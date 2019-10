Die Linke läuft sich warm

Georg Wendt/dpa Cansu Özdemir, Spitzenkandidatin von Die Linke in Hamburg für die anstehende Wahl, in der Bürgerschaft (11.12.2018)

Unter dem Motto »Wem gehört die Stadt? Das solidarische Hamburg von morgen erkämpfen!« zieht der Hamburger Landesverband der Partei Die Linke in den Wahlkampf für die Bürgerschaftswahl im Februar 2020. Auf einem Parteitag am Freitag und Sonnabend wurde ein Wahlprogramm beschlossen, das die soziale Gerechtigkeit ins Zentrum stellt. Am Sonntag folgte auf den Parteitag eine Landesvertreterversammlung, bei der die Landesliste aufgestellt wurde.

Mit einem eher schwachen Ergebnis wurde die bisherige Kofraktionschefin Cansu Özdemir auf den ersten Platz und damit zur Spitzenkandidatin gewählt. Sie erhielt 61 von 100 Stimmen, wie der Rundfunksender NDR 90,3 am Sonntag berichtete. Özdemirs Gegenkandidat Holger Griebner, Friedensaktivist aus Eimsbüttel, bekam 37 Stimmen. Griebner zog mit seiner Kandidatur einigen Unmut auf sich, weil der erste Platz der Landesliste traditionell einer Frau vorbehalten ist. Auf Platz zwei wählte die Versammlung den Gewerkschafter David Stoop, Landessprecher der Partei. Auf dem dritten Platz folgt die zweite Fraktionschefin, Sabine Boeddinghaus. Die Wahlen dauerten bei jW-Redaktionsschluss noch an.

Vor dem Parteitag hatte Özdemir von einem »Oppositionswahlkampf« gesprochen. Anders als in den Bundesländern Bremen, Berlin und Thüringen soll keine Regierungsbeteiligung angestrebt werden. Wie schon im August erklärte die Fraktionschefin, mit SPD und Bündnis 90/Die Grünen in Hamburg sei es nicht möglich, die Armut in der Stadt wirksam zu bekämpfen und in der Mieten- oder Klimapolitik etwas zu verändern. Mit dieser Positionierung soll offenbar allen Spekulationen über »Rot-Grün-Rot« in Hamburg der Boden entzogen werden. Allerdings hat laut aktuellen Umfragen »Rot-Grün« ohnehin eine stabile Mehrheit.

Ein Schwerpunkt des Wahlprogramms ist die Forderung nach einem »Mietendeckel« und der Enteignung großer Wohnungsunternehmen. Zudem soll der öffentliche Nahverkehr auf lange Sicht kostenfrei benutzt werden können. Wie der NDR berichtete, gab es generelle Kritik am Entwurf für das Wahlprogramm. Hinter vorgehaltener Hand hätten viele Linke geäußert, dass es mit 55 Seiten viel zu lang und eigentlich ein Grundsatzprogramm geworden sei, das mit dem politischen Alltag in der Bürgerschaft wenig zu tun habe.

Zu Beginn des Parteitages hatte es langen Beifall der Delegierten für Christiane Schneider gegeben, innenpolitische Sprecherin der Fraktion, die nach zwölf Jahren in der Bürgerschaft nicht wieder kandidierte. Sie sei 71 Jahre alt und wolle nicht mit den Füßen voran aus dem Plenarsaal getragen werden, so Schneider.

Am Sonnabend hatte der Kovorsitzende der Bundespartei, Bernd Riexinger, vor den Delegierten die Hamburger SPD scharf attackiert. »Hier in Hamburg zeigt sich ja eh regelmäßig das alte Gesicht der SPD«, kritisierte Riexinger. Die Partei erweise sich in der Hansestadt als »Hüter der schwarzen Null«, Partner der Immobilienlobby und Krankenhauskonzerne sowie als »Bremser beim Klimaschutz statt als Motor der klimagerechten Stadt«.

In Hamburg zeige sich laut Riexinger aber ebenso, dass der Druck für Veränderungen von links komme. »Auch hier in Hamburg könnt ihr mit eurer Kampagne für bezahlbare Mieten richtig Wind machen«, rief der Parteichef aus. Er sei überzeugt, dass Die Linke gestärkt in die Bürgerschaft einziehen werde. Bei der Bürgerschaftswahl 2015 hatte die Partei 8,5 Prozent der Stimmen erreicht. Sie ist derzeit mit zehn Abgeordneten im Parlament vertreten. In aktuellen Umfragen liegt sie bei etwa elf Prozent.