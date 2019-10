Knatsch bei Ceconomy

Monika Skolimowska/dpa Saturn-Markt in Düsseldorf: Wachstumsschwäche und Führungsquerelen bremsen Elektronikhändler Ceconomy

Führungskrise oder Dauerproblem? Jörn Werner, Chef des durch seine Elektronikketten Media Markt und Saturn bekannten Handelskonzerns, droht nach nur siebeneinhalb Monaten im Führungsjob der Rauswurf. Der Ceconomy-Aufsichtsrat werde am Donnerstag über »eine mögliche vorzeitige Beendigung der Bestellung des Vorstandsvorsitzenden« beraten, teilte das Unternehmen am Dienstag abend in einer Ad-hoc-Mitteilung mit. Eine Entscheidung solle noch am selben Tag fallen.

Ceconomy, ehemals ein Teil des Metro-Konzerns, steckt seit geraumer Zeit in der Krise. Ein weitgehend gesättigter Markt und harte Konkurrenz im Onlinehandel machen der gesamten Branche zu schaffen. Im vergangenen Jahr musste das Unternehmen gleich mehrfach mit Gewinnwarnungen aufwarten und verprellte damit die Anleger. Der langjährige Konzernchef Pieter Haas und sein Finanzvorstand Mark Frese mussten deshalb gehen.

Abhilfe schaffen sollte eine neue Führungsspitze mit Werner und dem ebenfalls neuen Media-Markt-Saturn-Chef Ferran Reverter. Reverter hat praktisch sein gesamtes Berufsleben in dem Elektronikkonzern verbracht, Werner stand von 2015 bis 2018 an der Spitze der Werkstattkette ATU. Davor verantwortete er die Neuausrichtung des Einzel- und Versandhändlers Conrad Electronic.

Die Führung verordnete dem Unternehmen die übliche Krisenmedizin: Kürzungen, die als »Sparkurs« bezeichnet wurden, in deren Folge Hunderte Stellen abgebaut werden sollten.

Die Erfolge der Rosskur waren eher bescheiden: Der Umsatz im dritten Quartal des Geschäftsjahrs 2018/19 (April bis Juni) stagnierte bei 4,6 Milliarden Euro. Online kam der Händler nach zweistelligen Wachstumsraten in den Vorquartalen gerade noch auf ein Plus von 1,7 Prozent.

Gleichzeitig wurden immer wieder Berichte über Meinungsverschiedenheiten und fehlende Absprachen zwischen den beiden Topmanagern lanciert. Das Manager-Magazin schrieb sogar von einem »Kampf der Ceconomy-Sanierer«. Hinter vorgehaltener Hand beschuldigten sich beide Seiten am Mittwoch wechselseitig, die Verantwortung für die aktuelle Eskalation zu tragen.

Die Personalquerelen schaden dem Konzern im aktuellen Marktumfeld zusätzlich. Statt sich auf die vermeintliche Schnäppchenschlacht am »Black Friday« zu konzentrieren, einer US-Erfindung, um die Lager nach Thanksgiving zu räumen, oder mit Elan ins Weihnachtsgeschäft zu starten, muss interner Knatsch geklärt werden.

An den Börsen kam die Ankündigung des Konzerns nicht gut an. Die Ceconomy-Aktie verlor am Mittwoch bis zum Mittag rund fünf Prozent an Wert. Der Analyst Volker Bosse von der Baader Bank urteilte, die Diskussion über eine Umbesetzung sei »weder für das operative Geschäft in den Filialen noch für das Ansehen der Media-Markt- und Saturn-Holding hilfreich«.

Gleichzeitig übte er Kritik an der bisherigen Aufstellung des Konzerns. Die Holding habe ihren Sitz in Düsseldorf – eine Art Metro-Erbe. Tochter Media-Saturn, die über 90 Prozent des Gewinns erwirtschaftet, sei dagegen in Ingolstadt beheimatet. Dadurch sei das Management der Holding zu weit weg vom Tagesgeschäft. (dpa/jW)