USA verlegen weitere Truppen nach Saudi-Arabien

MSgt Sean M. Worrell/US Air Force/dpa Ständige Aufrüstung: Raketenabwehrsystem »Patriot«

Washington. Im Konflikt mit dem Iran schicken die USA zahlreiche weitere Soldaten nach Saudi-Arabien. Außerdem würden unter anderem zwei »Patriot«-Raketenabwehrsysteme und zwei Kampfjetgeschwader zur Verteidigung des Landes dorthin verlegt, teilte das Pentagon am Freitag mit. Zusammen mit anderen Entsendungen innerhalb des vergangenen Monats handele es sich um eine Truppenverstärkung von insgesamt 3.000 Soldaten in der Region. Seit den Angriffen auf Öl-Anlagen in Saudi-Arabien Mitte September haben sich die Spannungen zwischen den USA und dem Iran verschärft.

Das Pentagon betonte am Freitag, man wolle keinen Konflikt mit dem Iran. Man werde aber ausreichend Truppen in der Region stationieren, um auf Krisen zu reagieren und die Interessen der USA zu schützen. Washington macht Teheran für die Angriffe auf saudische Öl-Anlagen Mitte September verantwortlich. Der Iran dementiert jede Verantwortung für die Angriffe. Erst vor rund zwei Wochen hatte das Pentagon mitgeteilt, 200 weitere Soldaten nach Saudi-Arabien zu verlegen. Zudem sollte das Königreich unter anderem mit einem Raketenabwehrsystem und vier Radarsystemen ausgerüstet werden.

Im vergangenen Juni hatte das Pentagon angekündigt, weitere 1.000 Soldaten in den Nahen Osten zu schicken, um die dortigen Einheiten und nationale Interessen der USA in der Region zu schützen. Bereits Ende Mai hatten die USA ihre Truppen im Nahen Osten wegen der angeblichen »anhaltenden Bedrohung« durch iranische Kräfte um 1.500 Soldaten verstärkt. Zuvor hatte das US-Militär unter anderem einen Flugzeugträgerverband und eine Bomberstaffel in die Region verlegt. (dpa/jW)