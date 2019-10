Herrn Draghis große Tat Lucas Zeise zu Lust und Risiken des Kapitalverkehrs

jW

Der Euro ist für viele Länder schädlich, die ihn als gemeinsame Währung haben. Dennoch war es eine positive Leistung des gerade seine Amtszeit beendenden EZB-Präsidenten Mario Draghi, die Währungsunion im Sommer 2012 vor dem ungeordneten Zusammenbruch zu bewahren. Die Rettung des Euro rechnen ihm auch einige seiner politischen Gegner hoch an, die die Politik des zum Monatsende ausscheidenden obersten Notenbankers ansonsten verdammen.

Draghi sprach im Juli 2012 auf einer Investorenkonferenz in London diese Sätze in die Mikrofone: »Innerhalb unseres Mandats ist die EZB bereit, alles Erforderliche zu tun, um den Euro zu erhalten.« Und danach: »Und glauben Sie mir, dass wird reichen.« Für die ganz Begriffsstutzigen fügte er hinzu: Wenn hohe Risikoaufschläge für Staatsanleihen die »Funktion der geldpolitischen Transmissionskanäle stören, fällt das in unser Mandat«.

Die EZB wird wieder Staatsanleihen kaufen, erklang da der Jubelchor der Banker, Makler und Broker. Der Euro stieg um zwei Cent, der Dax sprang um fast drei Prozent hoch, und die Renditen spanischer und italienischer Staatsanleihen sanken. Darauf aber kommt es an. Es waren ja nicht nur der spanische und italienische Staat, sondern auch die ganz gemeinen Unternehmen und Verbraucher in diesen und anderen südeuropäischen Euro-Ländern, die extrem hohe Zinsen zahlen mussten. Für ein Land, das in einer Rezession steckt, ist das eine Katastrophe. Die Kapitalflucht aus Spanien und Italien beschleunigte sich – ganz zu schweigen von Griechenland.

Draghi sagte damals nur, was selbstverständlich sein sollte: Der Auftrag der Notenbank ist es, für gleiche Finanzverhältnisse überall in Euro-Land zu sorgen. Das kann sie im Euro-Finanzsystem nur, wenn sie im Finanzmarkt eingreift, in diesem Fall Staatsanleihen kauft und damit die Zinsen in den Problemländern senkt. Das der EZB auferlegte Verbot, die Staaten zu finanzieren, ihnen direkt Kredit zu geben, widerspricht diesem Auftrag. Dieser Widerspruch ist nicht aufzulösen, auch nicht durch den Pseudokompromiss, dass die EZB die Staatsanleihen von den Geschäftsbanken kauft.

In Deutschland finden Regierung, Bundesbank und veröffentlichte Meinung, dass das Staatsfinanzierungsverbot Vorrang haben sollte. Verständlich, denn man profitiert von der Not der anderen. In Italien, Spanien und sogar in Frankreich hält man, um überleben zu können, niedrige Zinsen für wichtiger.

Draghi hat den massenhaften Kauf von Staatsanleihen nicht erfunden. Sein Vorgänger als EZB-Präsident, Jean-Claude Trichet hatte das schon praktiziert, ohne allerdings das auf Staatspleiten spekulierende Geldkapital derart effektiv zu verschrecken. Und die US-Notenbank hatte diese Geldpolitik auch praktiziert, um den Finanzmarkt wieder in Schwung zu bringen. Zum Schwung in der Realwirtschaft reichte es in den USA und in Euro-Land nur stellenweise.

Damit sind wir als Zentralbanker überfordert, sagen heute Draghi und seine Nachfolgerin Christine Lagarde, während die Rezession langsam schärfer wird. Dass sie in diesem Punkt recht haben, merkt man auch daran, dass Draghis Kritiker von rechts (die deutschen Zentral- und anderen Banker) nicht den Hauch einer Alternative anzubieten haben.