Freie Fahrt für Zocker

Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa Alles prima? Bahnchef Richard Lutz (r.) kreiert Selbstbildnis per Smartphone im Führerstand eines ICE

Nach den Beschlüssen des »Klimakabinetts« der Bundesregierung, die am 20. September verkündet wurden, soll die Deutsche Bahn AG (DB) von 2020 bis 2030 zusätzliches Eigenkapital von einer Milliarde Euro pro Jahr erhalten. Der DB-Vorstandsvorsitzende Richard Lutz erging sich dieser Tage in Superlativen. Mit der Verabschiedung des »Klimapakets« sei das »größte Investitionsprogramm in der Bahn-Geschichte« eingeleitet worden. Nach seinen Schätzungen stärke die Bundesregierung den Bahnsektor bis zum Jahr 2030 zusätzlich mit mehr als 20 Milliarden Euro.

»Großartige Nachrichten für den gesamten Sektor und seine mehr als 500.000 Beschäftigten« seien dies, so Lutz weiter. Klimaschutz, Wachstum und Beschäftigung seien keine Gegensätze, sondern gingen gerade bei der klimafreundlichen Schiene Hand in Hand, lobte der Bahn-Chef das in Staatshand befindliche Unternehmen. Und auch der frühere Kanzleramtschef und derzeitige Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla stimmte ein: Das Netz sei »Rückgrat der Mobilitätswende« und benötige massive Investitionen. Sonst drohe diese zu scheitern.

Doch nicht alle sind begeistert. Weniger euphorisch sieht der Journalist Jens Berger auf den kritischen Nachdenkseiten die Verlautbarungen des Klimakabinetts. Die darin vorgesehenen 20 Milliarden Euro für die DB seien »ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn man bedenkt, dass die Bahn mit ungefähr genau dieser Summe verschuldet ist«. Bei näherer Betrachtung solle sich die DB die zusätzlich nötigen Finanzmittel in Form einer Hybridanleihe auf dem Kapitalmarkt besorgen, erklärt Berger unter Verweis auf einen Artikel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) von vergangener Woche. Zugleich erinnert er daran, dass der Bundestag »im Kielwasser von ›schwarzer Null‹, ›Schuldenbremse‹ und Austeritätspolitik« der DB eine Obergrenze der Verbindlichkeiten von zwanzig Milliarden Euro verordnet habe. »Da die über eine Hybridanleihe geliehenen Gelder nicht zu den Schulden, sondern bilanzrechtlich zum Eigenkapital gezählt werden, ist es der Bahn möglich, auf diese Art und Weise die Schuldenobergrenze auszuhebeln.«

Das könnte teuer werden. Der erwähnte FAZ-Artikel beschreibt Hybrid­anleihen als »Zwischending zwischen Aktie und Anleihe«. Weil der Investor in diesem Fall anders als bei Aktien nicht mitreden dürfe, gebe es für ihn »als Ausgleich einen höheren Kupon« als bei den normalen Anleihen. »So kassieren Goldman Sachs, Deutsche Bank, Blackrock und Co. fröhlich und risikofrei Gelder, die eigentlich dafür gedacht sein sollten, den Schienenverkehr zu stärken«, bringt es Berger auf den Punkt. »Hy­brid­anleihen sind in der aktuellen Niedrigzinsphase für Investoren besonders attraktiv«, freut sich laut FAZ auch DB-Finanzvorstand Alexander Doll. Der ehemalige Investmentbänker zeigt damit, gewollt oder ungewollt, für wen sein Herz nach wie vor schlägt.

Ein immer schwerer wiegender finanzieller Klotz am Bein der DB bleibt das Immobilien- und Bahnhofsprojekt »Stuttgart 21« (S 21). Die in einem Aktionsbündnis zusammengeschlossenen Kritiker gehen seit zehn Jahren regelmäßig auf die Straße und sehen sich jetzt durch neue Meldungen über eine Kostenexplosion bestätigt. So warnt auch der Bundesrechnungshof (BRH) in vertraulichen Berichten an den Bundestag davor, dass das Milliardenprojekt noch später fertiggestellt und noch teurer werden könnte als bislang gedacht. Die Rede ist von über 8,2 Milliarden Euro und einer Inbetriebnahme erst im Jahre 2025. Dies scheint viele bisherige Projektbefürworter in Regierungskreisen nachdenklich zu machen, zumal der Rechnungsprüfungsausschuss des Bundestags in einem einstimmigen Votum und damit auch mit den Stimmen aus dem Regierungslager sich den Bedenken des BRH angeschlossen hat.

»Irgendwann ist die Faktenlage so erdrückend, dass Leugnen nicht mehr funktioniert«, erklärt der S-21-Gegner und Bündnissprecher Eisenhart von Loeper auf der Website »Kopfbahnhof 21«. »Erstmals räumt man auch mit der politischen Lebenslüge auf, ›S 21‹ sei ein eigenfinanziertes Projekt der DB, auf das man keinen Einfluss habe oder nehmen wolle. Immer unabweisbarer und bedrohlicher wird die Milliardenbelastung für den Verkehrshaushalt im Falle eines ungebremsten Weiterbaus von ›Stuttgart 21‹.« Nun müssten sich die Bundesregierung sowie die in Landesregierung und Stadtverwaltung tonangebenden Grünen fragen, »ob die Zusatzinvestitionen von elf Milliarden Euro für die DB bis 2030 im Sinne von Klimaschutz in den Ausbau des Netzes und den Deutschland-Takt oder am Ende doch in ein klimazerstörerisches Bahnhofverkleinerungsprojekt fließen sollen«, so von Loeper.

Einnahmen in Milliardenhöhe versprechen sich Verkehrspolitiker und Bahn-Manager jetzt von einem Verkauf der Auslandstochter DB Arriva, die EU-weit zahlreiche Bahn- und Buslinien betreibt. Damit wächst die Gefahr eines neuen Privatisierungsschubs, bei dem der öffentliche Nahverkehr in die Fänge renditehungriger Finanzanleger wie der US-Investmentbank Goldman Sachs, des US-Fondsgiganten Blackrock und anderer »Heuschrecken« gerät.