Kein Dialog im Libanon

Alkis Konstantinidis/REUTERS Auch am Donnerstag fanden im Libanon wie hier in Dschal Al-Dib Demonstrationen statt

Niemand scheint die ­aufgebrachten Libanesen derzeit beruhigen zu können – auch nicht Michel Aoun. Am Donnerstag richtete der Staatspräsident in einer Fernsehansprache den Appell ans Volk, doch bitte mit ihm zu reden. Doch die Protestierenden lehnen einen Dialog ab. Sie verlangen nach wie vor den Rücktritt der Regierung von Ministerpräsident Saad Hariri.

Wie die Tageszeitung An Nahar am Freitag online berichtete, erklärte Aoun in seiner Ansprache: »Das Reformpapier, das angenommen wurde, ist der erste Schritt, um den Libanon zu retten und das Gespenst eines finanziellen und wirtschaftlichen Kollapses zu verscheuchen«. Statt einer Fortsetzung der Proteste »auf den Plätzen« müsse es eine Veränderung durch die staatlichen Institutionen geben. »Wir sollten zusammenarbeiten, um eure Ziele zu erreichen, ohne einen Kollaps zu verursachen.« Die Protestierenden zeigten sich enttäuscht über die Aussagen des Präsidenten. Gegenüber An Nahar erklärte ein Demonstrant: »Es gab ein wenig Hoffnung, dass der Präsident einige Änderungen in der Regierung verkünden würde, die den Forderungen des Volkes entgegenkommen«.

Seit über einer Woche ist das öffentliche Leben im Libanon praktisch lahmgelegt. Barrikaden behindern im ganzen Land den Verkehr. Schulen, Universitäten und Banken sind geschlossen. Der Protest war wegen einer angekündigten Steuer auf Whats-App-Nachrichten entflammt, schwelte aber angesichts der allgegenwärtigen Korruption und einer schweren Wirtschaftskrise schon länger. Inzwischen fordern die Demonstranten ein Ende des traditionellen Proporzsystems, das nach der Unabhängigkeit 1943 im Nationalen Pakt festgelegt worden war. Es garantiert den drei wichtigsten Religionsgruppen im Land einen festen Platz in der Politik. Der Staatspräsident ist immer maronitischer Christ, der Ministerpräsident sunnitischer Muslim und der Vorsitzende des Parlaments Schiit. Im Abgeordnetenhaus werden die Sitze ebenfalls nach Konfessionen verteilt, entsprechend ihrem Anteil an der Bevölkerung. Dort stehen etwa den Drusen acht Abgeordnete zu, den Alawiten zwei. Griechisch-Orthodoxe, rum-melkitische Katholiken, armenisch-apostolische Orthodoxe und Protestanten sind ebenfalls vertreten. Die offiziell 450.000 palästinensischen Flüchtlinge, die seit Jahrzehnten im Libanon leben, werden hingegen nicht repräsentiert.

Zusammengerechnet verfügen die Christen über 63 der 128 Sitze, was jedoch nach Ansicht von Soziologen nicht mehr ihrem tatsächlichen Bevölkerungsanteil entspricht. Dieser wird auf 39 Prozent geschätzt. Das liegt an der niedrigeren Geburtenrate und daran, dass viele Christen während des Bürgerkriegs das Land verlassen haben. Mit dem Abkommen von Taif, das 1989 den libanesischen Bürgerkrieg beendet hatte, waren lediglich kosmetische Änderungen am Proporzsystem vorgenommen worden, zum Beispiel wurden die Befugnisse des Präsidenten eingeschränkt. Viele Demonstranten fordern nun ein Ende des Konfessionalismus, den sie als überholt ansehen. Auf der Straße gelingt das im Moment bereits, alle religiösen Gemeinschaften marschieren gemeinsam.

Ob die Protestierenden ihre Ziele erreichen, wird vor allem von der mächtigen Hisbollah abhängen. Bis jetzt steht die Partei und Miliz fest hinter Regierung und Staatspräsident Aoun. Durch die Blume droht sie den Demonstranten sogar ein wenig. Am Donnerstag sollen Hisbollah-Anhänger laut Al-Dschasira erstmals eine Demonstration gestört haben. Offenbar kam es zu einem Handgemenge, die Polizei konnte beide Gruppen schließlich voneinander trennen. Die Ratingagentur Moody’s hatte die libanesische Regierung am Mittwoch davor gewarnt, den Demonstranten zu viele Versprechungen zu machen, wie Reuters meldete. Dazu fehle dem Libanon das Geld. Am Donnerstag setzte Standard & Poor’s die Kreditwürdigkeit des Landes auf negativ herab.