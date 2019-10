Verband für Krieg

Nyon. Die Europäische Fußballunion wird nach dem Wirbel um den Torjubel türkischer Fußballnationalspieler ein Verfahren gegen den türkischen Verband einleiten. Die Profis hatten direkt nach dem Siegtreffer zum 1:0 in der EM-Qualifikation gegen Albanien am vergangenen Freitag auf dem Platz mit der Hand an der Stirn salutiert. Der türkische Fußballverband teilte dazu mit: »Die Fußballer haben dieses Tor mit dem Militärgruß den Soldaten geschenkt, die in der ›Operation Friedensquelle‹ dienen.« Der Überfall auf Syrien hatte am Mittwoch begonnen und richtet sich gegen die Kurdenmiliz YPG im Norden des Landes. Die UEFA verbietet in ihren Statuten politische Bekundungen jeder Art. (dpa/jW)