Scheuer wird gegrillt

Andreas Arnold/dpa Nach Auffassung der Opposition nicht mehr zu halten: Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU)

Die Bundestagsfraktionen von Linken, Grünen und FDP kündigten für Dienstag nachmittag Abstimmungen über einen Untersuchungsausschuss wegen der gescheiterten Pkw-Maut von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) an. Vor Redaktionsschluss lag noch kein entgültiger Beschluss der Fraktionen vor. Allerdings rechneten Abgeordnete mit der Annahme des Antrags. »Die CSU führt das Verkehrs-und Infrastrukturministerium seit gefühlt 100 Jahren«, sagte der Vorsitzende der Linksfraktion Dietmar Bartsch auf einer Pressekonferenz am Dienstag in Berlin. Die Bilanz des von der CSU geführten Ministeriums sei, dass Deutschland beim Internet Entwicklungsland bleibe und dass das Land über marode Straßen und Autobahnen verfüge. »Und jetzt haben wir dieses totale Desaster mit der Maut.« Bartsch betonte nachdrücklich, dass der Verkehrsminister für die Linksfraktion nicht mehr haltbar sei.

Scheuer hatte Verträge zur Erhebung der Maut mit den Betreibern Kapsch und CTS Eventim im Herbst 2018 geschlossen, bevor endgültige Rechtssicherheit bestand. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte die Maut Mitte Juni für rechtswidrig erklärt. Direkt nach dem Urteil kündigte der Bund die Verträge. Daraus könnten nun finanzielle Forderungen der Firmen resultieren.

»Scheuer hat in den letzten Wochen mehrfach bewiesen, dass er nicht bereit ist, zur lückenlosen Aufklärung des Pkw-Maut-Desasters beizutragen«, sagte auch der Grünen-Verkehrspolitiker Stephan Kühn der Augsburger Allgemeinen. »Ein Minister mit Anstand wäre längst zurückgetreten.« Auch der Abgeordnete der Linksfraktion Jörg Cezanne erklärte am Dienstag gegenüber jW, Scheuer habe die Mautverträge vor der anstehenden Entscheidung des Gerichtes ohne Not unterschrieben. »Somit sicherte er den Betreiberfirmen umfangreiche Entschädigungszahlungen.«

Der Verkehrsminister wiederum argumentiert, er habe die Verträge für die Maut bis Ende 2018 unterschreiben müssen. Er habe »keinen Anlass« gehabt, mit dem Zuschlag zu warten. Scheuer bezeichnet die Kritik als »bösartige Kampagne der Opposition«. Er habe nichts zu verbergen und dem Parlament über 50 »dick bepackte« Ordner vorgelegt. Scheuer musste letzte Woche jedoch einräumen, dass sieben Gespräche zwischen der Bundesregierung und den Mautbetreibern, die 2018 sowie 2019 stattgefunden hatten, nicht dokumentiert worden waren.