»Geht nicht nur ums Geld, sondern um ihre Würde«

Fabrizio Bensch/REUTERS Die Berliner »Mall of Shame«. Bis heute wurden Hunderte Arbeiter nicht korrekt entlohnt, die Verantwortlichen nicht bestraft (3.3.2017)

Am morgigen Mittwoch werden Klagen von zwei Bauarbeitern gegen das Unternehmen HGHI Leipziger Platz GmbH & Co. KG vor dem Bundesarbeitsgericht verhandelt. Es geht um Lohnraub beim Bau des Einkaufszentrums »Mall of Berlin«, gegen den Beschäftigte seit fünf Jahren kämpfen. Was ist damals vorgefallen?

Die rumänischen Bauarbeiter, die jetzt klagen, haben seit Spätsommer 2014 für verschiedene Subunternehmen gearbeitet. Versprochen wurde ihnen, dass sie fünf oder sechs Euro Stundenlohn erhalten, schriftliche Verträge sowie eine Unterkunft. Daraus wurde aber nichts. Die Arbeiter erhielten zunächst keine Unterkunft, mussten im Auto oder auf der Straße nächtigen. Nach einigen Tagen gab es eine Wohnung, wo bis zu 16 Leute in zwei Zimmern schliefen, wofür sie obendrein insgesamt 1.800 Euro monatlich zahlen mussten. Einige von ihnen erhielten anfänglich noch den versprochenen Lohn, später nicht mehr. Als Grund dafür wurden Probleme mit der Buchhalterin und ähnliches vorgeschoben. Irgendwann hieß es, Verträge werde es nicht geben. Sie sollten selbstständig tätig sein und für eine Gewerbeanmeldung zwischen 200 und 300 Euro zahlen. Aufgrund dieser beschämenden Tatsachen war die Baustelle bald als »Mall of Sha me« (Einkaufszentrum der Schande, jW) bekannt. Einige Arbeiter kündigten, andere wehrten sich.

Mit welchen Mitteln?

Sie holten sich zunächst Hilfe vom »Beratungsbüro für entsandte Beschäftigte« des DGB. Verhandelt wurde, dass ihnen Abschlagszahlungen von bis zu 600 Euro zu zahlen waren. Allerdings mussten die Arbeiter später Verzichtserklärungen unterschreiben, dass sie keine weiteren Forderungen gegen das Unternehmen hätten. Das wiederum ist illegal. Danach kamen sie zu unserer kleinen anarchistischen Gewerkschaft FAU, die bis dahin fast niemand kannte, und schilderten den Fall. Wir haben ihnen zunächst Essen gekocht und ihnen angeboten, dass sie fürs erste in unserem Gewerkschaftslokal, später in Hausprojekten schlafen konnten, wo wir ihnen Unterkünfte besorgten. Im Winter 2014/2015 gab es wochenlang Proteste vor der »Mall of Sha me« gegen den Lohnbetrug. Um weiteren Druck auf die Unternehmen auszuüben, haben wir die Medien auf den Fall aufmerksam gemacht und Klagen vorbereitet.

Welche grundsätzliche Bedeutung hat dieser Fall?

Auf Baustellen gibt es häufig ein unübersichtliches Geflecht von Subunternehmen. Nur mündliche Vereinbarungen werden getroffen, Verträge gibt es nicht. Das macht den Nachweis des Lohnbetrugs schwer. Wir haben in den vergangenen Jahren mehrfach geklagt und in acht von zehn Fällen recht bekommen. Es half aber nichts. Obgleich vom Gericht dazu verurteilt, zahlten diverse Subunternehmen auf der Baustelle nicht: Die Firma Metatec meldete beispielsweise kurz nach dem Urteil Insolvenz an, die Openmallmaster GmbH verschwand ganz von der Bildfläche. Das Bundesarbeitsgericht wird nun die Frage zu klären haben, ob der Bauherr als letztes Glied in der Kette für die Zahlung des Mindestlohns haften muss, wenn General- und Subunternehmen ihrer Zahlungspflicht nicht nachkommen.

Wie gut lassen sich osteuropäische Lohnabhängige hierzulande organisieren?

Das ist schwierig. Nachdem sie hier so mies behandelt worden waren, sind die meisten von ihnen inzwischen in anderen europäischen Ländern auf dem Bau tätig. Sie müssen ja irgendwie Geld verdienen. Den Arbeitern geht es aber nicht nur ums Geld, sondern auch um ihre Würde – ums Prinzip, weil es so nicht weitergehen kann. Deshalb haben sie den Kontakt zur FAU gehalten, sind zu Gerichtsverfahren immer wieder nach Deutschland gekommen.

Was würde ein negatives Urteil des Bundesarbeitsgerichts aus Ihrer Sicht bedeuten?

Skandalös ist, dass so eine Form der Lohnprellerei überhaupt möglich ist. Nach dem gesunden Menschenverstand ist es völlig klar: Der Bauherr muss dafür haften, was auf seiner Baustelle passiert. Das Bundesarbeitsgericht sollte entsprechend entscheiden.

Wie sind solche Entwicklungen künftig zu verhindern?

Die Praxis unseres beharrlichen Arbeitskampfes hat bereits gewirkt: Als 2018 bei einem weiteren Mall-Projekt in Berlin-Tegel Bauarbeiter um ihren Lohn betrogen wurden und die Arbeit niederlegten, zahlte HGHI lieber, als erneut Ärger zu riskieren. Wir machen weiter.