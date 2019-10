Wo das Gras wächst

David McNew/REUTERS Hegen, pflegen, rauchen

Schlafen ist toll, aber ist es besser als wach zu sein? Und was denken Rachegöttinnen darüber? Man erfährt’s in Branko Janacks Hörspiel »Der Schlaf der Erinnyen« (DLF/HfS »Ernst Busch« 2019; Ursendung Di., 20 Uhr, DLF). Später am Abend geht es mit Martina Groß an die Westküste der USA. Das Feature »Take half a hit – Cannabis in Kalifornien« (DLF Kultur 2019; Di., 22 Uhr, DLF Kultur) handelt von Marketingstrategien beim legalen Grasverkauf und der Suche nach neuen Konsumentengruppen.

Zwei Podcastserien von SWR 2 gehen in die zweite Runde. Noam Brusilovsky und Ofer Waldmann beschäftigen sich in »We Love Israel« (SWR/DLF 2019; Ursendung Teil 1/2 Do., 22 Uhr, SWR 2) unter anderem mit dem Verhältnis der Deutschen zu Israel. Und Walter Filz und Michael Lissek machen weiter mit »Akte 88 – Die tausend Leben des Adolf Hitler« (SWR 2019; Mo. bis Fr., 19.40 Uhr, SWR 2).

Ein Drehbuch über den Abstieg eines New Yorker Gangsters von William S. Burroughs kann man in »Die letzten Worte von Dutch Schultz« (WDR 2013; Do., 23 Uhr, WDR 1Live) als Hörspielinszenierung erleben. Dann wird es Zeit für Fritz Tietz’ Feature »Unbekannte Bekannte – ›Schön, Sie nicht kennenzulernen‹« (DLF 2018; Fr., 20 Uhr, DLF). Darin geht es um all die Menschen, denen man regelmäßig begegnet, von denen man aber nichts weiß. Direkt danach kommt Joël Lászlós Originalhörspiel »Ante oder der Thunfisch« (BR 2019; Ursendung Fr., 21 Uhr, Bayern 2). Es beschäftigt sich mit Ante Gotovina, der 2011 wegen Kriegsverbrechen in seiner Zeit als kroatischer General in den 90ern zu 24 Jahren Haft verurteilt und wenig später in einem Berufungsverfahren freigesprochen wurde. Gotovina züchtet heute Industriethunfisch. Neu ins Radio kommt auch die Literaturbearbeitung zu Dominique Manottis Krimi »Ausbruch« (SWR/NDR 2019; Ursendung Teil 1/2 Fr., 22 Uhr, SWR 2), Auftakt für ein Manotti-Special beim SWR. Unbedingt anhören, das gilt für Manfred Bauschultes »Jude von Geburt, Hamburger im Herzen, im Geiste Florentiner – Eine Lange Nacht über den Kulturwissenschaftler Aby Warburg« (DKultur/DLF 2015; Sa., 0 Uhr, DLF Kultur und 23 Uhr, DLF) über Warburgs Leben und seine Arbeit zum kulturellen Gedächtnis.

Christian Schwalb legt mit »Polarfieber – über die Jagd nach Ressourcen in der Arktis« (RB 2019; Sa., 13 Uhr, Bayern 2 sowie 18 Uhr, Bremen Zwei) das neue »ARD-Radiofeature« vor und schaut auf die mögliche Ausbeutung der bisher tiefgefrorenen Rohstoffe. Annika von Trier begegnen dann in »Wer Wagenitz, der nichts gewinnt!« (RBB 2019; So., 15 Uhr und Mo., 20 Uhr, Bayern 2) lauter Gespenster. Aber nicht irgendwelche, ihr erscheinen die Geister von Jenny Marx, Bettine von Arnim und Hannah Höch.

Eine BRD-Nachkriegskindheit wird in Viola Altrichters »Das Loch« (RB/DS-Kultur/SR/SWF 1992; So., 17 Uhr, SR2 Kulturradio) aufgearbeitet. Die abwesende Mutter ist als Schauspielerin nur noch über erinnerte Zitate aus von ihr gespielten klassischen Frauenrollen präsent. Die Großmutter schweigt und gibt ansonsten überflüssige Lebensweisheiten zum besten. Um die familiäre Starre zu bewältigen, buddelt sich das Mädchen ein Loch im Nachbargarten.

Andcompany & Co. sind mit dem »Prix Europa«-Gewinnerstück »Orpheus in der Oberwelt« (WDR 2015; So., 19 Uhr, WDR 3) präsent, während Luther Blissetts »Q« (WDR 2018; Teil 1/8 Mo., 19 Uhr, WDR 3) auf den Spuren Thomas Müntzers unterwegs ist und Philipp Löhles »Am Rand« (MDR 2019; Ursendung Mo., 22 Uhr, MDR Kultur) sich mit dem Wunsch nach mehr Grenzen und Mauern beschäftigt.