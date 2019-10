Peter Endig dpa/lrs An einem Meisenknödel pickt sich eine Kohlmeise ihr Futter ab

So lasst uns jetzt in uns gehen / Mit herzenserwärmter Wucht

Horst Tomayer: »Axt anlegen an Bildersucht: Jetzt!«

Ebendiese suggeriert, man habe den Laden im Sack – foto- und kartographiert, Überblick komplett, alles im Griff, nichts entgeht uns, die Totale als Ganzheitslösungsversprechen.

Nichts könnte, was das Leben betrifft, irriger sein. Blamable, trübselige Phantasie der Aufspreizer.

Aus voller Brust meldet ein Buchfink mit seinem belfernden Alarmkrawallschlägerruf (stimmt so nicht ganz, liest sich aber cum grano salis einigermaßen ordentlich) Protest an und zischt sogleich um die Ecke, auf und davon. So wird das nichts, Vogelwelt.

Allerdings hat er den Platz für einen anderen geräumt, und das Folgende stelle man sich so vor: Es fällt, man registriert es nebenbei, was am Fenster vorbei, also senkrecht nach unten, die gewöhnliche horizontale Schauachse im rechten Winkel durchschneidend, wie in dieser »Scene About People Falling out of High Buildings« von den Pythons.

Ziegel runtergestürzt? Es hätt’ gekracht. Putz abgefallen? Das Ding war zu groß dafür. (Hier weitere eigene Assoziationen einfügen.)

Zum Fenster und runterglotzt (Vogelperspektive!). Traut man seinen Augen? Ein Kleiber war’s! (Was hatte der auf dem Dach zu suchen?) Der nun, es ist schier seltsam, denn Kleiber fahnden höchst selten am Boden nach Speise – und schon gar nicht auf steinigem Untergrund und in gefährlicher Nähe zum Menschen –, der nun in der efeueingerahmten Sitzecke vor der Küche unter den Plastikgartenstühlen herumwuselt und aus den Ritzen des Verbundsteinpflasters Ameisen und andere Kerbtiere fischt. (Kein Handybeweisfoto vorhanden.)

Ein Hofkehrer, der am Tag des Herrn schuftet! Fehlte noch, dass er das Unkraut zupfte und das Moos herausrupfte.

Gewiss, unser Sonntagskleiber wäre auch für die Straßen- und die Rinnsteinreinigung verwendbar und als Brigadier, der die weitgehend arbeitsscheuen Spatzen anleitet, ein Volltreffer. Wieso indes (Nebengedanke!) trägt ein nassauernder, manifest unzurechnungsfähiger und in den militärisch-industriellen Propagandaapparat verstrickter TV-Ankermann ausgerechnet praktisch seinen Namen? »Ist denn die Welt nicht schon voller Rätsel genug« (Goethe)?

Ach, dies alles bedeutet wahrscheinlich nichts, und das ist gut und wärmt das Herz, und man kann dergleichen in einer gedimmtsonnig illuminierten, holzwürdig interieurisierten, ein bisschen weihnachtlich anmutenden Gastwirtschaft notieren, eingehüllt in leises, gemütliches Gemurmel. Das sind die Genüsse der Ebene.