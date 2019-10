Laut, stolz und etwas muffig

Biha/commons.wikimedia.org/wiki/File:20140808-0951_PictureOn_2014-Nazareth-Jimm_Murrison-Linton_Osborne.JPG creativecommons.org/ Erwartet keine Gnade: Nazareth auf der Bühne (2014)

Bad Company waren eine dieser archetypischen Siebzigerbands. Aus Abgängen von Free, Mott the Hoople und King Crimson zusammengestöpselt, offerierte die stets mit gebremstem Schaum aufspielende Supergroup Mitte bis Ende der Dekade einen Sound, auf den sich der weiße Rockmainstream aber sowas von einigen konnte. Nicht so agil, hart und virtuos wie Led Zeppelin, auf deren Label Swan Song sie veröffentlichten, kochten sie die bereits von Free erprobten Rezepte nach, weichten jedoch den Blues mit einer Extraportion Westcoastsahne auf und empfahlen sich so fürs Radio und die ganz großen Bühnen.

Die in der im Spätsommer veröffentlichten Box »The Swan Song Years 1974–1982« versammelten sechs Alben der klassischen Phase sind gar nicht gut gealtert. Ihre routinierten Songs, die ohne musikalische Raffinesse auskommen müssen, nicht einmal einen funkensprühenden Heldengitarristen präsentieren, sondern den ausgewiesenen Langeweiler Mick Ralphs, klingen im Nachhinein wie letzte Argumente für die Jungbrut, den Rock ’n’ Roll aus dem gepflegten Salon wieder zurück in die Garage zu prügeln.

Warteten Bad Company auf ihrem vor 45 Jahren erschienenen titellosen Debüt mit »Can’t Get Enough«, »Bad Company« etc. immerhin mit einigen Classic-Rock-Standards auf und landeten damit unter den Top 50 der bestverkauften Alben der 70er Jahre, klingt schon der Nachfolger »Straight Shooter« wie ein bloßer Neuaufguss. Bei »Run with the Pack« macht sich dann ein Substanzverlust bemerkbar, der sich weiter fortsetzt. Das 77er Album »Burnin’ Sky« repetiert nur noch die immergleichen Riffs und Licks. Nicht einmal Paul Rodgers Stimme, die den Laden stets zusammengehalten hat, wirkt hier ganz auf der Höhe. Die Band hatte das wohl selbst erkannt und ließ sich für »Desolation Angels« erstmals zwei Jahre Zeit, bemühte sich vor allem im Sound um etwas mehr Frische, Gitarrensynthesizer inklusive. Bei »Rough Diamonds« experimentierten sie ebenfalls, biederten sich dem Funk an, integrierten Bläsersätze, aber man hört selbst heute noch, wie out of date die Band bereits 1982 war.

Nazareth sind da schon ein anderes Kaliber. Schon im letzten Jahr, zum 50jährigen Bestehen der Band, hat man mal wieder den Keller ausgemistet und ein »Loud ’n’ Proud«-Boxset zusammengestellt. In diesem Jahr erschienen Reissues in verschiedenfarbigem Vinyl. Nachgepresst wurden zunächst die »beliebtesten Alben« ihrer produktivsten und zugleich erfolgreichsten Zeit 1973–79.

Mit »Razamanaz« hatten sie ihren Stil gefunden. Eine eingängige Mischung aus Blues, Pub und Hard Rock, die genügend Raum ließ für den ambitionierten, soliden, wenn auch nicht extraordinären Gitarristen Manny Charlton. Das eigentliche Ereignis war die »Reibeisenstimme« Dan McCaffertys. Dieser offensiv die Stimmbänder malträtierende Krakeel passte zum plebejischen Trinkerimage der Schotten und schliff sogar ihre diversen Coversongs zu ureigenen Nazareth-Stücken zurecht. Joni Mitchells »This Flight Tonight« auf »Loud ’n’ Proud« etwa; oder den Yardbirds-Klassiker »Shapes of Things« auf dem Nachfolger »Rampant«.

Nach diesen drei Alben unter der Ägide von Roger Glover, produzierte Charlton selber und lieferte gleich sein Meisterstück ab. »Hair of the Dog« ist ein aggressives, von ruppigen Riffs getriebenes Protometalbiest mit diversen Bandklassikern, neben dem Titelsong etwa das kaputte Nils-Lofgren-Cover »Beggars Day«. Der Titelsong von »Expect no Mercy« hat den gleichen Biss und »Gimme What’s Mine« gilt als Vorläufer des Speed Metal, aber die Songqualität insgesamt fällt etwas ab. Folglich holte Charlton für das düstere, großartige »No Mean City« einen weiteren Gitarristen in die Band, und Zal Cleminson (vorher Alex Harvey Band) belebte das Album merklich. Der Sound dieser Vinylserie stammt von der letzten Remasteringaktion 2009/10. Ich habe das »No Mean City«-Reissue mit meinem gepflegten, aber nun auch nicht selten gehörten Phonogram-Original von 1979 verglichen. Letzteres klingt merklich frischer, brillanter, auch lauter, die Neuauflage wirkt fast etwas muffig dagegen. Kurios.