Nicht witzig

Niko Tavernise/Warner Bros. Pictures via AP »You are the Joker. I am the Joke« (Wiglaf Droste) – Joaquin Phoenix beim Brutzeln der Sicherungen

Im gerade viel diskutierten Film »Joker« ist der Batman-Bösewicht ein Clown am Schminktisch, der brabbelnd seine Maske anlegt und auf Rat seiner Therapeutin Tagebuch führt. Darin stehen tödliche Witze. Leider sind sie nicht besonders komisch. Darin soll die Tragik liegen. Die Tränen eines Clowns, dem keine guten Witze einfallen, eigentlich gar keine. Lediglich schmerzliche Erinnerungen an Drangsalierung, Demütigung, Misserfolg, Missbrauch. Schmerz und Psychopharmaka schreiben das Tagebuch des Jokers fast wie von selbst. Das muss dann schon mindestens Kunst sein.

Der Joker hatte keine schöne Kindheit gehabt, und selbst die Clownkarriere ähnelt eher der eines geprügelten Hundes. Der Joker ist ein Schmerzensmann. Der Joker ist Joaquin Phoenix. Todd Phillips’ »Joker« wurde bei den Filmfestspielen in Venedig mit minutenlangen Ovationen und dem Hauptpreis geadelt.

Das Kalkül ist somit schon einmal aufgegangen. Die Comicverfilmung ist anscheinend endlich etwas für Erwachsene, aktenkundig ernsthafte Filmkunst, ausgerechnet in Zeiten, da sich der Weltgeist dafür entschieden zu haben scheint, auf Filmkunst zugunsten von Comicverfilmungen generell mehr oder minder verzichten zu können.

Hinter der Maske

Comicverfilmungen gibt es bekanntlich genug. Die Adaptionen des DC-Universums von Warner waren meist nicht besonders gelungen. Andererseits kann man nicht unbedingt behaupten, dass vorherige Filme, in denen der Joker im Grunde die Hauptrolle spielte – Jack Nicholson in Tim Burtons »Batman« (1989) oder Heath Ledger in Christopher Nolans »The Dark Knight« (2008) – von den Kritikern besonders verachtet worden wären. Das waren ja allgemein anerkannt ganz gute Filme und auf ihre jeweilige Art ebenfalls ziemlich ambitionierte Projekte.

Allerdings nicht so ambitioniert, wie das Projekt, eine Herkunft für einen zu finden, der eigentlich weder eine hat noch eine braucht. Die muss dann schon traurig, verzweifelt und schmerzlich sein. Denn für Lacher gibt es selten Oscars, für Tränen schon häufiger. Für den Joker gibt es keine klare »origin story« wie für sein Gegenbild Batman, das verwaiste Milliardärskind Bruce Wayne. Er war über so etwas Schnödes wie Biographie immer erhaben. Er war bisher nichts anders als die Maske selbst – das Geheimnis des Sozialen. Deshalb sind die Herkunftserzählungen des Jokers so zahllos und willkürlich. Alle können der Joker sein. Sie müssen es sich nur herausnehmen. Ist es angesichts dessen eine gute Idee, die Figur zu psychologisieren? Nicht besonders.

Die aktuelle Filmversion hat die größte Ähnlichkeit mit »Batman – The Killing Joke« (1988) von Alan Moore. Da ist der spätere Killer ein sehr erfolgloser Nachtclubkomiker, dessen Ehefrau an den Komplikationen ihrer Schwangerschaft stirbt. Dem Witwer brennen die Sicherungen durch – er wird der Joker.

Scorsese-Zeit

Die Joaquin-Phoenix-Figur arbeitet als Clown für eine Kleinkünstler-Agentur. An guten Tagen hat er einen Gig in einem Kinderkrankenhaus, normalerweise trägt er Werbeschilder für den Ausverkauf schließender Geschäfte auf den Straßen des Comic-New-York Gotham City. Es sind hundsgemeine Straßen. Die Müllabfuhr streikt mal wieder, Straßengangs puertoricanischer Dreikäsehochs sind besonders hundsgemein zu dem Clown. In diesem Gotham/New York hatte Exbürgermeister und Trump-Anwalt Rudolph »Rudy« Giuliani noch keine Gelegenheit gehabt »aufzuräumen«. (Irgend jemand schrieb einmal in den 90ern, Batman sei nichts anderes als eine Mischung aus Guliani und Mike Tyson.)

