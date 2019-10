»Der Witz ist die Geheimwaffe der Aufklärung«

Sandra Buschow »Unser Stärke – also die Besonderheit unserer Clownerien – bestand in der Unberechenbarkeit unserer Aufführungen«: Steffen Mensching (oben) und Hans-Eckardt Wenzel (unten)

Steffen Mensching, Sie haben einiges durchgemacht in Ihrem bisherigen Leben, so wunderbare wie unruhige Arbeitsjahre, Konflikte rauf und runter, mit politischen Knallköppen ebenso wie ästhetischen Geistesverwandten. Sie nehmen sich viel Zeit für künstlerische Projekte, deren es diverse gab und gibt, schreiben Bücher, Stücke, Gedichte, treten als Solodarsteller mit eigenen Texten in Erscheinung, führen selbst Regie, singen, sprechen, gestikulieren, geschminkt wie ungeschminkt – der geborene Clown, der geborene Aufklärer. Zusätzlich leiten Sie ein Theater, betreiben Spielplanpolitik. Sie streiten oben nicht, bevor sie unten mit ihrer Truppe und den Autoren gestritten haben, was aktuell an Stücken und Konzeptionen auf die Bühne kommen soll. Was bedeutet Ihnen der Konflikt im Leben und auf der Bühne?

Ist man so, wie man sich selbst sieht? Eine tückische Frage. Da ich nur ein Meter einundsechzig groß bin, habe ich Streitereien meist mit der großen Klappe oder schnellen Füßen gelöst, nicht mit den Fäusten. Ich würde mich also eher als konfliktscheu betrachten. Aggressivität liegt mir nicht, Widerspruch und Widersprüche schon. Was für Potential liegt in gewissen Konstellationen, wohin entwickeln sich Prozesse, wie verhalten sich Menschen? Und warum? Also, ein Lustgewinn an Bewegung, kein Sich-ausruhen-im-Status-quo. Die Bühne, und auch die Literatur ist ja eine solche, bietet Raum zum Experiment, zum Austesten von Optionen, zu anderen Lebensentwürfen. Hier kann man Dinge ins Extrem treiben, ohne dass Blut fließt. Man spielt ja nur. Es sind ja nicht nur die Bretter, die die Welt bedeuten, sondern es ist auch der Buddelkasten, in dem wir Welten errichten, die wir zerstören dürfen und wieder neu aufbauen.

Wozu Theater? Die Frage kursierte vornehmlich in den Debatten um »politisches Theater« in den 1970er Jahren, in Ost wie West. Gelten die Antworten noch? Worin sehen Sie angesichts der Konfliktlagen im Land und in der Welt die Aufgaben des Theaters jetzt?

Ich reagierte in den vergangenen Jahren stets verhalten optimistisch, wenn vom Theatersterben geunkt wurde, weil die digitalen Medien eine solche Bedeutung erlangten. Mein Argument war, dass ich nicht glaubte, die Leute würden sich dauerhaft auf ihre Bildschirme einschwören, irgendwann würde die Lust am Analogen als Gegenbewegung wieder zunehmen, man würde sich in die analoge Gemeinschaft zurücksehnen. Diese Hoffnung habe ich immer noch. Allerdings stelle ich auch fest, dass die Flucht in die Apparate in Verbindung mit den sozialen Auswirkungen des neoliberalen Kapitalismus einen Gesellschaftszustand produziert, in dem Theater, Kunst, Kommunikation überflüssig werden könnten. Der asozialisierende Effekt der digitalen Medien, in denen sich der einzelne als einzelner genügt, wo Empathie verlorengeht und Gemeinsinn verkümmert, bedroht die Künste, die ohne Konsens nicht funktionieren. Barbaren lesen nicht, tanzen nur Kriegstänze und erzählen ihren Kindern keine Legenden vom Leben in Harmonie. Ich bin wohl nicht der einzige, der eine rasante Tendenz von Verrohung, des Verfalls elementarer Umgangsformen und einer grassierenden Verblödung konstatiert. Wobei Unbildung sich durchaus mit hohem Fachwissen verträgt.

Theater ist nicht nur gefragt, politische Inhalte aufzugreifen. Entscheidender scheint mir, dass es dies auf eine Art tut, die ungewöhnlich, humorvoll und frisch ist und nach den Grundfragen unserer Existenz fragt. Vielleicht müssen wir wieder ganz unten anfangen und die Leute dazu verführen, ihre Köpfe, ihre Sinne zu benutzen. Zum Beispiel, dass Denken Spaß machen kann.

