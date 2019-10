Zungenpiercing mit Dalí

Juliane Jahns Juliane Jahns’ Dalí »mit seinen treuherzig-fanatischen Augen« (Sigmund Freud), 2013, Kohle auf Papier

Ein Buch über das Rätsel Dalí ohne ein von dem Künstler geschaffenes Bild. Rätselhaft. Juliane Jahns, eine junge Künstlerin, 1985 in Halle an der Saale geboren, wo sie an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein studierte, möchte Auskunft geben über das »Enigma Dalí« (der Buchtext steht in spanischer Übersetzung neben dem deutschen, in einer guten Buchproduktion des Dingsda-Verlags). Als Jahns ein junges Mädchen war, ist ihr Salvador Dalí (1904–1989) enigmatisch erschienen: Sie hat ihn in einem Gemälde unbewusst porträtiert, so dass er als »Dalí der Schreckliche« einen Kunsterzieher erschreckte.

In dem Buch hängt die Jahns – in einer Zeichnung – mit Zungenpiercing an Dalí fest. Dem Rätsel Dalí soll In einem Gespräch mit der Künstlerin auf die Spur gekommen werden. In dokumentarischen Einzelheiten wird die künstlerische Entwicklung des Mädchens dargestellt, mit der Frage gegenüber Dalís Werk: »Wie steht die Welt kopf im Reich verrückter Ideen – phantastisch irrational?«

Das Verhältnis des surrealistischen Künstlers zur Mutter und zur spanischen Heimat wird untersucht und aus seiner Biographie die Beziehung zu Picasso, den er später als Plagiator und Kommunisten abtat, während er selbst mit Franco liebäugelte. So kommt die spanische Geschichte zur Sprache; Titel von Rätselbildern Dalís werden genannt und die ihnen zugrundeliegende paranoisch-kritische Methode. Zu der sagt die Künstlerin: »Im Grunde basiert diese Methode auf einer Innenschau des Künstlers, die sich auf das Traumerleben bzw. Traumgeschehen konzentriert und diese Prozesse kritisch reflektiert.« Ich würde ergänzen: Im Sinne einer schöpferischen Imagination identifizierte Dalí in blitzartigen Einfällen verschiedene Gegenstände einer ähnlichen formellen Struktur und brachte sie in einen Assoziationszusammenhang, so dass zum Beispiel in dem Vexierbild einer Figur sowohl eine Schlafende, dann ein Pferd und schließlich auch ein Löwe erkannt werden kann. Das erfordert vom Betrachter ein assoziatives Sehen. Der Künstler entdeckte darüber hinaus Entsprechungen zwischen verschiedenen Ereignissen, so in den Strukturen einer gewonnenen Schlacht und der Entdeckung der DNS, die in seinen Bildern zu verblüffenden Motivverflechtungen führen. Durch Bewusstseinskritik wollte Dalí die gesellschaftliche Revolution betreiben.

Darauf weisen auch die Losungen in Jahns Bild »Gegen die Zeit. Für Weiche Uhren« (2014): »Gegen Einfachheit / Gegen Gleichförmigkeit / Gegen Gleichmacherei (…) Gegen Natur / Gegen das Kollektiv / Gegen Politik / Gegen den Fortschritt / Gegen Abstraktion«. Oder auch: »Gegen Frauen«. In Jahns Bildern werden Motive Dalís aufgegriffen. Eine Zunge verwandelt sich in eine Fledermaus und ein Löffel in einen Katzenschwanz; der Löffeltanz beginnt. Auch in ihren Gedichten entwirft Jahns »Visionen«.

Es gibt so einige Motive des Malers im »Beziehungswahn«, die in Jahns’ Bildern wieder auftauchen, etwa der mückenbeinige Elefant, Baumgabeln, die bei ihr Augenlider stützen, oder der große Masturbator mit spritzendem Sperma. Das Blut, eine »gurgelnde Freude der Venen«, wie es Dalí nannte, spritzt aus Wunden des Künstlers, als er vom spanischen politischen Untier der Zeit, ein von Jahns erfundenes Mischwesen aus Löwe und Stier, im großen Gemälde »Rätsel Dalí« von 2013 niedergemacht wird.

Manchmal folgt sie Dalís Methode. Im farbenfrohen Gemälde »Inside (Im Inneren)« aus dem Jahr 2014 erscheinen im dekorativen Muster Blumen, deren Inneres unter einem aufgezogenen Reißverschluss den Blick freigibt auf Augen, Münder, Dalí-Bärte. Dalís Antlitz taucht immer wieder auf; das Titelporträt des Buches folgt wohl dem Hochzeitsfoto: Gala und Dalí mit bohrendem Blick von 1958. In einer Bleistiftzeichnung wiederum liegt eine nackte Frau auf Don Quijotes Haupt und besetzt seine Gedanken, dahinter bäumt sich ein Pferde-Mensch-Wesen auf. In einer Wachspastellkreidezeichnung auf Papier, »Dalís feminine Seite« (2016) wächst am Rückens einer Frau Dalís Porträt im dekorativen, karikierenden Stil. Vorbild dafür ist wohl Man Rays »Violon d’ Ingres«; manche Bilder verarbeiten Impulse moderner Kunst. Vor allem die des kubistischen und des späteren Picasso mit expressiver Zeichenfindung bestimmen die Bilder Jahns, die also nicht nur den Stilformen Dalís folgt. Es tut sich stilistisch eine Distanz auf, wie sie sich auch in einem Text zu Dalís Spiel mit dem Kitsch offenbart.

Dalí prozessiert gegen einseitig rationale Vernunft und deren Tabus, gegen entsprechende Verhaltensmuster und allzu platte Auffassungen von Realität. In diesem Sinne verstehe ich auch das Buch von Juliane Jahns.