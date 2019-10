Als Kochkolumnistin darf ich schon von Berufs wegen meinen Senf zu aktuellen Ereignissen geben, diesmal bietet sich der Literaturnobelpreis-Skandal an: Das schwedische Komitee sah sich vor einiger Zeit deftigen Vorwürfen ausgesetzt, beschuldigt wurde der Fotograf Jean-Claude Arnault, selbst zwar kein Akademiemitglied, aber mit einem verheiratet, mit der Lyrikerin Katarina Frostenson. Ihr Mann hatte Namen von Preisträgern vorab ausgeplaudert, Akademiegelder für seinen Kulturklub veruntreut, 18 Frauen sexuell belästigt und zwei vergewaltigt, wofür er jetzt einsitzt.

Da ist es nur recht, dass die inzwischen neu zusammengesetzte Akademie zum Ausgleich und rückwirkend für das Skandaljahr 2018 eine »Dreadlocked feminist« (The Guardian) prämiert, die polnische Autorin und Psychologin Olga Tokarczuk. Aus Versehen blieb sich das Komitee in Sachen Chauvitum aber insofern treu, als es mit Peter Handke für 2019 einen prämierte, der gegenüber einer Frau gewalttätig war. Während ich das moralisch sacken lasse, sehe ich mich in der Heimatküche Handkes um und finde tatsächlich ein leckeres Schmankerl aus Kärnten. Kletzennudeln mit Mandelmiaßl:

Die Nudeln: Für den Teig 7 g Hefe zwischen den Fingern zerbröseln und mit 200 ml Wasser vermischen. Ein Ei, 400 g Mehl, ein EL Öl und eine Prise Salz einarbeiten und den Teig ca. 20 Minuten ruhen lassen. Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche relativ dünn ausrollen und mit einem runden Ausstecher Kreise ausstechen.

Die Füllung: 500 g am Vortag eingeweichte Kletzen (Dörrbirnen) aufkochen, entstielen, passieren oder fein hacken. Mit 100 g Honig, 250 g Topfen (Quark) sowie 80 g geriebenen Haselnüssen vermischen und mit einer Prise Salz abschmecken. Die Masse mit Hilfe eines Esslöffels auf die Teigstücke verteilen. Die Teigenden mit den Fingern zusammendrücken und verschließen. In kochendem Salzwasser ca. zwölf Minuten kochen, dann herausheben.

Das Mandelmiaßl (Soße): 250 g Milch mit einem TL Maisstärke und einem Eiklar versprudeln. Etwas Milch mit 40 g Rohmarzipan und 50 g Zucker aufkochen. Mit der angerührten Maisstärke eindicken und dann auskühlen lassen. 100 ml Sahne halb aufschlagen und unterziehen.

Die gefüllten Nudeln mit dem Mandelmiaßl übergießen und mit Schokoraspeln bestreuen. Dazu passt ein »Brauner« oder ein »Einspänner« (Mokkagetränke) und »Die linkshändige Frau«, eine Erzählung von Peter Handke, in der eine Literatin in Seelenruhe ihren Mann verlässt – meine Buchempfehlung für Katarina Frostenson.