Erfolgreicher Opportunismus

Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa So macht man Politik: Bodo Ramelow mit Schnatterinchen, Moppi und Attila (Erfurt, 19.9.2019)

Man kann Bodo Ramelow, der sich am Sonntag als Spitzenkandidat seiner Partei erneut zur Wahl stellt, nicht nachsagen, dass er in seiner Zeit als Regierungschef in Erfurt gar nichts in Bewegung gebracht hat. Es ist ihm, wie sich in diesen Tagen zeigt, nämlich gründlich gelungen, die 2014 noch überwiegend feindselige Haltung der bürgerlichen Öffentlichkeit und der Bürgerpresse gegenüber der Thüringer Linkspartei und seiner Regierung in ihr glattes Gegenteil zu verkehren.

Vor fünf Jahren hatte er die in ihrem Amt sichtlich überforderte CDU-Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht nur deshalb ablösen können, weil in der Landes-SPD nach jahrelangen Auseinandersetzungen die Theologen-Fraktion entmachtet worden war, die die Partei auf eine Rolle als Mehrheitsbeschaffer für die CDU festgelegt hatte. Ramelows Einzug in die Staatskanzlei führte zu medial wohlwollend begleiteten Protesten; auf dem Erfurter Domplatz demonstrierte mehrmals eine Koalition aus rechten SPDlern, AfD-Anhängern, ortstypischen Unternehmergestalten und lokalen Protagonisten der »Demokratiebewegung« von 1989 gegen die »Wiederkehr des Sozialismus«. Noch 2017 wechselte eine SPD-Landtagsabgeordnete mit der Behauptung zur CDU, dass die Koalitionsregierung von »dogmatisch-ideologischen Führungskadern der Linken« beherrscht werde.

Mit solchen Albernheiten wagt sich inzwischen weder in Thüringen noch andernorts irgendwer auf die Straße. Nahezu jede große bürgerliche Zeitung hat vor der Wahl am Sonntag ihren Frieden mit Ramelow gemacht; Thüringer Unternehmer geben mit regelrechtem Eifer zu Protokoll, dass sie diesmal Ramelow wählen. Und auch die höchste Gewalt hat ihr Urteil gesprochen: Exbundespräsident Joachim Gauck, 2014 noch ein prominenter Warner vor der roten Gefahr in Thüringen, meldete sich Anfang Oktober mit der Aufforderung an die CDU zu Wort, nach der Wahl Gesprächen mit der Linkspartei nicht auszuweichen. Denn Ramelow gehöre keineswegs zu den »Hardcore-Kommunisten«, sondern habe gezeigt, dass er »mit einem linken Profil dieser Gesellschaft nicht schadet«.

Der Ministerpräsident hat in den vergangenen fünf Jahren mit ununterbrochenen erinnerungspolitischen Verbeugungen vor der antikommunistischen Staatsräson hart um diese Anerkennung gekämpft. Gauck hat nun öffentlich registriert, dass das alles keine Taktik, sondern wortwörtlich so gemeint war. Geholfen hat dabei ganz gewiss, dass die Bilanz der fünfjährigen Regierungstätigkeit Ramelows so aussieht, als würde in der Staatskanzlei immer noch Christine Lieberknecht die Kabinettssitzungen leiten.

Während Ramelow weiter die Nähe zum bürgerlichen Lager sucht und hinreichend deutlich gemacht hat, dass für ihn nach der Wahl am Sonntag eine Zusammenarbeit mit der CDU vorstellbar ist, stellt er zunehmend offen zur Schau, wie gleichgültig ihm die inhaltlichen Debatten seiner Partei sind. Auf Ramelows Wahlkampfplakaten fehlt das Logo der Linkspartei. Er sei keiner, »der Parteiprogramme runterdekliniert«, sagte er kürzlich. Im aktuellen Spiegel ließ er sich mit dem Befund zitieren, dass er die von den Parteifreunden in Berlin geführte Diskussion über die Enteignung von Wohnungskonzernen für »überflüssig« halte. Und zu der Spitze der Bundespartei halte er Abstand, denn »vom Regieren hätten die keine Ahnung«.

Ramelow hat vor wenigen Tagen abgestritten, eine Rolle in der Bundespartei anzustreben. Dennoch ist der Ausgang der Landtagswahl von erheblich größerer Bedeutung für die weitere Entwicklung der Partei Die Linke als die des Landes Thüringen. Sollte die Linkspartei am Sonntag gut abschneiden und es Ramelow sogar gelingen, sein Amt zu verteidigen, dürfte das zu einer Stabilisierung der innerparteilichen Position der nach mehreren schweren Wahlniederlagen angeschlagenen »Reformer« aller Schattierungen führen. Das war sicher auch gemeint, als Katja Kipping am Montag in Berlin sagte: »Wir spielen jetzt auf Sieg, und was danach kommt, besprechen wir danach.«