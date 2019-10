Kanada wählt neues Parlament

Montréal. In Kanada wird am heutigen Montag ein neues Parlament gewählt. Letzten Umfragen zufolge ist mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Premierminister Justin Trudeau und seinem konservativen Herausforderer Andrew Scheer zu rechnen. Eine Mehrheit der 338 Sitze im Parlament in Ottawa wird jedoch voraussichtlich keine der beiden großen Parteien auf sich vereinen können. Scheer, warnte vor einer möglichen Koalition aus Trudeaus Liberaler Partei und der noch jungen sozialdemokratischen New Democratic Party (NDP), weil diese beispielsweise »gemeinsam die CO2-Steuer erhöhen« würden. (AFP/jW)