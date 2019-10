Aufstand der Verdammten

gemeinfrei/commons.wikimedia.org/wiki/File:Soldats_de_la_guerre_d'Algérie_en_1958.jpg?uselang=de Kämpfer der FLN um 1958

Vor 65 Jahren – am 1. November 1954 – griffen Algerier bei einer Reihe von Anschlägen Posten der französischen Kolonialmacht an. Die Attacken markieren den Beginn des Befreiungskrieges gegen Frankreich, der eine neue Welle der Entkolonialisierung einleitete, nachdem Indonesien bereits 1945 von den Niederlanden und Indien 1947 von Großbritannien unabhängig geworden waren. Der Algerienkrieg ist dabei in einem Atemzug mit den Kriegen zur Befreiung Vietnams, erst von französischer Kolonialherrschaft (1946–1954) und später von US-amerikanischer Vorherrschaft (1955–1975), zu nennen.

Siedlungskolonie

Was ging dem 1. November 1954 voraus? Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg – als Niederländer und Briten sich politisch-militärisch aus ihren größten Kolonien in Asien zurückzogen, nicht ohne dort einen wirtschaftlichen Einfluss erhalten zu wollen – hätte auch Frankreich seine unmittelbare Kolonialherrschaft in Nordafrika beenden und zu einer mittelbaren ökonomischen Kontrolle übergehen können. Die Lage in Algerien spitzte sich bereits 1945 zu, als Hunderttausende nordafrikanischer Soldaten, die an der Befreiung Frankreichs von der nazideutschen Besatzung mitgewirkt hatten, zurückkehrten und nun dasselbe Recht auf Selbstbestimmung für ihr Land einforderten. Am 8. Mai 1945 töteten französische Truppen und Milizen im algerischen Sétif Tausende Demonstranten, die zusammengekommen waren, um die Freude über die bedingungslose Kapitulation des »Dritten Reiches« mit der Forderung nach Unabhängigkeit zu verbinden. Neben Sétif griffen die Militärs auch unter Einsatz der Luftwaffe in den Städten Guelma, Kherrata und Melbou ein. Insgesamt starben mehr als 40.000 Menschen.

Algerien war im französischen Staatsverband nicht als bloße Besitzung eingestuft, als »Protektorat« wie Marokko und Tunesien (noch bis 1956) oder als Rohstoffkolonie unter militärischer Kontrolle. Als Siedlungskolonie wurde Algerien, das Frankreich sich ab Juli 1830 unterworfen hatte, vielmehr als »integraler Bestandteil des Mutterlands« behandelt. Das Land wurde in drei französische Bezirke eingeteilt, die Départements von Oran, Algier und Constantine, welche wie gewöhnliche Verwaltungseinheiten behandelt wurden – allerdings ohne normale Bürgerrechte für die Mehrheit ihrer Einwohnerinnen und Einwohner. Nach dem Zweiten Weltkrieg lebten dort rund eine Million europäische Siedler, auch als »Pieds-noirs« (Schwarzfüße) bezeichnet – nach der Idee: »die Füße in Afrika und die Köpfe in Europa« – neben rund acht Millionen Angehörigen der arabisch-berberischen Mehrheitsbevölkerung.

Die rechtliche Situation richtete sich nach Konfessionszugehörigkeit. Personen christlichen Glaubens – oder ohne Religionszugehörigkeit, aber europäischer Herkunft –, genossen die vollen Bürgerrechte. Seit 1870 waren die algerischen Juden, die selbst eine alteingesessene Bevölkerungsgruppe darstellten und nicht mit den Kolonisatoren ankamen, den europäischen Bewohnern in ihrem Status gleichgestellt; sie waren allerdings Diskriminierungen ausgesetzt, etwa beim Zugang zu Universitäten. Mehr als 80 Prozent der Bevölkerung waren jedoch muslimischen Glaubens und wurden zunächst offiziell als »Indigènes« (»Eingeborene«) bezeichnet. Nach dem Zweiten Weltkrieg wich diese extrem abwertende Bezeichnung dem etwas amtlicher und weniger offen rassistisch klingenden Begriff Français musulmans d’Algérie (»muslimische Algerienfranzosen«). Rechtlich wurde ihnen ein minderer Status zugewiesen, sie waren eigenen Strafrechtsbestimmungen unterworfen – die etwa eine Art Sippenhaft beinhalteten, welche für andere Bevölkerungsgruppen nicht existierte –, hatten eigene Wählerkollegien und waren in den lokalen Parlamenten unterrepräsentiert. Es handelte sich um eine Art konfessionell grundiertes Apartheidsystem. Maximal fünfzehn Prozent der »muslimischen« Kinder wurden eingeschult.

