Vier für Florenz

Eike Schmidt darf als Direktor der Uffizien in Florenz weitermachen. Er könne zusammen mit anderen ausländischen Direktoren weitere vier Jahre in Italien bleiben, erklärte der italienische Kulturminister Dario Franceschini am Samstag auf Twitter. Ihre Museen hätten sich mit Blick auf Forschung, Kulturschutz, Aufwertung und Besucherzahlen verändert. Schmidt hatte zuletzt dem Kunsthistorischen Museum in Wien wenige Wochen vor seinem geplanten Amtsantritt überraschend abgesagt, obwohl der Wechsel seit zwei Jahren feststand. In Österreich hatte das für Irritationen gesorgt. Die Absage begründete er mit persönlichen Motiven und einer neuen Konstellation in der italienischen Kulturpolitik. (dpa/jW)