Kreuzworträtsel

Unter den Einsendern des richtigen Lö­sungs­worts bis Mittwoch, 23. Oktober, an junge Welt, Torstraße 6, 10119 Berlin, oder per E-Mail an redaktion@jungewelt.de, verlosen wir zweimal das Buch »Herr Groll und das Ende der Wachau«, einen Roman von Erwin Riess, erschienen im Otto-Müller-Verlag.

Die CD »Rolf Becker liest Fidel Castro ›Die Geschichte wird mich freisprechen‹«, Livemittschnitt aus der Ladengalerie der Tageszeitung junge Welt, haben gewonnen: Paola Andrea González Amaya aus Augsburg und Gerd Anacker aus Bad Salzungen.