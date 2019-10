Unglückliche Demokraten

Mary Schwalm/REUTERS Präsidentschaftsbewerber Joseph »Joe« Biden bei einer Rede in Rochester am 9. Oktober 2019

Joseph Biden und seine Kampagne um die Präsidentschaftskandidatur der Demokratischen Partei in den USA baut seit Donnerstag ganz offen auf die zuvor offiziell verpönte Hilfe von Großspendern und Konzernen. Man müsse »jede von aktuellen Gesetzen erlaubte Art und Weise« nutzen, um Trumps »katastrophale Präsidentschaft zu einem Ende zu bringen«, versucht die stellvertretende Leiterin von Bidens Kampagne, Kate Bedingfield, die Hundertachtzig-Grad-Wendung zu begründen. Bislang geht es allerdings noch gar nicht gegen Trump, sondern um die Nominierung der Demokratischen Partei.

Aus Bidens Umfeld heraus soll ein »Super-PAC« gegründet werden. »Politische Aktionskommitees« (englisch: PACs) sind legale Finanz- und Organisationskonstrukte, um in Wahlkämpfe einzugreifen. »Super-PACs« dürfen Spenden ohne Einschränkungen annehmen, solange sie ihre Aktivitäten mit den Kandidaten nicht direkt koordinieren. »Der ehemalige Vizepräsident war nicht in der Lage, basisnahe Unterstützung zu gewinnen, jetzt setzt seine Kampagne darauf, die Vorwahlen mit einem Super-PAC zu kaufen, der unbegrenzt Geld von Milliardären und Konzernen annehmen kann«, schrieb der Leiter von Bernard »Bernie« Sanders Wahlkampagne, Faiz Shakir, in einer Stellungnahme.

Obwohl Biden in Umfragen weiterhin vorne liegt, ist deutlich sichtbar, dass der führende Vertreter des »gemäßigten« Flügels seiner Partei strauchelt. Seine Auftritte in den Fernsehdebatten waren konfus und wenig schlagfertig. Mit neun Millionen US-Dollar hat Biden signifikant weniger Geld für seine Kampagne zur Verfügung als seine progressiveren Hauptkonkurrenten Elizabeth Warren und Sanders. Da diese beiden Großspender und Konzerngelder ablehnen, sagt ihre finanzielle Schlagkraft etwas über die Breite ihrer Unterstützung aus.

In führenden Kreisen der Demokraten – und die sind alle auf dem »gemäßigten« Flügel der Partei angesiedelt – wird bereits über einen Alternativkandidaten, einen »Weißen Ritter« geredet, der als Retter ins Kandidatenfeld reiten soll. Die New York Times berichtete am Dienstag von einer Zusammenkunft von Geldgebern der Demokraten in Manhattan, bei dem sich das Gespräch »schnell zu einer Diskussion über diejenigen entwickelte, die nicht im Rennen sind – aber ins Rennen gelockt werden könnten«. Der Milliardär Michael Bloomberg wurde von der New York Times genauso als möglicher Anwärter genannt wie der 2004 gescheiterte Präsidentschaftskandidat John Kerry, die 2016 gegen Trump unterlegene Hillary Clinton und der Senator aus Ohio, Sherrod Brown. Das letzte Mal, dass ein Kandidat so spät noch ins Rennen einstieg und Erfolg hatte, war bei der Nominierung von William »Bill« Clinton Anfang Oktober 1991.

Die »gemäßigten« Demokraten fürchten, dass Biden sich im Bewerberfeld der Partei nicht werde durchsetzen können. Von seiner Zustimmung zum Irak-Krieg bis zur Unterstützung der Einschränkungen der öffentlichen Finanzierung von Abtreibungen – Biden schleppt in den nach links verschobenen Debatten der Vorwahlen zu viel Ballast mit sich herum. Andere Kandidaten des moderaten Flügels wie der Bürgermeister von South Bend in Indiana, Peter »Pete« Buttigieg, oder die kalifornische Senatorin Kamala Harris erscheinen hingegen kaum stark genug, um sich durchzusetzen.

Die Suche des über die Situation unglücklichen Establishments der Partei nach Alternativkandidaten fördert die Versuche von Möchtegernkandidaten, auf sich aufmerksam zu machen. Anders lässt sich kaum erklären, dass Hillary Clinton letzte Woche verbreitete, eine weibliche Kandidatin im Feld der Demokraten sei »eine Favoritin der Russen« und werde von diesen für eine unabhängige Kandidatur aufgebaut, die die Stimmen gegen Trump spalten könnte. Clinton nannte keinen Namen. Doch Tulsi Gabbard wusste sehr wohl, dass das gegen sie gerichtet war. Die Abgeordnete aus Hawaii wirbt für eine weniger kriegerische Außenpolitik und besuchte 2017 den syrischen Präsidenten Baschar Al-Assad. Seither traut ihr das Establishment der Demokraten nicht mehr. »Großartig! Danke«, wendete sich Gabbard auf Twitter an Clinton, »du, die Königin der Kriegstreiber, Verkörperung der Korruption und Personifizierung der Fäulnis, die die Demokratische Partei so lange krank gemacht hat, bist endlich aus der Deckung gekommen.«