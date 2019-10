Palästinenser erschossen

AP Photo/Tsafrir Abayov, File Palästinenser beten 2017 auf der israelischen Seite der Grenze, während sie darauf warten, in den Gazastreifen einreisen zu dürfen

Gaza. Israelische Soldaten haben an der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen einen Mann erschossen. Zudem seien mindestens 40 weitere Palästinenser verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza am Freitag mit.

Nach Angaben der israelischen Armee hatten sich am Nachmittag rund 6.100 Palästinenser an verschiedenen Punkten entlang des Grenzzauns versammelt. Sie hätten Brandbomben und Sprengsätze in Richtung des Sicherheitszaunes geworfen, sagte ein Sprecher. Seit Ende März 2018 sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums bei Auseinandersetzungen mit israelischen Soldaten 313 Palästinenser getötet und Tausende weitere verletzt worden. (dpa/jW)