Kurzer Blick zurück: Die Liedertheatergruppe »Karls Enkel« ist Geschichte. Vergessen ist sie darum nicht. Viele rufen wieder nach dem »Duo Mensching & Wenzel«, dem Kern der Gruppe, und, wie ich höre, es will auch wieder auftreten. Was fehlt den Leuten?

Der Kreis der Rufer ist ja eher überschaubar und auf den Osten beschränkt. Ich glaube, unsere Stärke – also die Besonderheit unserer Clownerien – bestand in der Unberechenbarkeit der Aufführungen, im schnittigen Neben- und Übereinander von Poesie, Blödsinn, Politik, Musik, von Hohem und Banalem, Besinnlichem und Aggressivem. Das Ganze war ziemlich erwachsen und selbstbewusst und gleichzeitig höchst infantil und naiv. Der Preis dieser Eigenart war, dass wir nie irgendwo richtig dazugehörten, weder politisch, unser Status in der DDR changierte zwischen Opposition und Loyalität gegenüber dem Staat, noch ästhetisch. Wir gehörten keiner Sparte an – keine richtigen Literaten, keine richtigen Kabarettisten, Theaterleute schon gar nicht, auch keine wirklichen Musiker. Vielleicht ist es das, was gewisse Teile des Publikums bei uns suchen, die Uneindeutigkeit, das Dilettierende, Schillernde; Souveränität, die ihre Kraft nicht aus der abgesicherten Position eines Trends oder Lagers bezieht. Ich denke, man merkt meiner Antwort an, dass ich mir nicht so sicher bin.

Herrlich die Nummern, wenn Sie an Wenzel ungelenk hochklettern wie der Pirat mit schwarzer Augenklappe, schwarzem Tuch auf den Mast, die Harmonika am Mund, singend, sprechend, blasend. Solche Nummern verhießen doch ständigen Konflikt mit Ihrem weißgetünchten Partner?

Wenn man zu zweit auf der Bühne steht, muss man sich auf den anderen verlassen können. Das ist wie bei Hochseilartisten, der eine springt in der Überzeugung, dass ihn der Partner auffangen wird. Deswegen gilt das Gesetz: Persönliche Konflikte müssen vergessen sein, sobald man die Bühne betritt und die Lampen angehen. Ich glaube, in diesem Punkte waren wir, Wenzel und ich, irgendwann ziemlich professionell.

Die Großdemo am 4. November 1989, von Berliner Schauspielern organisiert, auf dem Alexanderplatz in Berlin, wo Wenzel und Sie aufgetreten sind, die ist verschwunden aus den Medien, statt dessen werden NVA-Soldaten im Stechschritt und winkende Politbüromitglieder gezeigt. Die parteikritischen Sprecher hätten sofort die Macht ergreifen sollen, Ausrufung einer »­Socialistique Democratique Allemande«, dann wäre vielleicht noch eine demokratische DDR möglich geworden – mit Stefan Heym, Christa Wolf, Heiner Müller, Wenzel und Mensching an der Spitze?

In einer Erzählung Lars Gustafssons steht der schöne Satz: Entscheidend ist nicht der Ball, der geschlagen wurde, sondern der, der kommt. Das heißt nicht, dass die Vergangenheit unwichtig wäre, nur, dass unser Interesse an ihr auf die Gefahrenkonstellationen der Gegenwart abzielen muss. Also, kein Bedauern, keine Wehmut über verpasste Chancen. Immerhin blieb uns – den genannten ehrenwerten Menschen – das Schicksal erspart, aus dem Amt gejagt zu werden oder in Machtpositionen zu vergreisen. Ich glaube, dass uns 1989 das Wissen einte, dass man mit den besten Worten und Ideen nicht gegen die Verlockungen des Marktes ankommen würde. Wir – die Ostdeutschen als Teile der westlichen Welt – mussten wohl erst die andauernde Rosskur des Konsums über uns ergehen lassen, um in Ansätzen zu begreifen, dass sich das Leben nicht kaufen lässt oder dass man, wenn man darauf vertraut, mit Ramsch und Junkfood abgespeist wird. Hungernde sind schwer von den Vorzügen der diätischen Lebensweise zu überzeugen.

Ihre DDR-Clownsprogramme provozierten die Leute. Das sprach sich natürlich auch herum. Wer mit dem engstirnigen, bornierten, denkfaulen, dummen Bürger dauernd scharf ins Gericht ging, der musste mit Konflikten rechnen. Wie haben Sie und Wenzel das über Jahre ausgehalten?

