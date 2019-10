Waffen, Dünger, AKW

Sergei Chirikov/Pool Photo via AP/dpa Verkaufsschlager: Kalaschnikow-Gewehre erfreuten sich auf dem Russland-Afrika-Gipfel großer Beliebtheit (Sotschi, 24.10.2019)

Nach russischen Angaben haben Unternehmen des Landes letzte Woche Investitionsvorhaben im Umfang von 12,5 Milliarden US-Dollar in verschiedenen Ländern Afrikas unterzeichnet. Das geschah am Rande des Russland-Afrika-Gipfels in Sotschi, zu dem sich am Mittwoch und Donnerstag die Chefs von 53 afrikanischen Staaten an der russischen Schwarzmeerküste eingefunden hatten.

Wie die Financial Times analysierte, besteht der Großteil der Vereinbarungen allerdings aus Absichtserklärungen, denen nicht notwendig auch konkrete Projekte folgen müssen. Immerhin, die Liste liest sich imposant: Der private Ölkonzern Lukoil erwarb Bohrlizenzen in Äquatorialguinea und Nigeria, das seinerseits am Kauf russischer Kampfhubschrauber vom Typ Mi-35 interessiert ist. Mit Äthiopien wurden Vorarbeiten für den möglichen Bau von Atomkraftwerken mit russischer Technologie vereinbart, in Ägypten soll ein solches Projekt nächstes Jahr anlaufen. Mit Getreidelieferungen an verschiedene Staaten Afrikas ist Russland zum inzwischen zweitgrößten Getreideexporteur der Welt geworden. Das ist eine indirekte Folge der westlichen Sanktionen, die den Rubel seit 2014 um 50 Prozent abgewertet und damit die in Valuta gerechneten Preise von in Russland zu russischen Kosten produzierten Waren ebenfalls stark gesenkt haben.

Schwerpunkt des russischen Handels mit Afrika aber sind nach wie vor Waffen. Ein Drittel aller russischen Waffenexporte geht dorthin, und die Ausstellungsstände der Rüstungsexportholding Rosoboronexport in Sotschi erfreuten sich regen Besucherinteresses. Russische Waffen gelten – wie schon ihre sowjetischen Vorläufer – als robust und aus denselben Gründen wie russisches Getreide inzwischen relativ preiswert. Auf dem Papier hat Russland aus Afrika Waffenaufträge im Wert von 14 Milliarden US-Dollar in den Büchern stehen, und es werden mehr werden: Äthiopien bestellte Raketen, Angola Hubschrauber.

Der ugandische Präsident, Yoweri Museveni, machte den geschäftlichen Pferdefuß dieses Exportbooms deutlich: Er wünschte sich Lieferungen auf Kredit, und manche Waffenlieferungen sind nach den Worten Wladimir Putins sogar kostenlos – klare Türöffner. Dabei droht Russland in dieselbe Falle zu laufen wie einst die Sowjetunion: zu liefern und auf den Kosten sitzenzubleiben. Kurz vor dem Gipfel hatte Russland Äthiopien Altschulden in Höhe von 160 Millionen US-Dollar aus der Zeit erlassen, als dort ein Militärregime mit linkem Anspruch regierte. Mit einem solchen notorisch wenig zahlungsfähigen Land anschließend ein Milliardenprojekt wie den Bau eines AKW ins Auge zu fassen, ist eine, rein geschäftlich gesehen, riskante Strategie. Zumal die Chancen Afrikas, die russischen Exporte mit eigenen Lieferungen auszugleichen, nach wie vor gering sind: Der russische Export macht 85 Prozent des Umsatzes im Handel mit Afrika aus.

Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass es nicht nur um den Ausbau der Handelsbeziehungen geht. Vielmehr sucht Moskau in Afrika auch politischen Einfluss. Teilweise mit dem Anspruch, »ehrlicher Makler« zu sein. So vermittelte Putin am Rande des Gipfels Gespräche zwischen Äthiopien, Sudan und Ägypten über einen in Äthiopien geplanten Nil-Staudamm. Das Projekt wird aus naheliegenden Gründen im Sudan und in Ägypten, die vom Nilwasser abhängig sind, mit großem Misstrauen beobachtet.

Traditioneller greift Russland der Regierung der Zentralafrikanischen Republik (ZAR) unter die Arme – mit Waffenlieferungen und als Militärausbilder tätigen Söldnern. Unterstellt wird Moskau im Westen dabei, es wolle auf die Uran- und Diamantenvorkommen des Landes zugreifen, deren Abtransport sich angesichts des äußerst rudimentären Straßen- und Bahnnetzes der Region freilich als sehr ehrgeizig erweisen würde.

Wenn man aber Russland dieses strategische Interesse unterstellt, ist es konsequent, dass Moskau auch die Beziehungen zur südlich an die ZAR angrenzende »Demokratische Republik Kongo« ausweitet. Dort kommt Russland nicht nur mit Waffenlieferungen zum Zuge, sondern auch mit Wissen und Technologie: So hat die Regierung in Kinshasa nach einem Bericht der Deutschen Welle beschlossen, die Rechner in den öffentlichen Einrichtungen auf das russische Betriebssystem »Moy-Offis« umzustellen. Zu dem russischen Angebot gehörten auch günstige Lehrbücher für verschiedene Fächer, gespeichert auf russischen Cloudrechnern. Russland hat in Teilen Afrikas einen guten Ruf als »Entwicklungshelfer«, weil vor 1991 Zehntausende junger Afrikaner in der UdSSR ausgebildet wurden – nicht nur als Soldaten, auch als Ärzte oder Ingenieure. Daran will Moskau nun anknüpfen.

Russland strebt laut Putin an, seinen Handel mit Afrika in den nächsten »vier bis fünf« Jahren zu verdoppeln. Das ist einerseits ambitioniert, andererseits aber angesichts der niedrigen Ausgangswerte vielleicht einfacher zu erreichen, als es scheint. Der Wert des russische Afrika-Handels betrug 2018 rund 20 Milliarden US-Dollar – zehnmal weniger als der Chinas und vierzehnmal weniger als der der EU. Ob das Comeback gelingt, ist offen. Mit dem Gipfel von Sotschi hat sich Russland in Afrika zurückgemeldet.