Tief im Morast

Dylan Martinez/REUTERS Scheinhinrichtungen, Folter, Willkür: Atwood erneuert ihre Anklage gegen die Religion als Instrument der Unterdrückung

Eine Regel hat Margaret Atwood sich beim Verfassen ihres jüngsten Romans gegeben: Es dürfen nur Verhältnisse darin beschrieben werden, die es »in der Geschichte der Menschheit bereits gegeben hat«. So steht’s im Nachwort. Eine ungewöhnliche Auflage für eine Science-Fiction-Erzählung. Und doch eine, die den Clou des ganzen Projekts deutlich macht. Atwoods Geschichte von einer zum Gottesstaat degenerierten USA ist Dystopie und historischer Roman, Schreckgespenst und Schwarzbuch des Fundamentalismus zugleich.

Scheinhinrichtungen, Folter, Willkürmorde, all das gibt es in Gilead. So nennt sich »God’s own country«, das von fanatischen Puritanern gesäuberte »Land of the free«. Hier wird munter gesteinigt, vor Autoritäten gekniet, Vielweiberei und organisierter Missbrauch betrieben. Was man eben so kennt. Aus der Bibel. Und aus religiös-fundamentalistischen Regimen. Atwood holt die gesellschaftliche Rückständigkeit, die Verachtung der Frau, die Brutalität und die Verlogenheit, die der sklavische Glaube so mit sich bringt, in eine nahe Zukunft.

Der Kollaps naht

Und auch die Beschreibung dieser Zukunft ist voller Reminiszenzen an eine überwunden geglaubte, dunkle Vergangenheit. So tragen die Menschen in Gilead einfarbige Gewänder, die ihren sozialen Status und ihre Klassenzugehörigkeit erkennbar machen, wie einst die Zugehörigkeit zu Kasten oder Zünften. Staatsfeinde baumeln erhängt und von Vögeln zerpickt an Stadtmauern wie im Mittelalter. Kinderlose Frauen leben in klosterähnlichen Gemeinschaften, und die übrigen widmen sich dem Sticken und Nähen. Das Lesen ist ihnen verboten.

Atwood erneuert mit »Die Zeuginnen«, für den sie soeben den renommierten Booker Prize bekommen hat, ihre literarische Anklage gegen die Religion als ein Instrument der Unterdrückung. Sie vollendet aber auch eine Erzählung, die vor 34 Jahren abbrach. Damals wurde ihr erster Gilead-Roman »Der Report der Magd« veröffentlicht. Zwischenzeitlich wenig erfolgreich von Volker Schlöndorff verfilmt und kürzlich umso famoser als Streaming-Serie vom Disney-Ableger Hulu adaptiert, hat das Medium Film es übernommen, die Erzählung fortzuspinnen.

Spielte »Der Report der Magd« noch in den ersten Jahren nach dem Staatsstreich durch die »Söhne Jakobs« und berichtete vom Leben der als Magd und Leihmutter missbrauchten Desfred im Haushalt eines Funktionärs, so macht »Die Zeuginnen« einen zeitlichen Sprung und setzt Jahrzehnte später wieder ein. Der Kollaps des religiösen Regimes deutet sich an. Drei Frauen, die jede auf ihre Art daran arbeiten, den Gottesstaat zu Fall zu bringen, sind Atwoods Protagonistinnen. Und so ist »Die Zeuginnen« auch ein Roman über die Möglichkeiten von Widerstand gegen eine totalitäre Staatsmacht.

Schnoddrige Süffisanz

Die hat schon einige Mühe, ihre Bewohner am Leben zu erhalten. Denn das Paradies auf Erden ist für große Teil der Bevölkerung ein dermaßen furchtbarer Ort, dass junge Frauen sich die Gartenschere ins Handgelenk rammen, um der Zwangsheirat zu entgehen, oder sich in der Wasserzisterne ertränken (»Und dann fing das Wasser an, komisch zu riechen«). Das ist gruselig, zuweilen fertigt Atwood den puritanischen Wahnsinn aber auch mit einer schnoddrigen Süffisanz ab. Etwa wenn ihre junge Heldin ins Grübeln kommt und sich fragt: »Wie konnte sich Hiob von Gott einfach eine neue Ladung Kinder andrehen lassen und dann auch noch so tun müssen, als wären die toten völlig egal?« Oder wenn eine Kanadierin, die erstmals einem Gilead-Gottesdienst beiwohnt, sich fragt: »Was mache ich eigentlich hier? Dieser Laden ist total krank.« Weitere Hinweise, dass der erste Eindruck der richtige war, verdichten sich bei ihr, als sie davon erfährt, dass der Herrgott Frauen das Schneiden der Haare untersagt. Und das Tragen von Leggings. Gleichzeitig dürfen Mädchen nicht schaukeln, weil ihre Röcke hochfliegen könnten, und ihre Hirne sind ohnehin ganz anders als die der Männer, glaubt man in Gilead.

Atwoods Methode, Bibelverse oder Erzählungen in Verhaltensregeln und Gesetze zu übersetzen, wie sie in einem christlichen Pendant zum Mullah-Regime Iran oder zum islamischen Absolutismus Saudi-Arabiens gelten könnten, hält so manche bibelkundliche Überraschung parat. Wer kennt schon die Geschichte aus dem alttestamentarischen Buch der Richter, in der ein Mann sein davongelaufenes Weib erst einfängt, dann der Massenvergewaltigung preisgibt und schließlich in zwölf Teile zerstückelt an alle Stämme Israels verschickt?

Doch selbst in Gilead nimmt man es mit dem Wort Gottes nicht gar so ernst. »Falsch Zeugnis zu reden ist in Gilead verpönt, obwohl es dennoch ständig gemacht wird«, schildert Atwood die Bigotterie. Der Machtmissbrauch durch die Autoritäten reicht vom pädosexuellen Kommandanten, der reihenweise Eheweiber ermordet, um anschließend die nächste »unbefleckte« Kindfrau zu heiraten, über den Zahnarzt, der seine Patientinnen anästhesiert und vergewaltigt, bis hin zur intriganten Ordensschwester, die ihre Rivalin beim Keksestehlen filmt und fortan erpresst.

Großes Befremden

All diese hässlichen Vertreter der Obrigkeit sind bei Atwood nicht allein deshalb böse, weil sie schlechte Menschen wären, sondern sie sind es in Folge eines Systems, das Machtmissbrauch gestattet – und vertuscht. So wagt es das Vergewaltigungsopfer nach einer »Behandlung« beim Zahnarzt nicht, sich mitzuteilen. Denn das Wort eines Mannes wiegt in Gilead schwerer als das von vier Frauen.

Margaret Atwood hat einen aufklärerischen, engagierten, erbosten Roman geschrieben. Aber auch einen sehr unterhaltsamen, temporeichen. Einziger Wermutstropfen ist das recht überflüssige letzte Kapitel. Das geht noch einen Schritt weiter in die ferne Zukunft und berichtet von einem Historikerkongress, der aus dem Blickwinkel künftiger Generationen den Gotteswahn im 21. Jahrhundert erforscht. Da, unter den Geschichtsforschern, herrscht großes Befremden über eine Zeit, die trotz Wissenschaft und Bildungsexpansion, trotz der Errungenschaften von Säkularisierung und Feminismus noch einmal so tief in den religiösen Morast sinken konnte. Bei der Autorin scheint eine gewisse Furcht mitzuschwingen, dass die Generation, über die man dereinst den Kopf schütteln wird, unsere sein könnte. Oder eine, die noch kommt.