Pompeo berät mit Netanjahu

Jerusalem. US-Außenminister Michael Pompeo hat mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu über die US-Politik in Syrien beraten. Netanjahu empfing Pompeo am Freitag in seiner Residenz in Jerusalem. Die dpa sagte anschließend eine angekündigte Meldung über das Treffen ab. Es habe »keine nachrichtlich relevanten Äußerungen« gegeben. (AFP/dpa/jW)