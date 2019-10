Morris Mac Matzen / REUTERS

Wieder nicht in der Vergangenheit aufgewacht.

Neue Situationen. Unter der Decke mit einer jungen Russin, nachdem die Schauspielerin, mit der er verheiratet ist und ein Kind hat, »mit den Kollegen« ausgegangen war. Sie versuchten Analverkehr, aber das Babygeschrei aus dem Nebenzimmer störte sie schließlich auf.

Er wird dich anschauen,

und du weißt genau, warum:

Die Lebenslust bringt ihn um.

Die schöne Helena klaubte ihre Kleider von dem eisgrauen Veloursteppich und verschwand. Es war kalt. Draußen wartete ein Taxi. Der Kommissar beobachtete sie vom Schlafzimmerfenster aus. Leise rieselnder Schnee, ein cremefarbener Mercedes, der mit laufendem Motor auf sie wartete. Sanft knirschende Schritte, ins Wageninnere verschwindender Mantel. Streulicht draußen in der seltsamen Neubausiedlung, in die sie vor zwölf Jahren gezogen waren. Tote Vorstadt, frühe Morgenstunden, frische Reifenspuren, ein krächzendes Babyphon. Liebe mit der Babysitterin, die jetzt verschwunden war. Die Ehefrau und Mutter war noch nicht von ihrer Eskapade zurück. Der Kommissar sah auf die Uhr, zog die Vorhänge zu, betrachtete müde die zerwühlten Laken und verließ das Schlafzimmer. Er sah nach dem Kind, verspürte ein Gefühl von Verlassensein, ein kurzer Eindruck, ein warmer Schmerz, während er das Kind aus dem Bett nahm und sanft auf seinen Armen schaukelte. Es wurde still und schlief wieder ein. Nachdem er es zurück ins Bettchen gelegt hatte, machte er sich in der Küche einen Kaffee. Zwei Milchtüten im Kühlschrank, die sich einander zugewandt hatten.

Danach stand er orientierungslos im Wohnzimmer. Er schaltete den Fernseher ein. Auf dem Bildschirm erschien ein Sender mit einem erratischen Symbol in der oberen rechten Bildecke. Ein sich gemächlich drehender, blauer Diamant, der mit einer starren, weißen Fünf trächtig war. Kanal 5. Kanal 5 zeigte eine Nachrichtensendung, die er ein paar Minuten lang verfolgte, ohne genauer hinzuhören. Er sah sich nur die Bilder an. Nach dem Wetterbericht begann eine Art Konferenzschaltung. Acht Köpfe erschienen in einem achtfach geteilten Bild. Eine überörtliche Talkshow. Sechs Männer, zwei Frauen; von den acht machten die sieben, die nicht redeten, einen bemüht konzentrierten Eindruck. Helle, ausgeleuchtete Gesichter. Worum es ging, war fast egal. Es war eine politische Diskussion, wie sie jetzt überall stattfand. Fremde Gesichter, die Gesichtsausdrücke machten wie Menschen, die er kannte. Menschen, die bemüht waren, einen professionellen Eindruck zu machen. Sie sahen ernsthaft besorgt aus. Der Kommissar ließ sich auf das beigefarbene, abgewetzte Sofa fallen. Er setzte die Kaffeetasse an. Sie reden alle gern, dachte er, sie hielten ihre Monologe, räumten Sprechzeiten für die Monologe der anderen ein, die bitte einen ähnlichen Gestus haben sollten; von echter Auseinandersetzung, von Kommunikation, von Zuhören verstehen sie nichts.

Ihn fröstelte, er war beinahe wach. Im linken Ohr spürte er ein kurzes Stechen. Er fühlte sich alt, sein Körper machte inzwischen seltsame Dinge. Manchmal geschah es, dass ihm eine kleine Fliege aus dem Mund oder der Nase geflogen kam. Oder es kam ihm nur so vor, weil er sie vorher nicht bemerkt hatte. Oder es begann ihn überall zu jucken. Oder er konnte seine Ohrgeräusche nicht mehr von den Geräuschen der Außenwelt unterscheiden. Dann lief er zum Kühlschrank, um die Geräuschquelle auszumachen. Zwei Milchtüten, die. Nachts schrie er im Schlaf auf, weil er das Gefühl hatte, eine riesige Fresse (Das Gesicht seiner Mutter? Seines Vaters? Eines Fremden?) über sich hängen zu haben. Die Riesenfresse eines Rieseninsekts. Wie in einem Jack-Arnold-Film.

