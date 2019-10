Tausende gegen Rassimus

Matthias Rietschel/dpa-Zentralbild/dpa Solidarität mit kurdischer Bewegung statt rechter Hetze: Demonstration am Sonntag in Dresden

Etwa 8.000 Menschen beteiligten sich am gestrigen Sonntag an mehreren Aktionen gegen den fünften »Geburtstag« von Pegida in Dresden. Die rassistischen »Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes« gehen in der sächsischen Landeshauptstadt seit gut fünf Jahren auf die Straße.

Der Anlass, aus dem heraus Lutz Bachmann die rechten Aufmärsche im Herbst 2014 ins Leben rief, war sein Protest gegen eine Solidaritätsdemonstration mit Kurdinnen und Kurden, die in Syrien gegen den IS kämpfen. Bachmann filmte diese Demonstration seinerzeit und stellte die Bilder, versehen mit rechten Kommentaren, auf das Internetportal Youtube. Der Film wurde dort wenig später gelöscht. Seitdem trommelt Bachmanns rechte Truppe fast jeden Montag zu Märschen durch die Dresdner Innenstadt. In Hochzeiten nahmen mehr als 20.000 Menschen an den rassistischen Demonstrationen teil. Mitunter reisten sogar Burschenschaftler aus Österreich an.

Schnell produzierten die »Retter des Abendlandes« Skandale. So bedauerte 2015 der durch seine Katzenkrimis bekanntgewordene Autor Akif Pirincci, dass die Konzentrationslager »derzeit nicht in Betrieb« seien, während er von der Pegida-Bühne sprach. Erst vor rund zwei Wochen bezeichnete Lutz Bachmann selbst politische Gegnerinnen und Gegner als »Volksfeinde«, die in einen Graben geworfen gehörten. Der Frontmann von Pegida kassierte dafür gleich mehrere Anzeigen.

Bereits anlässlich des ersten Jahrestags der rassistischen Aufmärsche organisierte das Bündnis »Herz statt Hetze« Gegenaktionen, die damals von Übergriffen vor allem rechter Hooligans überschattet waren. Schon 2015 überboten die Teilnehmerzahlen von »Herz statt Hetze« mit 22.000 die von Pegida, die etwa 20.000 Menschen auf den Schlossplatz mobilisiert hatten.

In diesem Jahr traf sich Pegida auf dem Neumarkt, neben der Dresdner Frauenkirche. Der Gegenprotest grenzte direkt an den Kundgebungsbereich der Bachmann-Truppe. Gegenüber junge Welt zeigte sich einer der Organisatoren von der Gruppe »Nationalismus raus aus den Köpfen« zufrieden über die Teilnahme. »Tausende sind hier, um gegen Pegida Gesicht zu zeigen – das ist ein deutliches Signal.«

Drei Demonstrationen waren vor Beginn der Gegenkundgebung durch die Dresdner Innenstadt gezogen. Vom Hauptbahnhof aus liefen etwa 1.500 Menschen Richtung Neumarkt. Etwa 5.000 Gegendemonstrantinnen und Gegendemonstranten zogen vom Bahnhof Neustadt aus. Organisiert hatten diesen Demozug die Gruppe »Hope – Fight Racism« und »Fridays for Future Dresden«. Auch die Klimaschützer waren von Lutz Bachmann mehrfach verbal angegriffen worden. Zudem nahmen gut 500 Menschen an einem Friedensgebet teil.

An einer Demonstration vom Dresdner Bahnhof Mitte beteiligten sich Vertreter von SPD, Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen. Dort sprach der stellvertretende Ministerpräsident Martin Dulig (SPD). Er forderte, man dürfe nicht zulassen, dass die Grenze des Sagbaren weiter nach rechts verschoben werde. Eine Rednerin des »Bündnisses für mehr Personal im Krankenhaus und in der Pflege« machte darauf aufmerksam, dass die rassistische Spaltung von Pegida und AfD darüber hinwegtäusche, dass es genug Reichtum in Deutschland gebe, um allen Menschen in der BRD ein gutes Leben zu ermöglichen, egal ob hierher geflüchtet oder hier geboren. In der Innenstadt sprach auch dieses Jahr wieder der Dresdner Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) auf der Kundgebung von »Herz statt Hetze«.

Gegenüber jW bestätigte die Demoleitung am Sonntag einen Angriff mit Buttersäure auf die Gegendemonstration durch Anhänger von Pegida – auch das in fünf Jahren rassistischer Aufmärsche keine Seltenheit.