Kein Ende der Proteste im Libanon

Beirut. Im Libanon sind am Wochenende wieder Zehntausende Menschen gegen die Regierung des Landes auf die Straße gegangen. Die christliche Partei »Libanesische Kräfte« erklärte am Sonnabend als Reaktion auf die Massenproteste ihren Austritt aus der Regierungskoalition.

Die Proteste waren am Donnerstag durch Pläne der Regierung von Ministerpräsident Saad Hariri ausgelöst worden, eine neue Steuer auf Anrufe zu erheben, die über Onlinedienste wie Whats-App getätigt werden. Zwar wurden die Pläne schnell wieder zurückgenommen, doch die Proteste gingen weiter. Am Freitag deutete Hariri einen möglichen Rücktritt an. Er gab seinen Koalitionspartnern bis Montag Zeit, über ein neues Reformpaket zu entscheiden. (AFP/jW)