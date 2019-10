Linke: »Hotspots« unverzüglich schließen

Zu den Auseinandersetzungen und der Evakuierung im Flüchtlingslager auf Samos erklärte die innenpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion von Die Linke, Ulla Jelpke, am Dienstag:

Die Ereignisse auf Samos zeigen Europa von seiner grausamsten Seite. Auf den griechischen Inseln werden schutzsuchende Menschen in überfüllte Massenlager gepfercht. Die Bedingungen in diesen Lagern sind seit Jahren katastrophal. Dass es unter diesen Bedingungen zu Auseinandersetzungen, Unruhen und Brandkatastrophen kommt, ist einfach nur logisch. Das »Hotspot«-System ist eine einzige Menschenrechtsverletzung und muss unverzüglich abgeschafft werden. Die schrecklichen Geschehnisse von Samos bis Lesbos dürfen nicht als Vorwand benutzt werden, die Menschen in die Türkei zurückzuschieben, wie es die Bundesregierung ernsthaft Ende September gefordert hatte. Denn Erdogan will die Flüchtlinge als Siedler für sein verbrecherisches Kolonialprojekt in Nordsyrien missbrauchen.

Statt dessen müssen die Schutzsuchenden endlich in der EU aufgenommen werden. Die Linke wird am Donnerstag einen Antrag in den Bundestag einbringen, in dem sie fordert, die rund 2.000 unbegleiteten Kinder und Jugendlichen aus den griechischen Hotspots sofort zu evakuieren und in Deutschland aufzunehmen. Wer noch einen Funken menschlichen Anstand besitzt, muss diesem Antrag zustimmen.

Die Klimaschutzbewegung »Extinction Rebellion« kündigte am Dienstag neue Protestaktionen an:

Der von »Extinction Rebellion« initiierte »Aufstand gegen das Aussterben« in Berlin klingt aktuell mit kleineren Einzelaktionen im Laufe der nächsten Tage aus. Insgesamt 6.000 Menschen aus ganz Deutschland protestierten seit dem 7. Oktober mit mehrtägigen Blockaden und zivilem Ungehorsam gegen die lebensgefährdenden Bedrohungen durch die ökologische Krise, das unzureichende Klimaschutzgesetz und für eine sichere und gerechte Klimapolitik. (…)

Alle Proteste verliefen wie angekündigt kreativ, friedlich und gewaltfrei. Bis auf wenige Einzelfälle durch Schmerzgriffe der Polizei im Rahmen von Räumungen kam es zu keinen gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei oder Autofahrern. 15 Personen wurden von der Polizei in vorläufigen Gewahrsam genommen. Alle befinden sich inzwischen wieder auf freiem Fuß. Weltweit protestierten Menschen in 56 Ländern im Rahmen der »International Rebellion«. Dabei wurden insgesamt 2.270 Menschen festgenommen. Substanzielle Reaktionen von Politikern blieben jedoch bislang aus.

»Blockaden können geräumt werden. Eine Bewegung nicht. Die notwendige Klima- und Umweltpolitik – Ausrufen des nationalen Klimanotstands, Klimaneutralität bis 2025 und die Einberufung einer nationalen Bürgerversammlung –, die das Überleben der Menschheit sichern würde, ist noch nicht ansatzweise in Sicht. Deswegen werden wir deutschlandweit weiter Druck ausüben: auf unsere Politiker und auf unser toxisches System. Aktuell kehren Tausende Menschen in die mehr als 100 Ortsgruppen in ganz Deutschland zurück, um ihre Erfahrungen mit zivilem Ungehorsam mit den Zuhausegebliebenen zu teilen. Die Rebellion hat erst begonnen«, sagt Lu Yen Roloff.