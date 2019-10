Schluss mit Herkunftsschwindel

Patrick Seeger/dpa Edeka-Produkte des Labels »Unsere Heimat – echt und gut« können Hunderte Kilometer bis zur Ladentheke zurückgelegt haben

Wo »regional« draufsteht, steckt »Nähe« drin, denkt sich der Verbraucher und täuscht sich mitunter gewaltig. Was etwa Edeka Südwest unter dem Label »Unsere Heimat – echt und gut« an Produkten vertreibt, kann mal locker Hunderte Kilometer bis zur Ladentheke zurückgelegt haben. Tatsächlich umfasst die Regionalgesellschaft der Supermarktkette die Länder Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, das Saarland, dazu den Raum Südhessen und Teile Bayerns. Da wird »Heimat« ziemlich unüberschaubar. Auch mag die »Weidemilch« aus der Uckermark zwar dort abgefüllt, aber die zugehörigen Kühe weit weg in Polen gemolken worden sein. Und bei Lidl läuft schon unter »regional«, was als ortsübliche Spezialität durchgeht, ganz egal, woher die Ingredienzen stammen.

Klaus Müller, Vorstand des Verbraucherzentrale-Bundesverbandes (VZBV), verlangt von der Politik, mit der Unübersichtlichkeit Schluss zu machen. In der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ) vom Montag beklagte er einen »großen Wildwuchs bei der Werbung mit Regionalität«, die die Kunden verwirre. Die Bezeichnung sei ein Versprechen, das klare Erwartungen wecke, die der Handel auch einzulösen habe. Die Bundesregierung müsse deshalb die »entsprechenden Voraussetzungen schaffen«, damit an das Werben mit Regionalität verbindliche Mindeststandards angelegt werden. Müller wörtlich: »Nur wo Region drin ist, darf auch Region draufstehen.«

Strengere und einheitliche Kennzeichnungsregeln hatte schon vor zehn Tagen Exverbraucherschutzministerin Renate Künast (Bündnis 90/Die Grünen) in der Welt am Sonntag (WAS) angemahnt. »Der Mindestanteil regionaler Zutaten muss bei 70 Prozent festgelegt werden, und es muss eine Höchstkilometeranzahl gelten, die ein Produkt zurückgelegt haben darf.« An der amtierenden Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) prallen solche Forderungen ab. Für sie liegt eine klare und womöglich gesetzlich geregelte Begriffserklärung nur scheinbar auf der Hand. Eine umfassende und für alle Lebensmittelgruppen gültige Definition sei allein schon mit Blick auf die vielen Zutaten »kaum möglich«, heißt es aus ihrem Haus.

Das ist typisch Klöckner, weil exakt der Standpunkt der deutschen Industrie. Eine einfache Schablone für die Beschreibung regionaler Produkte gebe es nicht, äußerte sich Franz-Martin Rausch, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands des Deutschen Lebensmittelhandels (BVLH), in der NOZ. »Regionalität hat viele Gesichter. Sie kann sich in politisch-administrativen Grenzen widerspiegeln, das wäre das Bundesland oder der Landkreis«, erklärte Rausch.

Damit verkauft man die Verbraucher freilich für dumm. Diese mögen zwar unterschiedliche Größenordnungen mit »lokal« oder »regional« verbinden, wünschen sich aber ausdrücklich kürzere Lieferketten und mehr nachhaltig produzierte Lebensmittel. Laut einer Erhebung des Meinungsforschungsunternehmens Civey vom Januar sähen es knapp 84 Prozent der Befragten gerne, wenn im Handel mehr regionale Produkte angeboten würden, und über zwei Drittel wären bereit, dafür mehr Geld hinzulegen. Mehr als 51 Prozent plädierten zudem für weitergehende Informationen, um die Nachhaltigkeit von Nahrungsmitteln besser einordnen zu können.

Ein guter Ansatz auf dem Weg dorthin wäre eigentlich das seit 2014 geltende »Regionalfenster«, auf das neben Ministerin Klöckner auch BVLH-Funktionär Rausch setzt. Das Label zeigt an, woher die wichtigsten Inhaltsstoffe eines Produkts stammen, wo es verarbeitet wurde und wie hoch der Anteil regionaler Zutaten ist. Das Manko besteht allerdings darin, dass dessen Verwendung auf Freiwilligkeit beruht. Mit dem Siegel sind bislang lediglich 4.200 Produkte versehen. Diesen stünden laut der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch »sicher hunderttausend« andere gegenüber, »bei denen die Hersteller die Herkunft verschweigen«.