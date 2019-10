Abschreckung erwünscht

Swen Pförtner/dpa Nicht nur in Frankfurt: Mitglieder der Initiative »Our House Nansen 1« haben in Göttingen ein leerstehendes Wohnheim besetzt (2.5.2018)

Am 5. Oktober hatte die Initiative »Social Hub« mit Unterstützung verschiedener anderer Organisationen die alte Brotfabrik im Stadtteil Bockenheim von Frankfurt am Main besetzt. Drei Tage später war das Haus mit einem harten Polizeieinsatz wieder geräumt worden (jW berichtete). Der Name »Social Hub« steht für »sozialer Knotenpunkt«: Die Aktivisten wollen dort, in der Kaufunger Straße 4, weiterhin einen solchen etablieren. Das bekräftigten sie bei einer Stadtteilversammlung, zu der sie Mittwoch abend eingeladen hatten: Genau in diesem Haus, einem historischen Gebäude aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, wollten sie ein generationenübergreifendes kulturelles und soziales Zentrum aufbauen – für alle, die im Stadtteil leben. Beispielsweise, so hieß es, könnten auch Bewohnerinnen des anliegenden Pflegeheims das Zentrum nutzen. »Wir geben nicht auf«, lautete die Devise am Mittwoch.

Bei der Versammlung diskutierten etwa 70 Anwesende, darunter auch Ortsbeiräte und Stadtverordnete verschiedener Parteien, wie es weitergehen soll. Der Kampf der jungen Leute für einen selbstorganisierten und -verwalteten und von der Nachbarschaft mitgetragenen Ort im Stadtteil ist in der Stadt zum Politikum geworden. Nicht mehr nur die Leute von der Initiative kritisieren, dass die ehemalige Fabrik von der Stadt bislang weder erhalten noch geschützt worden sei. Einig war man sich, dass es nicht angehen kann, weiterhin tatenlos zuzuschauen, wie das alte Gebäude, das zuvor als Dritte-Welt-Haus oder Sprachschule in den Stadtteil integriert war, »unter intransparenten Bedingungen von Eigentümer zu Eigentümer weitergereicht« wird.

Inzwischen ist es bei einer Immobiliengesellschaft gelandet, die einen Neubau mit hochpreisigen Eigentumswohnungen plant. Die Fraktion Die Linke fordert mit ihrem Antrag in der Stadtverordnetenversammlung, dass der Magistrat das Areal selbst erwerben und in städtische Verantwortung überführen möge, auch um »die Verschärfung der Verdrängung aus Bockenheim« durch steigende Wohnkosten zu verhindern. Dies entspreche den Erhaltungssatzungen, die sich die Stadt selbst gegeben hat und die »zum einen die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung und zum anderen die Erhaltung der städtebaulichen Eigenart sichern sollen«. Am 28. Oktober soll das im Planungsausschuss diskutiert werden.

Für die Nutzung des Hauses als Begegnungsstätte gab es am Mittwoch abend regen Zuspruch: Unter anderem auch von Frankfurter Künstlerinnen und Künstlern, die ihre Bilder zu einer Ausstellung im besetzten Haus beigesteuert hatten – und nun, nach der Räumung, die Polizei auffordern, diese wieder herauszurücken. Ortsvorsteher Axel Kaufmann (CDU) kündigte für den 11. November eine Sondersitzung des Ortsbeirats Bockenheim an, bei der mit dem Eigentümer und der Stadt diskutiert werden soll, ob letztere ihr Vorkaufsrecht nutzt. Von SPD und Grünen war dazu nichts zu hören, Ortsbeiratsmitglied Maria-Christina Nimmerfroh (FDP) sprach sich dagegen aus. Große Summen Steuergeld würde das kosten; Investoren könnten abgeschreckt werden, in die Stadt zu kommen. »Genau diesen Abschreckungseffekt wollen wir bewirken, damit die Stadt wieder für die Bürgerinnen und Bürger da ist, die in ihr wohnen«, konterte der wohnungspolitische Sprecher von Die Linke, Eyup Yilmaz, sichtlich erfreut. Die Frankfurter Musikerin Hilde Rössel sagte unter Applaus: Geld als höchsten Wert anzusehen sei absurd. Wichtig sei ein gutes Zusammenleben der Menschen.