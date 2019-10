Die Musik macht’s

Nach dem Oscar für das Musikdrama »Bohemian Rhapsody« bekommt John Ottman den Deutschen Filmmusikpreis in der Kategorie »International«. Der 55jährige werde seinen Preis am 8. November in Halle persönlich in Empfang nehmen, sagte der Sprecher des Veranstalters, Mike Riemenschneider, am Freitag der dpa. Der US-amerikanische Filmkomponist, Cutter, Regisseur und Produzent hatte im Februar den Schnitt-Oscar für den biographischen Film »Bohemian Rhapsody« rund um die Band Queen bekommen. Er komponierte Filmmusiken unter anderem für »Superman Returns« und »X-Men: Apocalypse«. Der Deutsche Filmmusikpreis wird zum sechsten Mal im Steintor-Varieté Halle während der zwölften Filmmusiktage Sachsen-Anhalt verliehen, die vom 2. bis 9. November veranstaltet werden. (dpa/jW)