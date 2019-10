Mittendrin statt nur dabei

Holger Hollemann/dpa Abu Walaa, mutmaßlich Chefpropagandist der Terrormiliz »Islamischer Staat« in Deutschland, in einem der Polizeifahrzeuge auf dem Weg zum Oberlandesgericht Celle (Dezember 2018)

Im Untersuchungsausschuss des Bundestags zum Lkw-Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz zeichnen sich immer mehr Parallelen zum Komplex »Nationalsozialistischer Untergrund« (NSU) ab – zumindest, was die V-Mann-Praxis im Umfeld der mutmaßlichen Haupttäter betrifft. Im aktuellen Fall geht es um eine Art »Reisebüro« für Dschihadisten, das geheime Mitarbeiter des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen gründen sollten. Im Zuge der NSU-Aufklärungsversuche wurde bereits 2012 bekannt, dass ein V-Mann des Inlandsgeheimdienstes in Baden-Württemberg um die Jahrtausendwende einen deutschen Ableger des rassistischen Geheimbunds Ku-Klux-Klan (KKK) gegründet hatte, in dem auch Polizeibeamte in ihrer Freizeit mitwirkten. Der V-Mann Achim Schmid hatte dort die Rolle eines Anwerbers – im KKK-Jargon »Kleagle« – übernommen. Die Methode wird oft mit dem Stichwort »Honigtopf« umschrieben, da potentielle »Extremisten« wie Insekten angelockt werden sollen. Dabei wird mindestens in Kauf genommen, dass feste oder freie Mitarbeiter von Sicherheitsbehörden selbst zur Radikalisierung beitragen.

Obwohl dies im NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestags und der interessierten Öffentlichkeit für Empörung sorgte, hielt es das nordrhein-westfälische Landeskriminalamt (LKA) Jahre später für eine gute Idee, auf ähnliche Weise verdeckt in der Dschihadistenszene zu agieren.

Bei der Zeugenvernehmung eines V-Mann-Führers im Untersuchungsausschuss zum Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz kam es am späten Donnerstag abend zu einem brisanten Aktenvorhalt durch die Abgeordnete Martina Renner (Die Linke): Das LKA NRW wollte demnach einen verdeckten Ermittler und V-Leute einsetzen, um eine Anlaufstelle für Dschihadisten zu gründen, die nach Syrien reisen wollten. Der Plan war weit genug gediehen, um dafür Geheimhaltungszusagen der Bundesanwaltschaft einzuholen. Der verdeckte Ermittler – eine Person mit Beamtenstatus – sollte demnach »legendiert eine Geschäftsräumlichkeit« anmieten, in der V-Personen, sprich »Quellen« auf Honorarbasis, Kontakt mit »Ausreiseinteressenten« aufnehmen sollten, wie Renner aus den Dokumenten zitierte.

Der befragte Beamte kannte angeblich diesen Plan nicht. Er hatte sich nur als »VPF 2« – das Buchstabenkürzel steht für »V-Personen-Führer« – und als Kriminalhauptkommissar des LKA NRW vorgestellt. Als Zeugen hatte ihn der Ausschuss geladen, weil er »Murat« alias »VP 01« betreut hatte – den V-Mann, der im Frühjahr 2016 Anis Amri von Dortmund nach Berlin gefahren und über dessen Anschlagspläne berichtet hatte.

Die Ermittlungskommission (EK) Ventum befasste sich damals mit der Gruppe um den IS-Propagandisten Ahmed Abdulaziz A. A. alias Abu Walaa und dem Deutschen Islamkreis (DIK) Hildesheim. Der V-Mann »Murat« alias »VP 01« stieß dabei auf Anis Amri, der später, am 19. Dezember 2016, den Lastwagen in die Menschenmenge auf dem Berliner Weihnachtsmarkt gesteuert haben soll. Schon im Dezember 2015 soll »Murat« berichtet haben, »dass Anis sehr fest entschlossen ist«, Anschläge zu begehen. Amri hatte demnach erklärt, auch Diebstähle und Überfälle zur Anschlagsfinanzierung seien nach islamischem Recht erlaubt. Als »Gefährder« eingestuft wurde er aber erst rund zwei Monate nach diesen Berichten – im Februar 2016. Der V-Mann-Führer erklärte dazu, er sei für die formelle Einstufung von Gefährdern nicht zuständig gewesen.