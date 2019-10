Regierung ohne Linke

Jon Nazca/REUTERS Portugals sozialdemokratischer Premierminister António Costa (M. r.) am Wahlabend des 7. Oktober 2019 in Lissabon

Am Dienstag hat der alte und voraussichtlich neue Ministerpräsident Portugals, António Luis Santos da Costa, im Präsidentenpalast in Belém bei Lissabon sein neues Kabinett vorgestellt. Zwar ernannte Costa fünf neue Minister, der Großteil seiner Regierungsmannschaft soll allerdings unverändert bleiben. Auch wenn mehrere Medien vor allem die Anzahl an Frauen im Kabinett hervorhoben, die seit der »Nelkenrevolution« 1974 noch nie so hoch gewesen ist – die wirkliche politische Neuheit besteht darin, dass der Sozialdemokrat des Partido ­Socialista (PS) dieses Mal ohne allzu große Kompromisse mit linken Parteien zu regieren gedenkt.

Das sah nach der Wahl 2015 noch anders aus, als der PS ohne eigene Mehrheit eine Kooperation mit dem Linksblock (BE) und dem Bündnis aus Grünen und Kommunisten (CDU, »Demokratische Einheitsunion«) eingegangen war. Die darauffolgenden vier Jahre Linksregierung erhielten den Spitznamen »portugiesisches Wunder«: Die Arbeitslosigkeit konnte auf bis zu sechs Prozent gesenkt werden, die Wirtschaft wuchs. Für 2019 prognostiziert die Bank von Portugal ein Wachstum von zwei Prozent.

Nun sieht Costa die Zeit für einen Kurswechsel gekommen, nachdem seine Partei bei der Wahl am 7. Oktober vier Prozentpunkte mehr als 2015 auf sich vereinen konnte und gleichzeitig kleine Parteien gestärkt aus dem Urnengang hervorgingen. So erklärte Costa: »Wir werden die vorherige Regierung fortführen, allerdings unter besseren Konditionen und durch unser Wahlergebnis politisch gestärkt.« In Wahrheit geht es dem Ministerpräsidenten jedoch darum, sich nicht mit radikaleren Forderungen wie von der Kommunistischen Partei (PCP) nach einem Mindestlohn von mindestens 850 Euro oder kostenfreien Kitaplätzen für die ersten drei Lebensjahre befassen zu müssen. Jerónimo de Sousa, Generalsekretär der PCP, erklärte dazu am 11. Oktober in Lissabon auf einer Veranstaltung seiner Partei: »Es gab nie (…) eine linke Regierung oder eine parlamentarische Mehrheit von links.« Vielmehr sei es dem PCP 2015 darum gegangen, eine Fortführung der ausbeuterischen und verarmenden Politik der vorherigen Regierung zu verhindern.

Zwar haben die letzten vier Jahre Portugal offiziell zu mehr Wohlstand verholfen, die Lebensverhältnisse bleiben für die meisten jedoch prekär. So kritisierte am Dienstag der Vorsitzende der Ärztevereinigung, Miguel Guimarães, die erneute Ernennung der Gesundheitsministerin mit den Worten: »Ich weiß nicht, ob die Wahl des Premierministers in Richtung eines gestärkten Gesundheitssystems geht oder ob es dabei bleiben soll, dass das Geld über die Gesundheit der Portugiesen entscheidet. Ich glaube, es geht eher um letzteres.« Gegenüber der portugiesischen Nachrichtenagentur Lusa bezeichnete der Generalsekretär der Lehrergewerkschaft Fenprof, Mário Nogueira, die erneute Nominierung des Bildungsministers als einen »Affront« gegenüber den Lehrkräften.

Aller Voraussicht nach wird das Parlament Costa zunächst regieren lassen. Da der PS trotz Stimmenzuwachses jedoch auch bei dieser Wahl die absolute Mehrheit verfehlt hat, wird Costa in Zukunft für jede Maßnahme sowie den Haushalt um die Zustimmung der anderen Parteien buhlen müssen. Und auch auf der Straße könnten Portugal unruhige Zeiten bevorstehen, sollten die Sozialdemokraten nun wieder zum Neoliberalismus zurückkehren. Anzeichen dafür gab es bereits im April in Form des Tanklastwagenfahrerstreiks.