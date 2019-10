Solidarität gegen Zensur

Wolfgang Rattay/REUTERS Demonstration gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan (AKP) und für den PKK-Führer Abdullah Öcalan (Köln, 3. September 2016)

Im Februar dieses Jahres wurde der Mezopotamien-Verlag in Neuss vom Bundesinnenministerium mit der Begründung verboten, eine Unterorganisation der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans zu sein. Kistenweise schleppte die Polizei nicht nur die Schriften von PKK-Vordenker Abdullah Öcalan und Guerillatagebücher weg. Auch kurdisch- und türkischsprachige Klassiker der Weltliteratur, Sprachlehrbücher und Kinderbücher wurden beschlagnahmt. Keines dieser Bücher ist in Deutschland verboten, doch sie waren für Leser und Buchhandel so nicht mehr erreichbar. Es sei offensichtlich, dass juristisch nicht zu beanstandende Bücher, Broschüren und CDs aus politischen Erwägungen mit einem vereinsrechtlichen Konstrukt aus dem Verkehr geschafft und der kritischen Öffentlichkeit vorenthalten werden sollen, beklagte bereits im April eine Reihe von Verlagen in einer gemeinsamen Erklärung. Das sei ein »nicht hinnehmbarer Eingriff in die grundgesetzlich geschützte Presse- und Publikationsfreiheit« und daher »Zensur durch die Hintertür«. Zu den Unterzeichnern gehörten auch der Unrast-Verlag in Münster, der Mandelbaum-Verlag in Wien und der Verlag Edition 8 in Zürich.

Pünktlich zur Frankfurter Buchmesse machen die drei Verlage mit der gemeinsam herausgegebenen »Edition Mezopotamya« zumindest zwölf deutschsprachige Werke aus dem Mezopotamien-Verlag wieder der Öffentlichkeit zugänglich. Darunter befindet sich Öcalans hinter Kerkermauern verfasstes Werk »Jenseits von Staat, Macht und Gewalt«, in dem er seine im nordostsyrischen Selbstverwaltungsgebiet Rojava teilweise realisierte libertär-sozialistische Vision einer rätedemokratisch organisierten Gesellschaft darlegt. Auch die dreibändigen Erinnerungen der 2013 in Paris von einem türkischen Agenten ermordeten Revolutionärin Sakine Cansiz sind nun wieder erhältlich. Weiter erscheinen in der Edition Erfahrungsberichte von europäischen Internationalisten bei der kurdischen Freiheitsbewegung, der Band »Widerstand und gelebte Utopien« zur kurdischen Frauenbewegung sowie ein kurdisch-deutsches Wörterbuch. Das Solidaritätsprojekt finanziert sich aus Spenden.

Als Mitherausgeber konnten fast 100 weitere Verlage, Buchhandlungen, Verlagsauslieferungen sowie Persönlichkeiten aus Kultur, Wissenschaft und Politik gewonnen werden. »Die große Anzahl an Kollegen und bekannten Persönlichkeiten als Herausgebende ist ein wichtiges Zeichen der Solidarität für den Verlag und gegen Zensur«, meint Buchhändlerin Esther Winkelmann vom Bonner Antiquariat Walter Markov, das das Projekt maßgeblich mitinitiiert hat. So finden sich auf der Liste der Herausgeber die Namen der Präsidentin des deutschen PEN-Zentrums, Regula Venske, sowie der Vizepräsidenten und des Generalsekretärs des PEN, von sechs Bundestagsabgeordneten der Partei Die Linke, von Kulturschaffenden wie dem Schauspieler Rolf Becker, der Sängerin und Auschwitz-Überlebenden Esther Bejarano und dem Wiener Schriftsteller Ernst Hackl. Weitere Mitherausgeber sind Wissenschaftler wie der Völkerrechtler Norman Paech, der Politologe Frank Deppe und der marxistische Philosoph Wolfgang Fritz Haug. Auch der Verlag 8. Mai und die junge Welt gehören dazu.

»Mit dem PKK-Verbot ist eine Dämonisierung der kurdischen Befreiungsbewegung in den Medien verbunden«, erklärte die Linke-Abgeordnete Ulla Jelpke, die auch zum Herausgeberkreis der Edition gehört, gegenüber junge Welt. Gerade angesichts des derzeitigen Krieges der Türkei gegen die Kurden in Syrien sei es wichtig, dass sich die Öffentlichkeit anhand authentischer Schriften ein eigenes Bild von der kurdischen Bewegung und ihren Zielen machen könne.

Die Werke der Edition Mesopotamya liegen auf der Buchmesse in Frankfurt am Main an den Ständen der drei beteiligten Verlage Unrast, Mandelbau und Edition 8 aus. Das Projekt wird zudem am Sonnabend bei der »Langen Lesenacht« im Frankfurter »Café Exzess« vorgestellt.