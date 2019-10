Koalitionsvertrag »fast grandios«

Monika Skolimowska/dpa Alle Beteiligten feiern sich als Gewinner: Dietmar Woidke (M., SPD), Ministerpräsident von Brandenburg, Ursula Nonnemacher, Fraktionschefin der Grünen, und Michael Stübgen, Landesvorsitzender der CDU

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat die geplante Regierung mit CDU und Grünen als »Koalition der Mitte« gelobt. Als Highlights des Koalitionsvertrags hob Woidke bei dessen Vorstellung am Freitag die Pläne für den Personalzuwachs bei der Polizei und die Einführung der Beitragsfreiheit von Kindergärten hervor. CDU-Verhandlungsführer Michael Stübgen bezeichnete die Einigung als »fast grandios«.

»Hier und heute gehen alle als Gewinner vom Platz«, sagte Grünen-Fraktionschefin Ursula Nonnemacher bei der Vorstellung acht Wochen nach der Landtagswahl. Beim Kohleausstieg konnten die Grünen ihre brandenburgische Minimalforderung durchsetzen, die allerdings weit hinter Verlautbarungen der Grünen auf Bundesebene zurückfällt: Die künftige Koalition verpflichtet sich, den Empfehlungen der Kohlekommission zu folgen. Letztere sieht bisher den Ausstieg aus der Kohlevorstromung bis 2038 vor, den die Bundestagsfraktion der Grünen bis 2030 anstrebt. »Die Kohleverbrennung in Deutschland muss möglichst bald beendet werden. Um die Klimaziele noch zu erreichen, müssten die letzten Kohlekraftwerke bis 2030 vom Netz gehen«, heißt es auf deren Internetseite.

In Brandenburg soll es aber nun zumindest keine neuen Kohletagebaue, keine Tagebauerweiterung und keine Umsiedlung von Dörfern mehr geben. Auch soll die Windenergie ausgebaut werden.

Zudem soll ein Kredit in Höhe von einer Milliarde Euro aufgenommen werden, um in den kommenden zehn Jahren in den Nahverkehr, den Neubau von Schulen und Kitas, den Wohnungsbau, das Gesundheitswesen, die Digitalisierung und den Klimaschutz zu investieren.

Die Verhandlungsführer der drei Parteien stellten außerdem die geplante Ressortverteilung vor: Demnach erhält die SPD neben dem Posten des Ministerpräsidenten und eines neuen Staatskanzleiministers vier Ministerien. Die CDU soll Minister für drei Ressorts stellen, darunter das bislang SPD-geführte Innenministerium. Stübgen ist als Innenminister vorgesehen. Die Grünen stellen dem Plan zufolge den Sozialminister sowie den Umweltminister.

Über die Annahme des Koalitionsvertrags müssen noch die Mitglieder von CDU und Grünen in einer Mitgliederbefragung und bei der SPD die Delegierten auf einem Sonderparteitag entscheiden. Laut Landesgesetz muss in Brandenburg bis Weihnachten ein Ministerpräsident gewählt werden. (dpa/jW)