Er zog ein fremdes Haar lang, das er auf seinem Hemd entdeckt hatte. Es war natürlich rot. Seine Frau näherte sich in einem zweiten Taxi. Seine Assistentin schickte ihm Nachrichten. Irgendwo war Stoff gefunden worden. Oder eine Leiche. Oder beides. Kokain war so Achtziger, Neunziger und das Beste von heute. Ein Schiff im Hafen, ein Gedärm, zerstochene Reifen, verschrottete Handys. Ein Hangar, eine Lagerhalle, ein Umschlagplatz. Eine Leiche im Laufhaus am Rande der Stadt. Er schaltete den Fernseher aus. Verstecke lauerten überall. Selbst in seiner Wohnung konnte Koks versteckt sein. In diesem altmodischen Fernseher zum Beispiel. Ein Hotelfernseher aus den neunziger Jahren, klein und klobig. Er stellte den Kaffee ab, zog sich an, machte sich bereit. Er verfolgte die Bewegungen seiner Assistentin über sein Handy. Ein aufleuchtender und wandernder Punkt, der ihn an irgendetwas erinnerte.

Dieser Fall ist klar, lieber Herr Kommissar,

auch wenn Sie anderer Meinung sind:

Den Schnee, auf dem wir alle talwärts fahren,

kennt heute jedes Kind.

Ein Taxi schlich ums Haus herum. Das musste seine Frau sein. Ihren Namen hatte er irgendwann vergessen. Sie hieß nur noch genau so: »meine Frau«. Wenn er sie ansprach: »Du.« Manchmal noch: »Liebling.« Gelegentlich sogar: »Frau.« Er, der Kommissar, war jetzt 55 Jahre alt, leicht übergewichtig, nahezu haupthaarlos, sexuell zunehmend uninteressant, ein alter, weißer Mann in einem weißen, ungebügelten Hemd, der sich morgens in seine graue Hose mühte. Seit achtzehn Jahren mit einer Schauspielerin verheiratet, die neun Jahre jünger war als er. Die Magie der Zahlen. Ihm unterstand eine kleine Einheit auf dem Kommissariat, mitsamt einer jungen, attraktiven Assistentin mit dunkler Haut und spanischem Namen. Er hatte noch fünf, vielleicht sieben, höchstens zehn Jahre bis zur Pension. Dabei wollte er gar nicht mehr älter werden. Es war nicht so, dass er lebensmüde war, nein, aber die nachlassenden Kräfte machten ihn müde, die sich sammelnden Niederlagen, die Gebrechen, die Tatsache, dass alles weniger wurde, alles wurde weniger statt mehr, die Zeit verging schneller, was früher einmal zwölf Jahre waren, sind nun schon vierundzwanzig. Irgendetwas flattert über mein bestelltes Grab, dachte er, eine Fledermaus, ein Rabe. Er war selbstbezogen und weich. Er blickte auf und sah die Sonne, ein zweites Mal. Er sah seine Ehefrau kommen. Langsam und zerzaust stolperte sie in Richtung Haustür. Sie ließ ihren Schlüssel fallen und bückte sich danach, fluchend. Sie sah auf und richtete sich die Frisur. Das Kind schlief.

»Das Nacktshooting kam zu früh. Viel eher als ich dachte.«

»Ich habe zu wenig Pornos gesehen, um zu wissen, was da jetzt für ein Satz kommen muss.«

»Abfragen: Klassen, Rassen, Geschlechter.«

»Ich weiß hier nicht weiter.«

»Treffen um elf im Dezernat.«

Tatort. Notruf Hafenkante.

Die Rosenheim-Cops. Soko 5113.

Nord Nord Mord.

Der Blaulichtreport. Rentnercops.

Verdachtsfälle. Betrugsfälle.

CSI Miami. Auf Streife. MacGyver. Hawaii Five-O.

Criminal Minds.