Es mangelte nicht an Versuchen, diese Ordnung auf gewaltlosem, ja reformerischem Wege zu überwinden. Die 1937 gegründete Oppositionspartei PPA (Partei des algerischen Volkes) schuf 1946 eine legalistisch vorgehende Vorfeldorganisation, den MTLD; das französische Kürzel stand für »Bewegung für den Triumph der demokratischen Freiheitsrechte«. Letztere trat als Wahlplattform zu Parlamentswahlen an und nahm am parteipolitischen Leben teil. Doch die Siedlergesellschaft, vor allem die Agrarlobby der Großgrundbesitzer, blockierte jeglichen Versuch, das bestehende System auf reformerischem Wege weiterzuentwickeln und allmählich zu einer Gleichberechtigung zwischen den Bevölkerungsgruppen überzugehen. Wahlen wurden in den frühen 1950er Jahren in den »muslimischen Kollegien« hemmungslos manipuliert, um den ebenfalls existierenden Listen einheimischer Kollaborateure der Kolonialmacht zu künstlichen Mehrheiten zu verhelfen. Schon in den späten 1940er Jahren war allerdings ein bewaffneter Arm des PPA in Gestalt der Organisation Spéciale entstanden, die zunächst nur wenige Aktionen entfaltete, aber Gewehre in den Bergregionen versteckte.

1953/54 geriet die stärkste antikoloniale Oppositionspartei in eine Krise. Innerhalb des PPA führte eine Strategiedebatte darüber, wie es nun weitergehen solle, zur Fraktionierung. Parteigründer und -chef Messali Hadj forderte daraufhin eine straffere, auf seine Person zugeschnittene Führung, um Massenaktionen zum Protest gegen die Kolonialherrschaft initiieren zu können. Dabei war weniger an einen Befreiungskrieg gedacht als vielmehr an Aktionen nach dem Vorbild Mahatma Gandhis. Das Zentralkomitee beanspruchte seinerseits die Macht für sich. Die Partei war damit gespalten und gelähmt.

Widerstand

Eine kleine Gruppe von Aktivisten um Ahmed Ben Bella (später erster Staatspräsident von 1962 bis 1965), Hocine Aït Ahmed (später langjähriger Chef einer vor allem in der Berberbevölkerung verankerten Oppositionspartei, des FFS) und Didouche Mourad beschloss die Anwendung anderer Mittel. Am 23. Oktober 1954 gründeten sie den FLN (Front de Libération Nationale), also die »Nationale Befreiungsfront«. Am 1. November, einem Feiertag in Frankreich – dem katholischen Allerheiligen, französisch La Toussaint –, ging die zunächst kleine Gruppe zu ersten militärischen Aktionen über. An rund dreißig Orten wurden Attacken durchgeführt, Sprengsätze gezündet, etwa an einer Radiostation, Kasernen angegriffen. Als nach einem Angriff auf den Wagen des einheimischen Kollaborationsführers Hadj Sadok in der Schlucht von Tighanimine auch das Lehrerehepaar Guy und Janine Monnerot starb, schlug die französische Staatsgewalt zurück.

Die Brutalität der Repression und der Zusammenschluss aller dadurch zusammengeschweißten politischen Kräfte der einheimischen Mehrheitsgesellschaft – ab 1956 schlossen sich sowohl Kommunisten als auch konservative Muslime von der Klerikervereinigung Ulema dem FLN an – machten die »Befreiungsfront« in den folgenden Jahren zur Massenbewegung. Trotz Folter, gerichtlich verfügter und extralegaler Hinrichtungen, Bombardements mit Napalm und der Einpferchung von knapp zwei Millionen Menschen aus der Landbevölkerung in »Sammellagern« verlor Frankreich den Krieg nach acht Jahren. Am 5. Juli 1962, dem 132. Jahrestag der französischen Invasion in der Bucht von Algier, wurde Algerien unabhängig.