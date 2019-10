»Union profitiert besonders stark von Überhangmandaten«

Michael Kappeler/dpa Volles Haus: Das aktuelle Wahlrecht führt zu einem steten Zuwachs an Abgeordneten im Bundestag (11.9.2019)

In dieser Legislatur sitzen 709 Abgeordnete im Bundestag – so viele wie nie zuvor. Was stört Sie als Parlamentarier daran?

Wir verspüren ein Misstrauen der Bevölkerung gegenüber der Arbeitsfähigkeit des Bundestags. Zudem gibt es ganz praktische Probleme damit, Abgeordnete in den Räumlichkeiten unterzubringen.

Gemeinsam mit Bündnis 90/Die Grünen und der FDP hat Ihre Fraktion in der vergangenen Woche einen Gesetzentwurf zur Reform des Wahlrechts vorgestellt. Ziel ist es, die Zahl der Abgeordneten zu verringern. Wie wollen Sie das erreichen?

Erstens wollen wir die Zahl der Wahlkreise von 299 auf 250 senken. Zweitens soll der sogenannte Länderproporz wegfallen, der faktisch zu enorm vielen Überhangmandaten (entstehen, wenn eine Partei in einem Bundesland mehr Direktmandate gewinnt, als ihr nach Zweitstimmenergebnis zustehen, jW) und dadurch auch zu Ausgleichsmandaten (gleichen Überhangmandate aus, jW) führt. Wir wollen die Frage der Überhangmandate nicht länger für jedes Bundesland einzeln betrachten, sondern schauen, ob sich diese mit Blick auf das ganze Bundesgebiet ausgleichen lassen. Als dritte Maßnahme wollen wir die Normgröße von 598 Abgeordneten im Bundestag auf 630 anheben. Das mag zunächst merkwürdig klingen. Allerdings würden alle drei Maßnahmen zusammengenommen dazu führen, dass wir auf Basis des Ergebnisses der Bundestagswahl von 2017 genau auf 630 Abgeordnete kämen. Das wären mit einem Streich 79 Mandate weniger.

Über das Thema wird seit vielen Jahren debattiert. Erst im April war eine fraktionsübergreifende Arbeitsgruppe, die eine Lösung finden sollte, ergebnislos auseinander gegangen. Wieso gelingt eine Einigung nicht?

Durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts haben wir nur einen sehr engen Korridor, in dem wir uns bewegen können. Die Zweitstimme muss in jedem Bundesland das gleiche Gewicht haben, so die Vorgabe.

Die Unionsfraktion hat ein Wahlrecht vor Augen, nach dem bis zu 15 Überhangmandate nicht ausgeglichen werden. Da aber die Union besonders stark von Überhangmandaten profitiert, handelt es sich hier um einen Macht stabilisierenden Faktor für die Konservativen. Da werden wir in keiner Weise mitgehen. 15 nicht ausgeglichene Überhangmandate – das kann die Kanzlerinnenmehrheit sein.

Die Union blockiert also, während sich alle anderen Fraktionen einig sind?

Der erste Teil ist richtig. Die Hauptschuldige ist für mich die CSU, die als bayerische Regionalpartei ein besonderes Interesse bei der Frage direkt gewonnener Wahlkreise hat. Beim zweiten Teil muss ich widersprechen. Die Haltung der SPD ist unklar. Und die AfD hat in den zurückliegenden Beratungen inhaltlich unterm Strich nichts beigetragen.

Würden weniger Wahlkreise, wie Sie es vorschlagen, nicht auch weniger demokratische Mitbestimmung bedeuten?

Es ist in der Tat ein Problem, wenn ein Abgeordneter mehr Menschen vertritt. Ich weiß, wovon ich rede: Für Die Linke bin ich für die gesamte Region Ostwestfalen-Lippe mit zwei Millionen Einwohnern verantwortlich. Ich habe drei Wahlkreisbüros. Das ist machbar, aber auch anstrengend.

Unabhängig von der Zahl der Wahlkreise oder Abgeordneten: Ist es für die Gesetzgebung des Bundestages, dem höchsten Parlament der hiesigen kapitalistischen Gesellschaft, nicht vollkommen unerheblich, ob am Ende 500, 600 oder 700 Parlamentarier Sozialkürzungen oder ähnliches beschließen?

Zu dieser Auffassung könnte man gelangen. Aber insbesondere für kleinere Fraktionen gibt es bei der Frage schon einen Unterschied. Mehr Abgeordnete bedeuten zwar eine einfachere Arbeitsteilung in der Fraktion. Allerdings sind dadurch auch die Entscheidungswege länger. Wir als Partei Die Linke kämpfen nicht nur innerhalb, sondern auch außerhalb des Parlaments für unsere Positionen. Wenn diese Verbindung aufrechterhalten oder verbessert werden soll, ist eine geringere Zahl von Abgeordneten hilfreich.