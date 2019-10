Die fehlende Klarheit

Roland Weihrauch/dpa Schicht im Schacht? Wattenscheid 09 geht das Geld aus.

Erstklassig waren die Wattenscheider Stadtteilkicker aus Bochum mal – genau genommen von 1990 bis 1994. Textilfabrikant Klaus Steilmann war Mäzen, Hannes Bongartz Übungsleiter, Souleymane Sané Knipser. Aber das sind nur noch Geschichten aus den Klubanalen.

Der Exbundesligist ist seit Jahren nur noch viertklassig, kickt in der Regionalliga West. Zwischendurch dümpelten die Jungs aus dem Stadion Lohrheide in der fünftklassigen Oberliga Westfalen (2012/13). Immer wieder werden Teams von der Semiprofessionalität der Regionalligen überfordert – sportlich, wirtschaftlich sowieso. Das ist bei der SG 09 nicht anders.

Akut wurde die Situation Mitte November 2018. Verbindlichkeiten im mittleren sechsstelligen Bereich drückten den Verein, Spielergehälter konnten teilweise nicht mehr überwiesen werden. Eine Crowdfunding-Kampagne und ein Soli-Kick des Ruhrpott-Nachbarn Schalke 04 retteten die Nullneuner. Aber nur kurz. Ein Insolvenzverfahren vor dem Amtsgericht Bochum wurde nach dem Ergebnis der sogenannten Prüf- und Sicherungsphase am 1. Oktober eröffnet. Um als Klub fortbestehen zu können, müssen genügend Vermögenswerte für die Verfahrenskosten und nicht zuletzt den Spielbetrieb vorhanden sein.

Am vorigen Donnerstag schlug der Verein Alarm: »SG 09 droht die Schließung – wirtschaftliche Lage kritisch wie nie«, schlagzeilte die Presseabteilung der Wattenscheider. »Wir benötigen in den kommenden zehn Tagen Klarheit in Form von Geld, ansonsten muss ich wegen fehlender Liquidität die Massenunzulänglichkeit anzeigen, den Spielbetrieb einstellen und ordentliche Kündigungen und Freistellungen sämtlicher Mitarbeiter aussprechen«, wird Insolvenzverwalterin Anja Commandeur vom Verein zitiert. 70.000 bis 100.000 Euro monatlich sind erforderlich, um bis Saisonende über die Runden zu kommen. Kein Klecks für einen schwer angeschlagenen Klub, für den es fünf Sekunden vor zwölf sei, wie Commandeur betont. Es gebe, behauptet der Verein, designierte Vorstandsmitglieder, die an einem Konzept für professionelle Strukturen arbeiten würden. »Sofern es gelingt, die Einnahmeseite zu stabilisieren, ist eine Sanierung des Vereins möglich.« Das klingt nach viel Konjunktiv.

»Die werden keinen Sponsoren kriegen in der Größenordnung, wie es jetzt benötigt wird«, sagte Peter Neururer am Freitag der dpa. Im März 2019 war er als »Sportlicher Leiter« der SG 09 präsentiert worden. Neururer, der aus Talkrunden bekannte schwadronierende Schnauzer, in der Rolle des »Feuerwehrmanns«. Die spielt er aber seit Wochen nicht mehr. Die Voraussetzungen fehlten, meint er. Statt dessen schüttet Neururer Öl ins Feuer: »So etwas wie in Wattenscheid habe ich noch nicht erlebt. Der Verein«, giftet er, »ist auf einem Lügengerüst aufgebaut.«

Die verbliebenen SG-Fans sind resigniert oder zynisch. »Es ist schrecklich, den Untergang des Klubs mitansehen zu müssen«, erzählt Urfan Remco Frerichs gegenüber jW. Es sei ganz einfach, Schalke- oder Dortmund-Fan zu sein, sagt er. Er bleibe aber den schwarz-weißen Farben Wattenscheids treu. Einige Anhänger fordern in Internetforen die Vereinsauflösung und einen Neustart ganz unten, um die Misere zu beenden.

So oder so, ein Abstieg dürfte kaum zu vermeiden sein. Die Regularien des Deutschen Fußballbunds (DFB) sind klar: Bei einer Insolvenz während der laufenden Saison werden dem Klub neun Punkte abgezogen. Nach zwölf Ligaspielen liegt die SG 09 mit drei Siegen, vier Unentschieden und fünf Niederlagen mit 13 Punkten auf Rang 14, knapp vor der Abstiegszone. Bei einem Punktabzug wäre die Elf von Coach Farat Toku weit abgeschlagen Schlusslicht. Die wehrt sich, holte am Sonnabend beim Spitzenreiter SV Rödinghausen ein Remis.

Ende der Woche ist die Frist abgelaufen, Gönner mit Kohle aufzutreiben. Vielleicht ist der Klub aus dem westlichsten Stadtteil Bochums dann nicht mehr viertklassig, sondern »klassenlos«, weil aufgelöst.