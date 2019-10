Rechter Bischof geht

Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa Kein Freund von Mehrheitsentscheidungen: Carsten Rentzing, hier noch in Amt und Würden bei einer Gesprächsrunde mit Kirchenvertretern (Dresden, 4.6.2019)

Als Carsten Rentzing am 14. September in einem Interview mit der Sächsischen Zeitung erstmals seine Mitgliedschaft in einer schlagenden Verbindung einräumte, eröffnete er damit ungewollt eine Debatte um seine Person. Der rechtskonservative Bischof der evangelisch-lutherischen Landeskirche Sachsen war 2015 von der Landessynode mit knapper Mehrheit und erst im sechsten Wahlgang ins Amt gewählt worden. Nun hat er seinen Rücktritt bekanntgegeben.

Anlass für die Debatte über die Personalie an der Spitze der evangelischen Kirche in Sachsen waren Rentzings Texte in der rechten Zeitschrift Fragmente. Für die hatte der aus Westberlin stammende Theologiestudent zwischen 1989 und 1992 geschrieben. Artikel über das Verhältnis von Protestantismus und Konservatismus stammen ebenso von Rentzing wie ein Interview mit dem weit rechtsaußen stehenden Historiker Ernst Nolte. Rentzing polemisierte in der Zeitschrift gegen »die Nivellierung der Geister« durch demokratische Mehrheitsentscheidungen und bezeichnete die »neuzeitliche Frage nach den Menschenrechten« als »unprotestantisch«. Einige Texte verraten die Sympathie Rentzings für die damalige rechte Partei der Stunde, die Republikaner.

Dass Rentzing angesichts dieser publizistischen Einlassungen weiterhin behauptete, rechte und antidemokratische Einstellungen seien ihm ein Leben lang fremd geblieben, erschien dann doch mehr als unglaubwürdig. Auch die am Sonntag veröffentlichte Stellungnahme der evangelischen Kirche kam nicht umhin, die Texte aus »damaliger und heutiger Sicht unvertretbar« zu nennen.

Doch es sind wie gesagt beileibe nicht nur ein paar Schriftstücke aus alten Zeiten, die Rentzing zum Verhängnis wurden. Bis heute ist der Kirchenmann Mitglied in der »Alten Prager Landsmannschaft Hercynia«. Seine Mitgliedschaft habe er allerdings nur der alten Freundschaften wegen aufrechterhalten, ließ Rentzing wissen.

Alte Freundschaften scheinen für Rentzing bis heute eine große Rolle zu spielen. Es war Wolfgang Fenske, der Rentzing als Redner zu einem Vortrag der Berliner »Bibliothek des Konservatismus« im Jahre 2013 eingeladen hat. Rentzing und Fenske kennen sich noch aus der Zeit bei Fragmente. Die »Bibliothek des Konservatismus« gilt als Teil des Netzwerks der »Neuen Rechten«.

Auch Rentzings öffentlich vertretene Positionen bleiben bis heute dem Denken der nationalkonservativen Rechten verhaftet. Mehrfach bezeichnete er homosexuelle Beziehungen als »nicht von Gott gewollt«. »Rückendeckung für schwule Amtsträger, klare Bekenntnisse gegen die AfD oder ein Zurückdrängen von fundamentalistischen und homofeindlichen Haltungen« seien von einer evangelischen Kirche mit Rentzing an der Spitze nicht zu erwarten gewesen, stellte Martin Wunderlich vom »Queeren Netzwerk« Dresden im Gespräch mit jW fest. Es bleibe zu hoffen, dass sich mit Rentzings Abgang auch die »Anerkennung von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt« durchsetze, so Wunderlich. An der Basis sei dies kein Fremdwort. So gebe es in Dresden »christlich-schwul-lesbische Stammtische«.

Auch Rico Gebhardt, Vorsitzender der sächsischen Landtagsfraktion der Partei Die Linke, erklärte gegenüber jW, die »Veröffentlichungen über antidemokratische, ja nationalistische Texte« von Carsten Rentzing hätten ihn »schockiert«. Immerhin sei Rentzing zu »Hochzeiten von Pegida« gewählt worden. Gebhardt betonte, dass im Fall Rentzing auch viele »kritische Stimmen aus der Kirche wahrzunehmen« seien.

Zuletzt hatte eine Onlinepetition, unterschrieben von 800 Mitgliedern der evangelischen Landeskirche, darunter namhafte Würdenträger wie Andreas Dohrn, Pfarrer der Leipziger Peterskirche, eine Distanzierung Rentzings von rechten Positionen gefordert.

Die evangelische Landeskirche will am 21. Oktober entscheiden, wie sie mit dem Rücktritt umgeht. Bis dahin sei Rentzing in einem länger geplanten Urlaub, so die Verlautbarung der Kirche vom Sonntag.