Der Kommissar sah in den Himmel. Ein elektronisches Leuchten lag über der Stadt. Eine Reihe Planeten zog sich längs der Milchstraße dahin. Eine kühle Frischluft strömte über die Schwelle der Fahrertür, bis er sie schloss und den Wagen startete. Ein dunkler Audi, der über die freigeräumten Straßen schnurrte und schließlich auf einen Großparkplatz bog. Der erste und letzte Winter des Jahrtausends. Der Punkt des Kommissars leuchtete auf und setzte sich gemächlich in Bewegung. Er wurde eins mit dem heranfahrenden Wagen, der die Lichthupe einsetzte. Guacimara, seine Assistentin, nickte der Windschutzscheibe zu und stieg wortlos ein. Kein Lächeln, nur ein kleiner Blick. Knie aneinander, kurzer Check im Rückspiegel, dann Aufnahme des Gesprächs.

»Im Fernsehen waren Leichen zu sehen.«

»Mutter und Tochter erschossen im Auto.«

»Todesursache: in einer Tiefgarage ertrunken.«

»…«

»Und wie war es wirklich? Was hast du herausgefunden?«

»Ich hatte einen schrillen Morgen.«

»Warum.«

»Eine Schnake klebte an der Tapete in dem Zimmer, in dem sie auf einem Bett lag. Hat sich nicht bewegt. Gab keinen Laut von sich. Ein Insekt zwischen Vernachlässigung und Verwahrlosung.«

»Die Leiche?«

»Die Schnake. Und wie war dein Morgen so?«

»Als der Wecker ging, habe ich vor Wut ins Kissen gebissen. Aber der Kaffee war geil. Verdächtige?«

»13 nackte Darsteller, die sexuelles Erleben performativ nachstellten.«

»Ach so.«

»Schöne Bulgaren. Ein junger mit grünen Augen. Russinnen, nicht minder schön. Russinnen mit griechischen Namen. Milieu, weißt schon.«

Die Leiche blass. Die Zuhälter voll wie der Mond. Bulgaren mit Wahlheimat Ibiza, die nichtsahnende Stellvertreter dagelassen hatten. Junge Männer in Pudelmützen und mit grünen Augen. Schmierige Verhältnisse, undurchsichtige bürokratische Lage. Ein Paradies für die Steuerfahndung. Mühsam für die Mordkommission. Die Kavallerie hatte übernommen, die Spurensicherung war vor Ort. Der Kommissar steuerte sein Auto zielsicher durch die Stadt. Osteuropäisches Wetter. Schneeräumfahrzeuge, einsetzender Berufsverkehr. Es folgten die üblichen Hindernisse. Schranken, Kontrollen, Ausweisprobleme. Pförtner in Glaskästen. Schweigsam rauchende Hausmeister. Heranfahrende Dienstwagen. Fingerabdrücke, Genmaterial. Chipkarten, Retinaerkennung. Der Kommissar und seine Assistentin galten als eingespieltes Team. Sie hatten sich Fassaden angeeignet. Die Fassaden der Fassaden. Sie waren eins geworden mit den Masken, die sie trugen. Sie waren ein Magnet, ein Zusammenspiel aus Anziehung und Abstoßung. Sie waren kompakte Ambivalenz.

Führen Sie jetzt Ihre...

Wählen Sie drei Karten.

Hier klicken.

Im Büro schoben alle eine ruhige Kugel. Es war die Ruhige-Kugel-Abteilung. Das Kommissariat. Funktionsbau mit funktioneller Innenausstattung. Abwaschbare Schreibtische, auf denen sich Müll, Papier, Aktenordner, Pizzaschachteln stapelten. Individualisierte Arbeitsplätze, gern überpersönlich gestaltet. Neonleuchten, Schreibtischlampen, LED, Klapprechner, herumliegende Mobiltelefone, tote Bildschirme, alte Fahndungsplakate, um dem Raum etwas Liebe zum altmodischen Detail zu verleihen. Geruch nach kalter Asche, dabei Rauchverbot seit den Nullerjahren. Räume, Gänge, Korridore, hier und da Überwachungskameras. Beamte, Passanten, Zeugen, Servicepersonal, Angehörige. Ein Verdächtiger mit Adipositas, auf dessen Shirt die Kurzform geschrieben stand, die einen deutschen Sportartikelhersteller bezeichnet. Helle Fenster, die den Blick auf gepflegte Grünanlagen und betonversiegelte Natur freigaben. Bürostühle aus dem Katalog. Graue, schalenförmige Sitze, lehnenlos. Eine Heizung oder Klimaanlage, die auf dem letzten Loch pfiff. Ein permanentes Geräusch. Als säßen sie alle im Flugzeug.

