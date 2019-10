Gemeinnützigkeit gekippt

Annette Riedl/dpa Demonstration am Berliner Alexanderplatz gegen »Mietenwahnsinn« (3.10.2019)

Bereits im Titel des von Thomas Eberhardt-Köster, Wolfgang Pohl, Mike Nagler und einigen weiteren Autoren verfassten schmalen Bändchens wird die Intention einer grundsätzlichen Betrachtung der zu behandelnden Thematik deutlich: »Wohnen ist ein Menschenrecht«. Das in Artikel 25 der »Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte« normierte Recht wird, so die Autoren, »in Deutschland zunehmend in Frage gestellt«. Sie verweisen in dem Zusammenhang auf die 2017 prognostizierte Zahl von 1,2 Millionen Wohnungslosen in der Bundesrepublik, die die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe für das Jahr 2018 geschätzt hatte. 2008 lag diese »Zahl bei wenig über 200.000«.

Als wesentlichen Grund für diese Misere geben der Betriebswirt und Politikwissenschaftler Eberhardt-Köster, der Referent der Böll-Stiftung Pohl sowie der Architekt Nagler die Abschaffung der Gemeinnützigkeit von Wohnungsbaugesellschaften durch die Regierung Kohl im Jahr 1988 an. Die Auflagen der Gemeinnützigkeit hatten bis zum Ende der 1980er Jahre als Sperriegel gegen die »Vermarktlichung« gewirkt, die dreißig Jahre später den gesamten Immobiliensektor erfasst hat. So aber konnten zum Beispiel in der Zeit von 1995 bis 2010 in Deutschland über eine Million öffentliche Wohnungen privatisiert werden: »Hätte es die Auflagen der Gemeinnützigkeit noch gegeben«, so die Autoren, »wäre dies nicht möglich gewesen«. Auch das strikt auf Gewinnmaximierung – und das heißt im Klartext: ständige, an die Grenzen der Leistbarkeit und darüber hinaus gehende Mieterhöhungen – ausgerichtete Geschäftsgebaren von Immobilienriesen wie Deutsche Wohnen und Vonovia wäre Hunderttausenden Mietern erspart geblieben, bekamen die Konzerne doch erst im Gefolge dieser Politik »Zugriff auf erhebliche Teile des Mietwohnungsbestandes«.

Vor diesem Hintergrund fordern die Autoren einen Paradigmenwechsel in der Wohnungspolitik. Es sei eine öffentliche Aufgabe, »eine angemessene Wohnungsversorgung im Interesse des Gemeinwohls gegen wirtschaftliche Einzelinteressen durchzusetzen«. Darum sei ein weitreichendes Programm »zur Rekommunalisierung von Wohnungen und die Stärkung kommunaler Wohnungsgesellschaften notwendig«.

Dementsprechend schlagen die Autoren auch die Wiedereinführung der Wohngemeinnützigkeit durch den Bundesgesetzgeber vor. Dies würde zu einer steuerlichen Entlastung kommunaler Bauträger führen, die gemeinwohlorientiert Wohnraum schaffen, der auch für Geringverdiener erschwinglich wäre.

Neben dem Bund weisen die Autoren den Kommunen die größte Verantwortung zu: Diese könnten unter anderem darüber entscheiden, ob sie »für ein neu zu bebauendes Gebiet auch einen Mindestanteil von preisgedämpften Mietwohnungen festlegen«. Dieses Instrument allerdings nutzen die Städte und Gemeinden »bisher viel zu zaghaft«.