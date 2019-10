Nach K. o. im Koma

Los Angeles. Der US-Profiboxer Patrick Day befindet sich nach seiner K.-o.-Niederlage am Samstag in Chicago im Koma. Der 27jährige war im Kampf gegen seinen Landsmann Charles Conwell nach mehreren schweren Kopftreffern zu Boden gegangen. Der übertragende TV-Sender DAZN berichtete, dass der bewusstlose Day auf der Fahrt in die Klinik einen Schlaganfall erlitten habe und künstlich beatmet werden musste. ESPN meldete, dass Day notoperiert wurde. (sid/jW)