Verein für Freiheit

Barcelona. Der spanische Fußballmeister FC Barcelona hat die Freilassung katalanischer Aktivisten gefordert, die wegen ihrer Rolle beim Unabhängigkeitsreferendum 2017 inhaftiert wurden. In einem Statement, das am Montag auf der Vereinshomepage veröffentlicht wurde, sprach sich der Klub für einen »Prozess des politischen Dialogs und der Verhandlungen« aus. Der Oberste Gerichtshof verurteilte am Montag neun der katalanischen Aktivisten, von denen die meisten Mitglieder der ehemaligen katalanischen Regierung waren, zu Haftstrafen zwischen neun und 13 Jahren. (sid/jW)