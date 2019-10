Der Staat lässt bitten

Bernd von Jutrczenka/dpa Hans-Georg Maaßen: Ehemaliger Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz

Der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen ist jetzt »Of counsel« einer Anwaltskanzlei in Köln. Nicht irgendeiner, sondern der von Ralf Höcker, bekannt geworden durch ein Buch über Rechtsirrtümer und inzwischen einer der ganz großen unter den Medienanwälten. Was Maaßen und Höcker noch eint? Beide gehören dem rechtskonservativen CDU-Zirkel »Werteunion« an.

Maaßen sei nicht nur Experte im Bereich »der geheimen Nachrichtendienste«, sondern auch Fachmann »in der politischen Kommunikation und der Presse- und Medienarbeit«, schreibt Höckers Kanzlei. Der frühere Verfassungsschützer berate »Unternehmen, Verbände und Persönlichkeiten in Fragen der Presse- und Medienpraxis und des -rechts, der politischen Kommunikation, des Öffentlichen Rechts und natürlich auch in Sicherheitsfragen«.

Jurist Maaßen werde sich um das Auskunftsrecht von Behörden kümmern und als Anwalt zum »öffentlichen Äußerungsrecht« arbeiten, also zur Frage, was Staatsanwaltschaften, Polizei und Gerichte gegenüber Medien z. B. über Beschuldigte sagen dürfen, berichtete der Deutschlandfunk Anfang Oktober. Mehrere Personen um einen Trierer Strafrechtsprofessor arbeiteten gerade an einem Gesetzentwurf. Danach solle die Strafprozessordnung um eine Art Presserecht ergänzt werden. Die Wissenschaftler hätten bereits Vertreter verschiedener Parteien getroffen.

Das Presserecht als Teil des Strafrechts? Das verbietet eigentlich der Strafcharakter des Strafrechts – während das Presserecht Auskunftspflichten von Behörden regelt. Würde das Realität, hätte es erhebliche Auswirkungen auf die journalistische Arbeit.

Ein Bundespressegesetz fordern viele, seit das Bundesverwaltungsgericht 2013 im Fall eines Journalisten, der vom BND Auskunft zu SS-Altfällen haben wollte, entschieden hat, dass Journalisten sich gegenüber Bundesbehörden nicht auf Landespressegesetze berufen können. Gegner sind der Auffassung, dass der Bund dafür keine Gesetzgebungskompetenz besitzt, weil Presserecht Sache der Länder ist.

Im September 2018 berichteten Netzpolitik.org und Legal Tribune Online (LTO), dass der Verfassungsschutz unter Leitung Maaßens sogenannte anwaltliche Korrekturbitten an Medien verschickte. Aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage des Bundestagsabgeordneten Konstantin von Notz (Bündnis 90/Die Grünen) geht hervor, dass der Verfassungsschutz von 2016 bis 2018 über Rechtsanwaltskanzleien solche Korrekturbitten unter anderem an NDR, Tagesspiegel, Focus und Welt am Sonntag versandt hatte. Nach Auskunft des Bundesamtes für Verfassungsschutz hat Höckers Kanzlei keine solche Bitten für die Behörde verschickt.

Im Juli hat die AfD mehrere hundert »kleine Anfragen« an die Bundesregierung gerichtet. Darin will sie für eine Vielzahl von Bundesbehörden wissen, ob diese anwaltliche Korrekturbitten verschickt haben. Für die Beantwortung jeder Anfrage hat die Regierung 14 Tage Zeit. Die Bundestagsverwaltung muss diese vorbearbeiten. Zu einigen Antworten der Regierung hat die AfD Nachfragen gestellt. Wochen später ist noch nicht zu allen Behörden eine Antwort der Regierung auf der Parlamentsseite eingestellt. Zum Teil sind Antworten vermerkt, aber nicht hinterlegt.

Die bisher verfügbaren Antworten verraten, dass nicht nur der Verfassungsschutz gegen Medien auf Anwälte zurückgriff: Zwischen 2005 und 2018 gab es demnach beim Bundesinnenministerium »Inanspruchnahme anwaltlicher Hilfe« gegen Netzpolitik.org (Anlass »Geltendmachung Urheberrecht«), die Wochenzeitung Junge Freiheit (»Unwahre Tatsachenbehauptung«) und das Videoportal Youtube.com (Video der Aktivistengruppe Peng!; »Unerlaubte Verwendung von Hoheitszeichen«). Was das den Steuerzahler gekostet hat? »Eine Angabe zu den Kosten der anwaltlichen Korrekturbitten kann zum Schutz der Geschäftsgeheimnisse der von hier beauftragten Rechtsanwälte nicht erteilt werden«, so die Regierung. Die Anwälte hätten einer Veröffentlichung »des im Einzelfall vereinbarten Stundensatzes« nicht zugestimmt. LTO berichtete vergangenen Dienstag unter Berufung auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Fraktion Die Linke, dass die Regierung 380 Euro pro Stunde an Anwälte zahle, »um Presseanfragen abzuwehren«.

Aus der Antwort zum Innenressort geht zudem hervor, dass Bundespolizei und Bundesverwaltungsamt im Zusammenhang mit Berichterstattung mit Medien auch ohne Einschaltung von Anwälten aktiv wurden. Betroffen waren u. a. der Verlag der Badischen Zeitung (Gegendarstellung), Wake News (Löschung eines Internetartikels), oder auch die Emsdettener Zeitung (Bericht über Nationales Waffenregister).