All die genannten Attribute sind doch die besten Vorlagen für Humor und Satire. Und wir waren ja nicht allein. Wir hatten unser Publikum. Von dem haben wir mindestens genauso viel empfangen, wie wir ausgegeben haben. Solidarität ist eine Art Suchtmittel.

Was ist heute anders in der Clownskultur?

Die Zielrichtung unseres Tuns war in der DDR eine andere, da ging es um eine Veränderung in die Zukunft, die kritische Masse wollte – bei aller Differenziertheit der Programme – eine Ausweitung des Freiheitsraums. Es ging ja zunächst tatsächlich um einen demokratischen, ökologischen Umbau des Sozialismus, mit all den Konsequenzen, die eine solche Veränderung für die Welt bereithielt. Also schon ein universeller Ansatz. Rechtskonservative planen heute einen Umbau der westlichen Demokratien zu ethnisch isolierten Autokratien. Über die ökonomischen Konsequenzen solcher Mission, die sich in der Vergangenheit orientiert, lässt man die Wähler noch im ungewissen, beziehungsweise ist man sich wohl selbst noch nicht klar. Wer Globalisierung bekämpft, muss regulativ in den Markt eingreifen. Welche Institutionen sollen das leisten, eine Art völkisch-nationale Plankommission oder ein Kartellamt? Angesichts dieser rechten Mobilmachung steht man als Clown vor einem komischen Dilemma: Man verteidigt ein politisches System, die kapitalistische Demokratie, um deren Grenzen, Defizite und Verbrechen man weiß, aufgrund des in ihr vorhandenen zivilisatorischen Potentials. Irgendwie kennt man dieses Gefühl von früher.

Erinnert sei auch an Ihr Stück »Drunter und Drüber«, Koautor: Michael Kliefert, in eigener Regie inszeniert als funkensprühende Antidepressionsrevue vor dem Hintergrund des Ost-West-Handgemenges – eine Ihrer ersten Arbeiten in Rudolstadt. Sie gastierten damit auch im Berliner Gorki-Theater. Wunderbar der Abend, erhellend, konfliktreich. Eine zündende, zeitkritische, zackig umgesetzte Revue kam auf die Bühne. Greifen Sie in Ihrem neuesten Stück »Hilfe, die Mauer fällt!« – Mitautor: Karsten Laske, Mitarbeit: Michael Kliefert – derlei wieder auf?

Da bin ich überfragt. Wir stecken noch mitten in den Proben. Es ist der Versuch – mit einer absurden Grundidee – die Geschichte des Mauerfalls neu zu schreiben, ohne sie zu veralbern. Allerdings soll es auch ein Schwank werden, also eine Erzählung aus kleinbürgerlicher Perspektive. Die Leute sollen an die Zeit erinnert werden – vielleicht hilft ihnen das zu begreifen, dass die Bemühungen, 1989 und 2019 gleichzusetzen, nur propagandistische Vehikel sind, Bauernfang und Sprücheklopferei – sie sollen aber auch lachend von ihrer Vergangenheit Abschied nehmen können. Die Mystifizierung des »ostdeutschen Menschen« geht mir, offen gesprochen, einigermaßen auf die Zerrütteten, wie man in Wien sagen würde.

Ihre letzten Spielzeiten barsten fast vor Stücken, worin Konflikte der Geschichte sich als Konflikte der Gegenwart zu erkennen geben. Zum Beispiel »Die Bibel« von Niklas Rådström, »Meister und Margarita« nach Michail Bulgakow, beide in der Regie Alejandro Quintanas, oder Franz Kafkas »Der Prozess« in der Regie Mario Holetzecks, alle meisterhaft auf die Bühne gebracht. Es scheint, die jüngste Spielzeit hat das nicht in dem Maße. Oder?

Gut möglich. Aber eine Stückentwicklung wie »Hilfe, die Mauer fällt!« bindet auch eine Menge Energie. Und »Hamlet« und die »Dreigroschenoper« sind zwar Titel, die ein wenig nach erfolgreichem Repertoire riechen, können aber auch immer noch Überraschung in sich bergen, wenn man einen Zugriff findet, der besonders ist, also sich an der Zeit reibt.

Haben Sie die Hoffnung, ein von linken Traditionen genährtes Theater der Konflikte fortsetzen zu können? Angesichts des kapitalistischen Furors und der grotesken Verhältnisse in Thüringen, und nicht nur dort?