»Ich habe eine Freundin, und sie liebt es, zu schießen.«

»Das ist so nicht korrekt. Das kann man so nicht sagen.«

»Ich habe eine Freundin, die es liebt, zu schießen.«

»Bleiben Sie bei dieser Aussage?«

Biographie eines Behandlungszimmers. Die Beamten freuten sich über das Kantinenessen. Leichen als Möglichkeit. Leichen als Statusgewinne. Verdächtige langsam zu den Zielpunkten schubsen, darum ging es. Verdachtsfälle, Verdachtsmomente, nur die patenten Sekretärinnen, die gab es nur noch im Fernsehen.

»Es wird irgendwie nicht später. Die Zeit vergeht nicht.«

»Doch, das tut sie. Ich mein, waren nicht eben noch die neunziger Jahre? Wo sind sie hin? War ich nicht eben noch noch gar nicht geboren? Und wieso bin ich jetzt schon 31 Jahre alt? Wie geht das?«

»Und ich, ich bin nur einmal 55.«

Sie lachten, gemeinsam. Er, der Kommissar, setzte zu einer seiner gefürchteten Reden an (ein tiefes Brummen aus dem Erkenntnisspeicher, so würde sie das nennen): »Die Sache ist die. Die Zeit vergeht schneller, je älter man wird. Die fünf Jahre zwischen 18 und 23 zum Beispiel, das sind echte Zeitsprünge. Die fünf Jahre zwischen, sagen wir, 48 und 53 sind nichts. Völlig egal. Fünf völlig gleichgültige Jahre. Irgendwann stellt man fest, dass sie wie im Flug vergangen sind. Tatsächlich passiert ist in diesen fünf Jahren nichts. Gar nichts. Sie machen keinen Unterschied. Man könnte genauso gut immer noch 48 sein. Aber man ist eben fünf Jahre älter inzwischen. Das heißt auch, wieder fünf Jahre näher am Tod.«

»Weiß man irgendwann, wann der ist? Wann der kommt? Eintrifft?«

»Nein, natürlich nicht. Trotzdem beginnt man, zu rechnen. Man denkt: Scheiße, jetzt bin ich 55. Wenn ich Glück habe, habe ich noch 22 gute Jahre. Und drei beschissene. Dann bin ich 80. Zeit zu gehen.«

»Ich habe Leichen gesehen, die wesentlich jünger waren.«

»Du wirst noch viel mehr Leichen sehen.«

»Tätowierte Leichen. Bemalte Leichen mit den blau leuchtenden Namen ihrer Kinder. Leichen, auf denen MEMORIES eingraviert steht.«

»Die Sache ist die: Ja, die Leute sterben. Mal waren sie näher, mal weiter entfernt. Meistens weiter entfernt. Es kommt einem nur merkwürdigerweise so vor, als ob man selbst viel schneller stirbt als die anderen. Die anderen leben alle ständig weiter. Man selbst stirbt. Wegen mir könnten noch viel mehr Leute sterben. Das hält einen fit. Fit und lebendig.«

»Leben am Ü-Pol.«

»Leben als Überleben. Ja.«

Die Sache war die. Also, die Sache war eindeutig. Sie standen noch ganz am Anfang der Ermittlungen. Die Ergebnisse aus den anderen Abteilungen trudelten nach und nach ein. Bilder verdichteten sich, Abläufe wurden klarer, die Minen hellten sich auf, aber die große Logik, die klare Erklärung, das dichte Netz, die sicheren Indizien, die absolute Beweislage, das alles fehlte noch. Haftbefehle, Zeugen, Motive, Aussagen. Schwarzer, saurer Kaffee, dessen Satz schon fest am Boden der Kanne klebte. Seitdem Rauchverbot herrschte, fehlte immer jemand, einer stand immer draußen an den Aschenständern aus Chrom, um schnell noch eine durchzuziehen.

»Also, wie war das? Die Russen und ihre bulgarischen Handlanger?«

»Genau.«

»Die Russenmafia und ihr bulgarisches Subunternehmen?«

»Genau so.«

Die Sache war die. So war die Sache.