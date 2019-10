Chicago. Die Kenianerin Brigid Kosgei hat am Sonntag bei ihrem Sieg in Chicago in 2:14:04 Stunden den Frauen-Weltrekord im Marathon gebrochen. Die 25jährige unterbot die 16 Jahre alte Bestleistung der britischen Exweltmeisterin Paula Radcliffe gleich um 1:21 Minuten. (dpa/jW)