Es ist nicht so, dass ich in den vergangenen zehn Jahren mit meinen politischen Überzeugungen hinterm Berg gehalten habe, das Publikum weiß ganz gut über die Leitung des Theaters und ihr Konzept Bescheid. Bislang halten sich verbale Angriffe in Grenzen. Ob sich das ändert, wird man sehen. Sollten sich hier Mehrheiten bilden, die mit dem Programm, das wir anbieten, nicht einverstanden oder glücklich sind, so ist es das Recht dieser Majorität, die Posten neu zu verteilen. Die zweite Sprecherin der AfD im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt hat geäußert, man müsse den Intendanten auf jeden Fall auswechseln. Okay, wenn man solche Politiker in Entscheidungspositionen hebt, hat das am Ende auch personelle Konsequenzen.

Das klingt sehr resignativ. Wäre nicht eher Widerstand angesagt? Kampf um den Intendanten, das Haus streikt?

Du hast recht. Aber dann wird nicht nur die Belegschaft gefragt sein, auch das Publikum. Zum Kulturkampf gehört auch, dass man keine Institutionen leichthin aufgibt.

Droht dann eine »Reichstheaterkammer«? Oder die Aufführung von Heldenstücken aus der Nazizeit?

Andere Zeiten, andere Spielpläne. Wir wissen, dass der literarische Beitrag von Dogmatikern und Leuten mit schablonenhaften Weltbildern eher marginal ist. Kunst, die den Namen verdient, war immer komplex, kein ideologisches Abziehbild. Das Gegenteil von Vielfalt ist Einfalt. Wer das eine verhindert, wird sich mit dem anderen begnügen müssen.

Gesetzt, die AfD gewinnt die Wahlen und die Bahn wird immer abschüssiger, kann da ein Theater wie das Ihre noch vorwärts gehen?

Die AfD wird viel zu viele Stimmen erhalten, aber die Wahl nicht gewinnen. Entscheidend wird sein, ob sich die demokratischen Kräfte in den Stadt- und Kreistagen wie im Landtag nach dem 27. Oktober auseinanderdividieren lassen und, über kurz oder lang, den Rechtsnationalen Koalitionsangebote machen. Wenn Höcke in Thüringen scheitert, wird man ihn vermutlich für eine gewisse Zeit in die Kulissen schieben, damit er der Partei nicht den Aufstieg in den alten Bundesländern ruiniert. Aus der Partei drängen wird man ihn nicht, denn man braucht die harten Jungs vom »Flügel«, um die radikale Wählerschaft zu binden. Zur Zeit versucht man einen schmerzhaften Spagat: die bürgerliche Fassade für den umgarnten Mittelstand, die Stammtischparolen für die groben Klötze, die ansonsten wieder zur NPD zurückziehen.

Welcher Zukunft schauen Sie entgegen?

Na ja, ich modifiziere mal eine Zeile eines englischen Lyrikers – ich glaube, sie stammt von Philip Larkin: Da ist Licht am Ende des Tunnels. Wir wissen noch nicht, ob es uns Hoffnung verheißt oder es doch nur die Lichter des entgegenkommenden Zugs sind.

Der Dichter Mensching, ist der unter der Last der Theaterarbeit ein wenig eingeschlafen? Statt dessen schreibt er pralle Romane. Hochgewürdigt wurde Ihr jüngstes Werk »Schermanns Augen«. In kurzen Worten, welche Konflikte birgt es?

Es sind acht Kapitel: Schnee, Blut, Papier, Wasser, Holz, Brot, Licht und Feuer.

Mit Gedanken von Friedrich Hölderlin, Erich Mühsam, Wladimir Majakowski, Sergej Jessenin, Peter Weiss, Giannis Ritsos, Wolfgang Heise bepackt – die Namen kommen in Ihrer Dichtung vor –, wie geht man da mit den verinnerlichten Idealen des Sozialismus um?

Selbstkritisch. Sektierertum ist das Ende jeder guten Idee.

Theater soll nach Brecht hohe Unterhaltung bieten. Wie vergnügt darf Theater in diesen finsteren Zeiten sein?

Der Witz ist die Geheimwaffe der Aufklärung. Das können die andern nicht. Der Beitrag des Faschismus bei der Entwicklung des Komischen geht gegen null. Faschisten verfügen über keine Ironie, sie reüssieren nur im Zynismus, also der schäbigsten Form des Humors, die nur auf Kosten anderer funktioniert.