Denn »Joker« spielt in den frühen 80ern. Die Zeit, in der zufällig auch Martin Scorseses Film »The King of Comedy« (1983) spielt; ein Film, der in »Joker« so schamlos offen zitiert wird, dass man fast schon von Neubearbeitung sprechen kann. Der Film spielt in einer mythologischen Zitatzeit – Scorsese-­Zeit. Das ist die Grundidee von »Joker«: »The King of Comedy« wird mit dem Batman-Mythos überdeterminiert; oder auch umgekehrt, das kann man so oder so sehen.

Wie der Möchtegernkomiker in »King of Comedy« lebt der zukünftige Joker zusammen mit seiner kranken Mutter und schaut hauptsächlich fern. Seine Lieblingssendung, in die er sich buchstäblich hineinträumt, ist die »Murray Franklin Show«, deren Host von Robert de Niro gespielt wird. Dieser hatte wiederum bei Scorsese den Möchtegernkomiker Rubert Pupkin dargestellt, der den TV-Star (Jerry Lewis) entführt, um damit einen Auftritt in dessen Show zu erpressen. Auf den Entführungsplot verzichtet »Joker«. In beiden Filmen ist aber der TV-Auftritt der jeweilige Höhepunkt. Der wichtigste Unterschied: Rupert Pupkin war wirklich komisch. Der Joker ist es wie gesagt nicht. Statt Witz hat er einen Schaden und eine Knarre.

Die wahre Tragödie eines Films über einen Komiker ist, witzlos zu sein. Ich übertreibe: Es gibt eine saukomische Szene, in der dem Clown während seines Auftritts in einem Kinderkrankenhaus die geladene Knarre aus dem Kostüm fällt. Daraufhin wird er gefeuert, und sein blutiges Acting-out nimmt unaufhaltsamen Lauf. Das obsessive Verhältnis zur Knarre ist mehr oder weniger von der Robert-de-Niro-Figur aus Scorseses »Taxi Driver« übernommen, ebenso die Exerzitien vor dem Spiegel und das Tagebuchführen.

Bruder Batman

Was aber hat das alles mit dem Batman-Mythos zu tun? Die Mutter, die der Joker pflegt, ist ebenfalls eine Schizo. Sie hat ihren Sohn jahrzehntelang psychisch und physisch missbraucht. Sowohl Mutter als auch Sohn sind Kinder des Arkham Asylum, der Klapsmühle von Gotham City. Der Wahn der Mutter ist es, als Hausangestellte im Hause Wayne vom Hausvater Thomas verführt worden zu sein. Dieser Joker wächst also im Glauben auf, der Halbbruder des zukünftigen Batman zu sein. Es gibt eine Szene am Zaun der Villa der Familie Wayne, in der er den kleinen Bruce trifft, bevor er vom Sicherheitspersonal verjagt wird.

Das war auch in den Comicvorlagen immer eine der Lieblingsideen des Joker, dass er und Batman ungleiche Brüder sind, die beide ins Arkham Asylum gehören. Diese Idee wird hier als veritable Krankengeschichte präsentiert, in deren Verlauf es in Gotham nebenbei zu Riots eines aufgewiegelten Mobs kommt – auch die politischen Implikationen des Films sind, vorsichtig gesagt, nicht unbedingt fortschrittlich zu nennen.

Als kranker Sohn einer kranken Mutter verliert der Joker alle subversive Kraft.

Man ist nicht maskierter Tatverdächtiger, man ist kein Subjekt hinter einer Maske. Man ist das Subjekt einer Maske. Kein Subjekt im Besitz eines Unbewussten, sondern das Subjekt eines Witzes. Diese alte Wahrheit des Jokers wird hier in der Maske des Zitathistorienfilms desavouiert.

Eine ziemlich üble Sache.