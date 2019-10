Gegenwind für Ankara

Delil SOULEIMAN / AFP Unterstützung unter Vermittlung Russlands: Syrische Regierungstruppen am Montag im kurdischen Tel Tamer

Die syrische Regierung hat am Montag, fünf Tage nach Beginn des türkischen Einmarschs, Truppen an die Grenze zur Türkei verlegt. Laut der syrischen Nachrichtenagentur SANA rückten Soldaten mit dem Auftrag, sich der »türkischen Aggression« entgegenzustellen, in zahlreiche Orte um Rakka sowie nach Al-Tabka vor. Die ersten Einheiten waren bereits am frühen Morgen in Tel Tamer eingezogen, das an der strategisch wichtigen Autobahn M4, die den Osten und Westen Syriens verbindet, liegt und bereits seit Sonntag unter Kontrolle der syrischen Armee steht. Tel Tamer ist nur 35 Kilometer von Ras Al-Ain im Nordosten der Provinz Hasaka entfernt, wo türkische Kampfjets am Sonntag erneut ein Massaker mit Dutzenden Toten, darunter auch ausländische Journalisten, anrichteten.

In den Städten Kamischli und Hasaka wurde am Montag die syrische Flagge gehisst. Bewohner gingen spontan auf die Straße, um die gemäß einem unter Vermittlung Russlands zwischen Damaskus und den Syrischen Demokratischen Kräften (SDK) ausgehandelten Abkommen in die gesamte Grenzregion entsandten syrischen Soldaten zu empfangen. Offensichtlich beäugt die kurdische Führung die Unterstützung durch die syrische Armee weiterhin misstrauisch: »Wir mussten mit der syrischen Regierung verhandeln«, erklärte die Autonomieverwaltung. Der Kurdenvertreter Aldar Xelil betonte, es sei eine rein »militärische Vereinbarung zur Verteidigung der syrischen Grenze«. In einem am Sonntag im Magazin Foreign Policy erschienenen Gastbeitrag schrieb Mazlum Abdi, Generalkommandeur der SDK, man traue den Versprechen der Syrer und Russen nicht. Und das, obwohl syrische Armee und Kurden trotz der von der kurdischen Führung im März 2016 ausgerufenen – von der Mehrheit der Syrer aber abgelehnten – Föderation nie gegeneinander gekämpft haben und die Menschen im Norden des Landes auf Unterstützung durch Damaskus dringend angewiesen sind. Ob auch russische Soldaten an der geplanten Zurückschlagung der türkischen Invasion beteiligt sein werden, ist unklar, wird aber angesichts der engen Beziehungen zwischen Moskau und Ankara als unwahrscheinlich eingeschätzt.

Hinzu kommt, dass der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn am Montag morgen vor der Möglichkeit eines NATO-Bündnisfalls mit der Türkei gewarnt hat, deren Feldzug er als »Verbrechen« bezeichnete. Die EU-Außenminister einigten sich am Montag in Luxemburg darauf, dass es kein allgemeines Waffenembargo gegen Ankara geben solle. Dies hatten mehrere Mitgliedsstaaten gefordert, für die Entscheidung wäre aber Einstimmigkeit notwendig gewesen. So ist es weiter den nationalen Regierungen überlassen, ob sie Rüstungsgüter an die Türkei verkaufen. Die EU-Außenminister forderten Ankara statt dessen dazu auf, »seine einseitigen militärischen Handlungen in Nordostsyrien zu stoppen und seine Truppen abzuziehen«.

Den von Außenminister Heiko Maas am Sonntag angekündigten deutschen Stopp von Genehmigungen für Rüstungsexporte, »die durch die Türkei in Syrien eingesetzt werden können«, bezeichnete die stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Sevim Dagdelen, auf Nachfrage von jW als »Luftnummer«. Die abrüstungspolitische Sprecherin der Linke-Fraktion weiter: »Schaut man sich die Rüstungsexportberichte der letzten Jahre an, wird deutlich, dass die bisherige Exportpraxis nahezu unverändert fortgesetzt werden könnte. Die Türkei würde eines der Hauptempfängerländer deutscher Rüstungsgüter bleiben.«