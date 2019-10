Streiken für das Allgemeinwohl

Ashlee Rezin Garcia/Chicago Sun-Times via AP Lehrerstreik in Chicago am Donnerstag

Tausende Beschäftigte öffentlicher Schulen sind am Donnerstag in Chicago protestierend durch die Straßen gezogen und haben teilweise die Innenstadt blockiert. 30.000 Lehrer der Bildungsgewerkschaft Chicago Teachers Union (CTU), 7.500 Hausmeister, Reinigungskräfte und andere Angestellte der Schulen, organisiert in der Dienstleistungsgewerkschaft SEIU Local 73, waren in den Ausstand getreten. Im drittgrößten Schulbezirk der USA fiel damit für 350.000 Schüler am Donnerstag der Unterricht aus.

Die Streikenden fordern höhere Löhne, mehr Krankenschwestern für die Schulen insbesondere in den ärmeren Stadtvierteln, mehr Bibliothekare und Sozialpädagogen. Neun von zehn Schulen mit mehrheitlich schwarzen Schülern hätten keinen Bibliothekar, kritisierte die CTU-Vizevorsitzende Stacy Davis Gates bereits am Mittwoch. Auch um die Klassengrößen wird gestritten. »Wir befinden uns in einer der reichsten Städte, in einem der reichsten Länder der Welt, wo Steuerzahler Bebauungspläne und Wolkenkratzer subventionieren – und wir können afroamerikanischen Kindern im Süden der Stadt keine kleineren Klassen bieten«, so Davis Gates auf einer Pressekonferenz.

Angesichts von 16.000 Schülern, die im vergangenen Schuljahr wohnungslos waren, verlangt die CTU zudem, dass es während des laufenden Schuljahrs keine Zwangsräumungen mehr geben dürfe. Die Stadt müsse sich verpflichten, den betroffenen Schülern spezielle Unterstützung zu bieten und mehr nachhaltigen Wohnraum zu schaffen. Beispielsweise sollen Beschäftigte zinsfreie und sichere Kredite bekommen.

Bürgermeisterin Lori Lightfoot spricht der Gewerkschaft das Recht ab, für solche Forderungen zu streiken. Tarifverhandlungen für das »Common Good«, das Allgemeinwohl, sind im Bundesstaat Illinois, in dem Chicago liegt, tatsächlich nicht erlaubt. Doch die CTU argumentiert, dass insbesondere die Frage der Wohnverhältnisse mit dem Lernen der Schüler und dem Unterrichten der Lehrer verknüpft wäre.

Diese Ansichten macht sie seit Jahren populär. 2010 setzte sich innerhalb der CTU die Gewerkschaftsopposition CORE (Caucus of Rank and File Educators – Zusammenschluss der Gewerkschaftsbasis der Beschäftigten im Erziehungswesen) durch und schlug einen kämpferischen Kurs ein. 2012 gab es einen großen Ausstand. Die CTU rückte Forderungen gegen die Diskriminierung afroamerikanischer Schüler genauso in den Mittelpunkt wie die nach einer verbesserten Ausstattung der Schulen. Der damalige Streikerfolg führte US-weit zu Diskussionen über eine veränderte Gewerkschaftsstrategie, insbesondere bei den Beschäftigten im Bereich Bildung.

In den vergangenen zwei Jahren wurde diese Taktik mit Lehrerstreiks wiederholt angewandt – zunächst in den von Republikanern regierten Südstaaten, dann in von Demokraten kontrollierten Großstädten wie Los Angeles und Seattle. Die Lehrer in Los Angeles konnten beispielsweise mit einem Ausstand von der Stadt finanzierte Anwälte für von Abschiebung bedrohte Schüler aus Einwandererfamilien durchsetzen. In West Virginia streikten die Beschäftigten der Bildungseinrichtungen dafür, dass alle Angestellten im öffentlichen Dienst eine fünfprozentige Gehaltserhöhung erhalten – nachdem sie selbst bereits eine für sich erkämpft hatten. In Seattle wurde per Tarifvertrag bestimmt, dass die Auseinandersetzung mit der rassistischen Geschichte der USA und ihre Wirkung in der Gegenwart verstärkt im Unterricht behandelt wird.

In Chicago wurde der Ausstand auch am Freitag weitergeführt. Laut Medienberichten habe es zwar eine Annäherung zwischen Stadt und Streikenden gegeben. Die Gewerkschaften seien aber mit dem Erreichten noch nicht zufrieden.