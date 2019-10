Scharia durch die Hintertür

Darren Whiteside/REUTERS Demonstration für die Rechte von Frauen in Jakarta (4.3.2017)

Indonesien, das bevölkerungsreichste Land Südostasiens, ist zugleich die größte muslimische Nation. Obwohl der Islam im öffentlichen Leben dominiert, ist er keineswegs Staatsreligion. Die Gesetzgebung zeichnet sich durch weitgehende Freiheiten aus – zumindest bisher. Denn der von der Verfassung vor sieben Jahrzehnten begründete liberale Grundkonsens ist zunehmend in Gefahr. Vertreter einer orthodoxen Interpretation der wichtigsten Religion im Inselreich gewinnen Oberwasser, und, zumindest schleichend, haben Teile der islamischen Scharia bereits Eingang in Gesetze oder Alltagsvorschriften gefunden. Die Einschränkungen dadurch sind vielfältig, doch zu leiden haben am meisten Frauen und sexuelle Minderheiten. Die Nationale Kommission bezüglich Gewalt gegen Frauen (Komnas Perempuan) hatte bis zur Jahresmitte mehr als 400 solcher lokalen Gesetze aufgelistet.

Im Editorial der englischsprachigen Zeitung Jakarta Post wurde im Juli von einem »konstitutionellen Dschihad« gesprochen. Indonesien, das nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs seine Unabhängigkeit von der früheren Kolonialmacht Niederlande erstritt, hat seither turbulente Zeiten erlebt. Doch die säkularen Grundlagen, die damals in der Verfassung des jungen Staates festgeschrieben worden waren, hatten auch Bestand, als die nationalistisch-progressive Riege an der Staatsspitze durch den Putsch General Suhartos von betont konservativen Kräften abgelöst wurde und ab 1967 eine Herrschaft mit diktatorischen Zügen folgte. Sie endete erst mit dem Sturz Suhartos durch eine breite Volksbewegung 1998.

Zwar wurde an der Nordspitze der größten Insel Sumatra im Zuge des Friedensschlusses mit den dortigen Separatisten 2005 dieser Region neben weitgehender Autonomie auch die formelle Einführung der Scharia zugestanden. Zunächst blieb Aceh, wo sich der Islam ab dem späten 13. Jahrhundert fest etabliert hatte, aber die Ausnahme. Dort ruft seither sogar eine Religionspolizei all jene zur Ordnung, die zum Beispiel als Frauen in Jeans nicht den Vorschriften züchtiger Kleidung folgen. Ähnliche Tendenzen sind inzwischen aber auch andernorts spürbar. Einer der Vorreiter dieser Entwicklung ist Depok, eine südliche Vorstadt der Metropole Jakarta. Dort sind betont religiöse Parteien seit Jahren die dominierende Macht, haben im Stadtrat mit Unterstützung verbündeter Kräfte aus dem moderat-konservativen Lager schrittweise neue Vorschriften eingeführt. Während die regierende PKS in einem lokalen Gesetz den Wert der traditionellen Familie unterstreicht, will die rechtskonservative Gerindra-Partei noch eins draufsetzen und die LGBT-Community de facto völlig aus dem öffentlichen Raum verbannen. Sogar dezentes Küssen homosexueller Paare in einem Café wäre dann justiziabel. Durch Bedenkenträger aus den Reihen der liberalen Demokratischen Partei des Kampfes (PDI-P), zu der auch Präsident Joko »Jokowi« Widodo gehört, ist ein Beschluss in dieser Sache seit Mai immer wieder verschoben worden. Während es im Zentrum Jakartas wiederholt machtvolle Demonstrationen unter der Regenbogenfahne gab, sind es konservative Satellitenstädte wie Depok, wo der Trend zu neuen Restriktionen besonders spürbar ist. In einem aktuellen Hintergrundbeitrag des australischen Print-Leitmediums The Australian wird dazu der Indonesien-Sprecher von Human Rights Watch, Andreas Harsono zitiert: Manche Vorschriften seien betont vage gehalten – so entstehe ein großer Interpretationsspielraum für Verbote.

Doch nicht nur sexuelle Minderheiten sind im Visier der islamischen Moralapostel. Mancherorts gibt es neuerdings spezielle Antiprostitutionsgesetze, die beinahe jede Frau, die sich spätabends noch auf der Straße aufhält, unter Verdacht stellen. Gerade Witwen und andere Alleinstehende sind aber oft gezwungen, in Nachtschichten zu arbeiten, und werden bei Razzien drangsaliert. Selbst renommierte Hotels bieten nur noch Unterkunft für verheiratete Paare. Und bereits im Juni hatte das städtische Krankenhaus von Tangerang, einer Millionenstadt am westlichen Rand Jakartas, für Schlagzeilen gesorgt: Als erste staatliche Klinik erhielt es eine Scharia-Zertifizierung. Patienten dürfen somit nur noch von Pflegekräften gleichen Geschlechts betreut werden, Gebete sind vorgeschrieben; Frauen müssen von einem männlichen Verwandten begleitet werden.

Gegen eine Neufassung des nationalen Strafgesetzbuches, die außerehelichen Sex generell kriminalisieren würde, waren Ende September in den großen Städten vor allem Studierende auf die Straße gegangen. Nach gewaltsamen Zusammenstößen mit der Polizei in Jakarta wurde die Vorlage zunächst vertagt, ist aber nicht vom Tisch. Die an sich säkulare PDI-P ist kein Bollwerk gegen islamistische Kräfte, auf die sie parlamentarisch als Mehrheitsbeschaffer zum Teil angewiesen ist.