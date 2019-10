Nützliche Statistiken

Peter Nicholls/REUTERS Anhänger von Christopher Yaxley-Lennon alias Tommy Robinson protestieren gegen dessen Verurteilung wegen Missachtung einer gerichtlichen Anordnung (London, 1.8.2018)

Die »Kommission für Extremismusbekämpfung« der britischen Regierung hat einen aktuellen Bericht vorgelegt und befasst sich darin mit dem starken Anstieg ebendieses »hasserfüllten Extremismus« seit dem »Brexit«-Referendum im Jahr 2016. Im vergangenen Jahr habe es demnach die »größte Zahl rechtsradikaler Aufmärsche in England und Wales seit einer Generation« gegeben. Tatsächlich ist eine wissenschaftliche Betrachtung der faschistischen und rechtsradikalen Szene im Vereinigten Königreich lohnenswert. Die aufgrund jahrzehntelanger neoliberaler Politik für wachsende Bevölkerungsgruppen extrem schwierigen Lebensbedingungen können solchen Gruppen Raum zum Wachstum geben. So vertraut laut einer am Montag vom privaten Fernsehsender Sky News veröffentlichten Meinungsumfrage nur einer von 100 Menschen den britischen Politikern »sehr stark«. Lediglich 14 Prozent der Bevölkerung glauben, dass die Politiker »das richtige ›Brexit‹-Ergebnis« liefern können, 77 Prozent glauben dies nicht.

So ist es nicht verwunderlich, dass rechte Mobilisierungen auch diesen Herbst weitergehen. Für den 31. Oktober rufen faschistische Gruppen und Hooliganstrukturen für einen antimuslimischen »Allah-Ween« – in Anspielung auf »Halloween« – in London auf. Am 12. Oktober hielten die »Yorkshire-Patrioten« eine Kundgebung in der nordenglischen Kleinstadt Dewsbury ab, ihre Aktion fiel aber aufgrund der Präsenz zahlreicher Gegendemonstranten ins Wasser. Hinzu kamen in den letzten Tagen vereinzelte Übergriffe durch Neonazis auf Klimaaktivisten der Gruppe »Extinction Rebellion«.

Im Report der 2017 gegründeten Regierungskommission wird als besonders drastisches Beispiel die nordenglische Stadt Sunderland angegeben. Sie war einst ein Zentrum der Schiffbauindustrie, heute ist sie weitgehend deindustrialisiert. Trotz dieser Tatsache sowie des Umstands, dass 96 Prozent der Bevölkerung sich als »weiß und englisch« definieren, war Sunderland für die radikale Rechte nie ein einfaches Pflaster. Tief verwurzelte Traditionen der Arbeiterbewegung standen dem entgegen.

Seit Mai 2018 hat Sunderland 13 rechte Aufmärsche erlebt. Am größten davon nahmen 1.000 Personen, die meisten aus dem Hooligan-Umfeld der »Democratic Football Lads Alliance«, teil. Dem ging eine im Jahr 2016 begonnene Medienkampagne des rechten Aktivisten Stephen Yaxley-Lennon – der öffentlich als Tommy Robinson auftritt – voraus, in welcher er der städtischen Justiz vorwarf, angebliche Vergewaltigungen von Frauen durch männliche Asylsuchende aus Syrien zu vertuschen. In Sunderland leben 400 Schutzsuchende in einigen Straßenzügen sehr eng beieinander. Gegen sie wurde in den vergangenen Jahren mobilisiert. An Hauswände wurden Schriftzüge wie »Muslime raus« oder »Vergewaltigerstraße« geschrieben. Neonazis gründeten eine Telefonhotline, um Frauen vor der Präsenz der Asylsuchenden zu warnen. 200.000 Menschen sahen von Yaxley-Lennon produzierte Onlinevideos zum Thema.

Problematisch an dem Bericht ist, dass er aus der Sichtweise einer liberalen Extremismustheorie geschrieben ist. So werden soziale Missstände, Armuts- und Ausgrenzungserfahrungen als mögliche Ursachen für Radikalisierungen ausgelassen, während »rechter Extremismus«, »muslimischer Extremismus«, »Extremismus der Tierrechtsbewegung« und »linker Extremismus« in einen Topf geworfen werden. Im Kapitel über »linken Extremismus« ist zu lesen, dass es Gruppen gebe, die »Massenaufstände der arbeitenden Bevölkerung« vorbereiteten, während »antiimperialistische« Gruppen antisemitischen Theorien nachhängen würden und den Einfluss »internationaler, also jüdischer Finanziers« auf die britische Politik kritisierten. Antifaschismus könne zwar »manchmal dazu beitragen, sich dem Extremismus entgegenzustellen«, gleichzeitig könne dieser aber »zu Gewalt gegen als rechts definierte Personengruppen« führen. Es sei viel mehr wissenschaftliche Arbeit zum Themenkomplex des »linken Extremismus« nötig, da das Ausmaß dieses Phänomens besorgniserregend sei.

Die Schlussfolgerung des Berichts passt ins Bild. Großbritannien sei ein »wundervoll diverses Land, welches aus vielen Ethnien, politischen Meinungen, Sexualitäten, Religionen und Auffassungen besteht«. Es gelte, »individuelle« und »fundamentale« Freiheiten vor jenen zu schützen, die »unsere demokratischen Werte« angreifen wollten. Tatsächlich setzt sich hier eine Tendenz fort. Denn schon seit einigen Jahren haben sich manche Organisationen wie zum Beispiel »Hope not Hate« auf eine Reise in totalitarismustheoretische Gefilde begeben. Antifaschistische Kämpfe werden durch »Antiextremismus« ersetzt.

Die »Kommission für Extremismusbekämpfung« war von der konservativen Regierung Theresa Mays nach einem dschihadistisch motivierten Terroranschlag in Manchester ins Leben gerufen worden. Antifaschistische Gruppen können sich durch solche Berichte bestenfalls einige nützliche statistische Informationen erhoffen. Strategien für den erfolgreichen Kampf gegen rechts findet man hier nicht.