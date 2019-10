Frank Kopperschlaeger Demonstration gegen Polizeigewalt in Katalonien am Sonnabend in Berlin

Hunderte Menschen sind am Sonnabend in Berlin gegen die Unterdrückung der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung in Spanien auf die Straße gegangen. In Sprechchören und auf Transparenten forderten sie ein Ende der Polizeigewalt und Freiheit für die politischen Gefangenen. Der Zug endete nahe der Botschaft Chiles, wo sich bereits eine Gruppe versammelt hatte, um gegen die Gewalt in dem südamerikanischen Land zu protestieren. Man begrüßte sich gegenseitig und skandierte zusammen »Nieder mit dem König Spaniens« und »Das vereinte Volk wird nie besiegt werden«. (jW)